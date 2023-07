Demokratie der Sklavenhalter

Heritage Art/Heritage Images/imago »Alle Menschen sind gleich geschaffen«, heißt es in der US-amerikanischen Verfassung, die gleichwohl von einem Sklavenhalter mitverfasst wurde

»Amerikas Familiengeheimnis« – so lautet der Titel einer historischen Analyse, die vergangenen Dienstag von der Nachrichtenagentur Reuters veröffentlicht wurde. Ergebnis: Die Vorfahren führender US-Politiker hielten Sklaven. Nur wenige seien indes bereit, über ihre persönlichen »Verbindungen zur ›Erbsünde‹ der USA zu sprechen«.

Das sechsköpfige Autorenteam der Agentur führt einen »gemeißelten Sandsteinblock im Besucherzentrum des US-Kapitols« als Beweis dafür an, »dass der Sitz des US-Kongresses zum Teil von schwarzen Sklaven errichtet wurde«. Eine Bronzetafel erklärt den Besuchern, dass der Sandstein aus der Außenfassade des Gebäudes »an ihre wichtige Rolle beim Bau des Kapitols erinnert«. Viele Kongressabgeordnete müssten nur in ihre eigene Familiengeschichte schauen, »um eine sehr persönliche Verbindung zur Sklaverei« herauszufinden, zu »einem brutalen Unterdrückungssystem«, das schließlich zum Amerikanischen Bürgerkrieg (1861–1865) und somit »zum tödlichsten Konflikt in der Geschichte der USA führte«, so die Autoren.

Die sehr umfangreiche Untersuchung der Genealogie der politischen Elite der USA ergab, dass ein Fünftel der Kongressabgeordneten, vier von fünf noch lebenden US-Präsidenten sowie Richter des Obersten Gerichtshofs und Gouverneure direkte Nachkommen von Sklavenhaltern sind. In der vom 3. Januar 2021 an zwei Jahre dauernden 117. Legislaturperiode von US-Repräsentantenhaus und -Senat waren es demnach mindestens 100 von 536 Mitgliedern des Parlaments. In dieser Gruppe habe mit 28 Mitgliedern mehr als ein Viertel des Senats in direkter Linie von mindestens je einem Sklavenhalter abgestammt. Insgesamt ermittelte die Untersuchung, dass acht Prozent der Demokraten und 28 Prozent der Republikaner zu den Nachfahren der Sklavenherren im Kongress gehörten.

Darüber hinaus sind Präsident Joseph Biden und alle noch lebenden ehemaligen US-Präsidenten – mit Ausnahme von Donald Trump, dessen deutsche Vorfahren erst nach der Abschaffung der Sklaverei in die USA auswanderten – direkte Nachkommen von Sklavenhaltern: James Carter, George W. Bush, William Clinton und – laut Reuters über die weiße Familienlinie seiner Mutter – sogar der erste schwarze Präsident der USA, Barack Obama. Elf US-Gouverneure und zwei der neun amtierenden Richterinnen und Richter des Obersten Gerichtshofs der USA, nämlich Amy Coney Barrett und Neil Gorsuch, haben in ihrem Stammbaum ebenfalls Vorfahren, die Menschen versklavten.

Die Reuters-Analyse enthülle, wie eng die US-Gesellschaft immer noch mit der Sklaverei verbunden bleibe, »auch durch die Menschen, die Gesetze machen, mit denen unser Land regiert wird«, urteilte Henry Louis Gates Jr., ein Professor an der Harvard University. Er hat sich auf die Erforschung der Verbindungen zwischen Afrika und Afroamerika spezialisiert und moderiert beim US-Sender PBS die Genealogieshow »Finde deine Wurzeln«.