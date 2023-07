Prime Minister Japan/Japanese PR/ZUMA Wire/imago Fumio Kishida auf dem Staatsbegräbnis von Shinzo Abe (Tokio, 27.9.2022)

Es war für Japan das einschneidendste Ereignis des Jahres: die Ermordung des früheren Premierministers Shinzo Abe am 8. Juli 2022. Vor allem die Rechte im Land zeigte sich schockiert. Abe ist ihr unbestrittener Führer gewesen, der auch nach seinem Rücktritt vom Amt des Ministerpräsidenten, September 2020, in der japanischen Politik im Hintergrund die Fäden zog. Da er noch lange nicht ans Aufhören dachte, hatte er keinen Nachfolger bestimmt – die Rechte steht bis heute kopflos da. Die Abe-Fraktion, die zahlenmäßig stärkste in der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP), konnte sich bisher auf keinen Nachfolger einigen, obwohl es Bestrebungen gibt, diesem Zustand ein Ende zu bereiten.

Von außerparlamentarischen Rechten wurde Abe als Messias verehrt: gekommen, um die verhasste Nachkriegsverfassung, die auf den Prinzipien »Friede, Demokratie und Achtung der Menschenrechte« beruht, ein für alle Mal zu begraben. Ihm ist zu danken, dass die Rechte in den vergangenen dreißig Jahren ins Zentrum der japanischen Politik rücken konnte. Diese Dynamik erlaubte ihr, auch außerhalb der Politik Ansichten klarer zu artikulieren. Sie mutierte von einer »geräuscharmen« zu einer »geräuschvollen Minderheit«, wie der Historiker und Publizist Mitsuru Kurayama gegenüber jW formulierte. Er gehört zu den wenigen rechten Kritikern Abes und wirft dem Expremier vor, in der zweiten Amtszeit (2012–2020) nichts Substantielles erreicht zu haben. Vor allem die Verfassung, deren Totalrevision – wie es ein LDP-Entwurf von 2012 vorsieht – das Potential hätte, das Nachkriegsjapan auf den Kopf zu stellen, sei unangetastet geblieben. Dabei blendet Kurayama aus, dass ein solcher Schritt aufgrund des Widerstands der japanischen Linken gegen Änderungen des sogenannten »Nachkriegsregimes« schwierig war. Und Anläufe zur Rückkehr ins Vorkriegsjapan gab es während Abes Amtszeit zuhauf.

Im Zentrum von Abes Ideen stand die Errichtung einer autonomen, selbst- und traditionsbewussten Nation, die wieder einen ihr gebührenden Platz in der Weltordnung einnimmt. Dazu unentbehrlich waren einerseits die Überwindung der sogenannten »masochistischen« Darstellung der japanischen Geschichte des 20. Jahrhunderts, andererseits der Aufbau einer starken Armee, so die Argumentationslinie. Als Abe 1993 zum ersten Mal ins Parlament gewählt wurde, stand Japan unter Druck, sich für die begangenen Kriegsverbrechen zu entschuldigen. Die japanischen Regierungen der Zeit antworteten darauf mit verschiedenen Statements und gestanden Japans Schuld ein. Für die Gruppe um Abe – später »Team Abe« genannt – war es, als ob jemand Öl ins Feuer gegossen hätte. Derart dürfe Japan sich nicht erniedrigen, so der Tenor. 1993 und in den folgenden Jahren gründete die Gruppe mehrere Kommissionen, die sich mit den japanischen Kriegsverbrechen beschäftigten und aufzeigen sollten, dass Japan im Zweiten Weltkrieg in Asien keinen Invasionskrieg geführt habe, sondern den Kontinent vom Joch der Westmächte befreien wollte. Das Team Abe wuchs schnell an. Seine Mitglieder sollten später wichtige Posten in Abes Regierung und der LDP erhalten, so etwa der spätere Premierminster Yoshihide Suga, der 1996 erstmals ins japanische Parlament einzog. Der Geschichtsrevisionismus entwickelte sich zu einem wichtigen Diskursfeld zwischen links und rechts. Gleichzeitig kam es zu einer Konsolidierung bei rechten zivilgesellschaftlichen Organisationen, die Abe als Berater dienten. In diesen Zusammenkünften spielen Vertreter des Shintoismus eine wichtige Rolle. Sie betrachten Japan als Land der Shinto­götter – mit dem Kaiser im Zentrum – und wollen die Verehrung der Shintoschreine zum nationalen Kult erklären.

Der im Oktober 2021 an die Macht gelangte neue Premierminister Fumio Kishida (LDP) konnte mit seinem Kabinettsbeschluss vom vergangenen Dezember, die Verteidigungsausgaben innerhalb von fünf Jahren zu verdoppeln, die Sympathie der Abe-Fraktion gewinnen. Bei zivilgesellschaftlichen Vertretern der Rechten ist er wegen seines Stallgeruchs – er ist Chef einer gemäßigten Fraktion in der LDP – jedoch unbeliebt. Abweichungen von der konservativen Linie werden von ihnen deshalb äußerst kritisch beäugt – etwa das jüngst verabschiedete LGBTQ-Gesetz.