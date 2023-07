Deadlinebrecher Habeck

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB Noch in Betrieb: Kräftiger Wasserdampf steigt aus Kühlturmsextett (Brandenburg, Jänschwalde, 1.3.2022)

Der Ausstieg hierzulande ist beschlossene Sache: Raus aus fossiler Kohleverstromung bis 2038, besser acht Jahre eher. Nur, wie der Strukturwandel in den ostdeutschen Braunkohlerevieren aussehen soll, bleibt vielerorts unklar. Das monieren Landespolitiker der Partei Die Linke aus den Lausitzer und mitteldeutschen Revieren. Deshalb präsentierten sie am Sonntag ein 60seitiges Positionspapier mit dem Titel: »Den Wandel gemeinsam gestalten. Stand des Strukturwandels in den Braunkohlerevieren. Eine Bewertung aus LINKER Sicht.«

Zum Hintergrund: Im Juni 2018 hatte die damalige »schwarz-rote« Bundesregierung eine »Kohlekommission« eingesetzt, die im Januar 2019 ihren Abschlussbericht vorlegte. Das im Juli 2020 verabschiedete Kohleausstiegsgesetz gründet dabei auf dem Kohleverstromungsbeendigungsgesetz (KVBG) und dem Investitionsgesetz Kohleregionen (InvKG). Zwei Gesetze, die Zwischenbilanzen und Evaluierungsberichte verlangen – mit fixierten Fristen. Und die scheinen das federführende Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) nur bedingt zu interessieren. Denn: Dem InvKG zufolge hätte das Ressort von Robert Habeck (Grüne) bis zum 30. Juni dieses Jahres den bisherigen Strukturwandel in den Tagebauen »mit Fokus auf Wertschöpfung, Arbeitsmarktsituation und kommunalem Steueraufkommen zu evaluieren«, hieß es am Sonntag in einer Mitteilung der sachsen-anhaltinischen Linksfraktion. Passiert ist bis dato nichts. Abermals.

Bereits zum 15. August 2022 hatte das BMWK eine Überprüfungsfrist verstreichen lassen. Das KVBG fordert eine Zwischenbilanz: etwa zu den Konsequenzen des Kohleausstiegs für die Versorgungssicherheit, Prognosen zum Leistungspotential von Gasanlagen und zur Entwicklung des Strompreises. Ein entsprechender Bericht liege den Ländern bis heute nicht vor, schreiben die Autoren des Linke-Papiers. Das bestätigt Frank Meyer, Sprecher des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung, am Montag gegenüber jW. Und der BMWK-Evaluierungsbericht, der bis Ende Juni veröffentlicht werden sollte, liegt der vor? Meyer: »Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich zum Zeitpunkt des Vorliegens des Berichts keine Mutmaßungen anstellen kann.« Was sagt das BMWK? Die Evaluation sei angesichts der Energiekrise aufwendiger und umfangreicher, solle indes rasch abgeschlossen werden, sagte eine Habeck-Sprecherin am Montag zu jW. Wann genau? »Derzeit kann ich noch keine Terminierung nennen.« Für die Zwischenbilanz, wohlgemerkt.

Was bedeutet das Reißen gesetzlicher Fristen? Pures Versagen der Bundesregierung, erklärte Martin Schirdewan, Kovorsitzender der Fraktion GUE/NGL im Europäischen Parlament, am Sonntag. Zumal die Verunsicherung bei der Bevölkerung in den Kohleregionen wachse und Zukunftsängste die extreme Rechte stärkten. Was tun? Mehr Bürgerbeteiligung, »schärfere Förderkulissen« zugunsten nachhaltiger, tarifierter Jobs und Ausbildungsplätze sowie eine dezentrale, kommunale Energieversorgung.

Das finden auch Landespolitiker seiner Partei. »Der Start in die Umsetzung der Gesetze zum Strukturwandel in Sachsen-Anhalt wurde ziemlich verstolpert«, sagte Kerstin Eisenreich, energiepolitische Linke-Sprecherin im Landtag von Sachsen-Anhalt, am Montag zu jW. Richtlinien und Entscheidungsstrukturen seien sehr spät erlassen bzw. geschaffen worden. Ferner fehle eine parlamentarische Begleitung des regionalen Industrieumbaus. Anke Schwarzenberg aus dem Brandenburger Landtag ergänzte gleichentags auf Nachfrage dieser Zeitung: Fachkräfte für umgebaute Reviere ließen sich nur mit guten Arbeitsbedingungen gewinnen, so die Linke-Sprecherin für Regionalplanung ihrer Fraktion. Das bedeutet? »Tarifbindung und Mitbestimmung«.

Etwas grundsätzlicher wurde Schwarzenbergs Sprecherkollege im Thüringer Landtag, Andreas Schubert, gegenüber jW: Die Fehler aus der »Nachwendezeit mit tiefgreifenden Strukturbrüchen« infolge der Deindustrialisierung ganzer Landstriche hätten jahrzehntelang abgehängte Regionen wie Ostthüringen hinterlassen. »Das darf sich nicht wiederholen«, so Schubert weiter. Und Antonia Mertsching, Sprecherin der Linksfraktion für Strukturwandel, Nachhaltigkeit und Umwelt im Sächsischen Landtag, legte noch eins drauf: Der Freistaat Sachsen habe es verpasst, eine erfolgreiche Regionalentwicklung anzustoßen und eine länderübergreifende Strategie für das Lausitzer und das mitteldeutsche Revier zu entwickeln. »Wir fordern daher einen Neustart im Strukturwandel!«