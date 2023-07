Der 243-Millionen-Euro-Mann

Michele Tantussi/REUTERS Wo der »Andi« den Most holt: Andreas Scheuer Ende 2021 bei einer Autoshow von Bild

Es wäre ein kolossales Erbe, das Andreas Scheuer (CSU) für den Fall seines politischen Rückzugs den Bürgern im Land hinterließe. Wie es heißt, ist der »Andi« auf dem Sprung in die Wirtschaft, wo es mehr zu holen gibt als auf der Oppositionsbank im Bundestag. Ob es zeit seines Lebens noch zu 243 Millionen Euro reicht? Schau’n mer mal. Wie am Mittwoch abend bekannt wurde, muss die BRD eben diese Summe an die verhinderten Betreiber der verkorksten Pkw-Maut entrichten. Dazu kommen Rechnungen für Anwälte und Berater sowie Gerichts- und Verfahrenskosten im Nachgang des mehrjährigen Rechtsstreits. Alles in allem wird der Steuerzahler weit über 300 Millionen Euro berappen müssen – viel Geld für etwas, das nie mehr war als eine fixe Idee.

Ausgebrütet hatte sie der Ex-CSU-Vorsitzende Horst Seehofer, dessen Parteifreund Alexander Dobrindt goss sie als Bundesverkehrsminister in Gesetzesform. Fahrzeughalter aus dem Ausland sollten für das Befahren hiesiger Autobahnen zahlen, während solche mit deutschem Pass mittels Abschlägen bei der Kfz-Steuer unterm Strich ohne Mehrkosten geblieben wären. Scheuer als Dobrindts Amtsnachfolger schloss die Verträge mit »Autoticket«, einer Projektgesellschaft der Firmen Kapsch und Eventim. Allerdings tat er dies, bevor das Vorhaben juristisch wasserdicht war, was sich im Sommer 2019 rächte. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) erteilte den Plänen eine Abfuhr, woraufhin Scheuer eiligst die Kontrakte aus ordnungspolitischen Gründen und wegen vermeintlicher »Schlechtleistung« annullierte. »Autoticket« konterte seinerseits mit einer Klage und Regressforderungen im Umfang von 560 Millionen Euro.

Bereits Ende März 2022 stand fest, dass den Firmen eine Entschädigung zusteht. Ein Zwischenentscheid des mit dem Fall befassten Schiedsgerichts ließ aber die Höhe der Ansprüche noch offen. Wie die in Wien ansässige Kapsch Traffic-Com AG am Mittwoch mitteilte, wurde jetzt eine »vergleichsweise Einigung« mit der BRD erzielt. Aus den besagten knapp 250 Millionen Euro wären »Abwicklungs- und sonstige Kosten sowie bereits entstandene und künftige Aufwendungen« zu bestreiten, heißt es weiter. Kapsch allein rechnet allerdings mit einem »Zufluss von rund 80 Millionen Euro«. Ein Betrag in ähnlicher Größenordnung dürfte auch bei Eventim hängen bleiben. Ein stattlicher Gewinn für eine nicht erbrachte Leistung und ein Beleg mehr für Scheuers »Kompetenz«. Laut Betreiberverträgen wurde »Autoticket« der entgangene Profit über die gesamte Vertragslaufzeit bis 2032 zugesichert.

Seitens der Regierungsparteien wird bereits gefordert, die CSU solle den Schaden aus ihrem Parteivermögen begleichen. Mit dem »ganzen Geld hätten wir viele Radwege bauen, Schienenwege sanieren und den öffentlichen Nahverkehr unterstützen können«, äußerte sich Haushaltspolitiker Sven-Christian Kindler von der Grünen-Fraktion. Victor Perli von der Fraktion Die Linke sprach von einer »schlimmen und teuren Nachricht« und mutmaßte, »dass die Ampelkoalition nicht gut verhandelt hat«. Überprüfen lasse sich das aber kaum, beschied er am Donnerstag gegenüber junge Welt. »Die Verhandlung fand vor einem sehr teuren, geheim tagenden, privaten Schiedsgericht statt. Das macht die Kontrolle für Öffentlichkeit und Parlament sehr schwer.« Wie Perli sagte, sei das »ein Unding«, aber zugleich längst »schlechte Sitte bei Rechtsstreitigkeiten zwischen Investoren und staatlichen Akteuren«.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) nannte die Viertelmilliarde Euro eine »bittere Summe«, obgleich der Bund »Schadensbegrenzung« betrieben habe. Anfänglich hätte die Forderung von 700 Millionen Euro im Raum gestanden. Nach seiner Darstellung hat der Haushaltsausschuss des Bundestages grünes Licht für die Vereinbarung gegeben, womit der Weg frei ist für die Überweisung. Bleibt die Frage, ob sich der Blamierte künftig noch wohl fühlen wird zwischen all den Abgeordnetenkollegen. In diesem Monat gibt Scheuer seinen Vorsitz bei der CSU Niederbayern ab, danach ist Sommerpause. Das Timing für einen Abflug könnte nicht besser sein.