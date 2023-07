Mit Vollgas über den Gehweg

Frank Molter/dpa Kundgebung vor dem Landgericht am Montag in Kiel

Die Polizei sprach zunächst verharmlosend von einem Verkehrsunfall. Doch dann stellte sich heraus, dass hier Vorsatz im Spiel war: Am 17. Oktober 2020 fuhr der AfD-Anhänger Melvin S. im schleswig-holsteinischen Henstedt-Ulzburg am Rande einer AfD-Veranstaltung mit einem Pick-up zwei antifaschistische Aktivisten und eine junge Frau mit schwarzer Hautfarbe an und verletzte sie schwer. Erst mehr als zweieinhalb Jahre nach der Tat, hat an diesem Montag der Prozess gegen den inzwischen 22 Jahre alten S. vor dem Landgericht Kiel begonnen. Die Anklage wirft ihm versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr vor.

Am ersten Verhandlungstag räumte der Angeklagte die Tat ein. »Ich kann nur sagen, dass ich mich falsch verhalten habe«, sagte er. Er habe lange über das Geschehen nachgedacht und könne den Betroffenen »nur meine Entschuldigung anbieten«. Der Mann sagte weiter aus, er sei zum Zeitpunkt des Anschlags AfD-Mitglied gewesen, aber jetzt nicht mehr Mitglied der Partei. Da der Angeklagte zur Tatzeit 19 Jahre alt war, findet der Prozess, für den 15 Verhandlungstage vorgesehen sind, vor einer Jugendkammer statt.

Vor dem Gerichtsgebäude bekundeten rund 100 Demonstranten ihre Solidarität mit den Opfern des Angriffs. Organisiert hatte die Demo das »Bündnis Tatort Henstedt-Ulzburg«. Die drei Verletzten treten als Nebenkläger auf. Sie sind bis heute in ärztlicher Behandlung, wie die Antifa Pinneberg auf ihrer Homepage berichtete. Einer der Betroffenen kann seinem Beruf nicht mehr nachgehen.

Der Angriff hatte sich am Rande einer Veranstaltung mit dem seinerzeitigen AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen im Bürgerhaus Henstedt-Ulzburg ereignet. Vor der Tür protestierten damals Gegendemonstranten. Melvin S. und drei Gesinnungsgenossen mischten sich unter die Menge und provozierten mit dem Kleben rechter Sticker und dazu passenden Sprüchen, worauf sie der Kundgebung verwiesen wurden. Wenig später stiegen zwei aus der Gruppe in den dreieinhalb Tonnen schweren VW »Amarok«.

Gegenüber jW schilderte einer der Betroffenen den Ablauf des Anschlags im Oktober 2020. Der Fahrer sei »sofort voll aufs Gas, auf den Gehweg rauf und hat auf uns zu gehalten«. Von der Motorhaube sei er seitlich ins Gebüsch geflogen. Sein Begleiter sei auch am Kopf erwischt worden. Er habe dann noch sehen können, »wie der Fahrer einfach weiterfuhr und die Frau voll erwischte, die versuchte wegzulaufen«. Ihr Begleiter konnte sich mit einem Sprung zwischen Autos retten.

Viel Kritik gab es danach am Verhalten der Polizei. Sie nahm S. nach der Tag nicht etwa fest, sondern vernahm ihn lediglich auf dem Revier und ließ ihn wieder laufen. In der ersten Pressemitteilung der Polizei hieß es, es seien »Demonstranten der rechten und linken Szene« aneinandergeraten. Dabei sei »im Rahmen eines Verkehrsunfalls eine Person der linken Szene schwer verletzt« worden.

»Der Angriff auf den antifaschistischen Protest in Henstedt-Ulzburg ist rechter Terror und zeigt das tödliche Potential rechter Ideologie und ihrer Akteure«, erklärte Sven Sieg, Hamburger Sprecher der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) am Montag gegenüber jW. Der Angeklagte habe »letztlich nur den Menschenhass der AfD und ihrer Apologeten« in die Tat umgesetzt. Die Reaktionen der Polizei und vieler Medien auf den Vorfall hätten gezeigt, »dass die faschistische Gefahr noch immer verharmlost wird«.

Die Strategie der Verteidigung des Angeklagten besteht darin, die Linie der ersten Polizeimeldungen in den Gerichtssaal zu tragen und zu bestreiten, dass es sich hier um einen politisch motivierten Angriff gehandelt hat. Der Verteidiger kritisierte vor Gericht, dass »einzelne Gruppen« versuchten, dem Vorfall eine politische Dimension zuzusprechen. Diese bestehe aber nicht.