Totales Versagen

Boris Roessler/dpa Die Forderungen der Angehörigen und ihrer Unterstützer werden wohl unerfüllt bleiben (Wiesbaden, 20.12.2021)

Fazit: schmerzhaft und sinnlos. An diesem Freitag tagt der Untersuchungsausschuss (UNA) zum rassistischen Terroranschlag in Hanau ein letztes Mal öffentlich. Damit soll im Plenarsaal des hessischen Landesparlaments in Wiesbaden die Beweisaufnahme abgeschlossen werden. Innenminister Peter Beuth (CDU) soll im UNA zu allen Fragekomplexen sowie zum behördlichen und polizeilichen Versagen am 19. Februar 2020 und danach Rede und Antwort stehen. Doch bisher übernahmen weder er noch der hessische Polizeichef Verantwortung.

Die Liste der Versäumnisse ist lang. Fragwürdig sind unter anderem der teilweise unerreichbare Notruf, der späte Einsatz des SEK, der Waffenbesitz des Attentäters, der verschlossene Notausgang an einem der Tatorte, die rassistische Behandlung der Hinterbliebenen und Überlebenden in den Tagen nach dem Anschlag seitens der Polizei und der laxe Umgang mit dem rassistischen Vater des Mörders, der die Familien der Ermordeten bis heute drangsaliert.

Am 19. Februar 2020 hatte der Rassist Tobias Rathjen in Hanau neun Menschen migrantischer Herkunft ermordet, anschließend erschoss er seine Mutter und sich selbst. Polizisten hatten daraufhin Überlebende des Anschlags zu Fuß zum nächsten Polizeirevier geschickt, obwohl der Täter noch in der Stadt unterwegs gewesen war. Ein SEK-Einsatz im Haus des Täters erfolgte erst fünf Stunden nach der Tat, obwohl Beamte das Auto des Täters zu dem Zeitpunkt bereits identifiziert hatten. Sie »überhörten« währenddessen die drei abgefeuerten Schüsse, mit denen Rathjen seine Mutter und sich selbst tötete.

Am Donnerstag bilanzierte die von Überlebenden und Hinterbliebenen gegründete Gruppe »Initiative 19. Februar« in einer Pressekonferenz im Medienraum des hessischen Landtags die bis dahin abgehaltenen Sitzungen des U-Ausschusses. Sie kritisierten, dass Beuth sich kohärent weigere, »gravierende Versäumnisse und Fehlverhalten der hessischen Polizei« einzugestehen und dafür die politische Verantwortung zu übernehmen. Bis heute habe der rassistische Terroranschlag in Hanau trotz »aller offensichtlichen Fehler und Skandale« keinerlei juristische und personelle Konsequenzen.

Der hessische Innenminister hatte wenige Wochen nach dem Anschlag von »exzellenter Polizeiarbeit« gesprochen, ein interner Bericht einer Polizeiarbeitsgruppe widerspricht dem jedoch vehement. In der 50seitigen »einsatztaktischen Nachbereitung« des Anschlags übten Beamte der Polizei in Südosthessen neun Monate nach dem Anschlag heftige Kritik an den Polizeistrukturen.

Nicolescu Paun, dessen Sohn Vili-Viorel in der Tatnacht dreimal vergeblich versucht hatte, den Polizeinotruf zu wählen, ehe er von Rathjen erschossen wurde, prangerte bei der Pressekonferenz am Donnerstag den Umgang mit den Angehörigen nach dem Anschlag an. Er sei erst am nächsten Tag über den Tod seines Kindes informiert worden. »Der Notruf ging ins Leere«, klagte er. Er persönlich könne Fehler wie die nicht vorhandene Notrufweiterleitung nicht akzeptieren, berichtete die Nachrichtenagentur dpa am Donnerstag.

»Von Anfang an war mir klar, dass politische und strukturelle Veränderungen hart erkämpft werden müssen, doch bis jetzt wurden gar keine Konsequenzen aus der Kette des Versagens bei Polizei und Behörden gezogen«, sagte Serpil Temiz Unvar, die bei der Tat ihren Sohn Ferhat Unvar verlor, am Donnerstag gegenüber junge Welt. Während des Ausschusses habe sich dann gezeigt, dass auf parlamentarischer Ebene weder etwas für die Hinterbliebenen erreicht werden soll noch Veränderungen erwünscht sind, die rassistische Anschläge in Zukunft verhindern könnten. »Die Kommunikation der Politiker mit den Familien war und ist sehr verletzend. Unsere Bildungsinitiative kämpft gemeinsam mit aktiven Jugendlichen weiter für Aufklärung und gegen Rassismus, das ist meine Lebensmotivation.«

Nach Ende der öffentlichen Sitzungen im Ausschuss bleiben viele Fragen offen. Gruppen wie die »Initiative 19. Februar« sowie die »Bildungsinitiative Ferhat Unvar« übernehmen die Aufgaben des Staates. Sie halten das Gedenken an die Ermordeten wach und kämpfen dafür, dass migrantische Personen vor Rassisten geschützt werden.