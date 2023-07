Geboren am 4. Juli

Sarah Silbiger/REUTERS Der Kampf um Freiheit ist nicht beendet: Kundgebung am »Tag der indigenen Völker« (Washington, 11.10.2021)

»Die Zeit ist reif!« lautet das Motto eines am heutigen »Independence Day« stattfindenden »Marsches für Gerechtigkeit«. Der 4. Juli wird in den USA seit dem ersten Jubiläum der Unabhängigkeitserklärung 1777 gefeiert. Weil die heutige gesellschaftliche Realität für die Ureinwohner Nordamerikas kein Grund zum Feiern ist, hat ein Bündnis indigener Organisationen in Rapid City, South Dakota, für 16 Uhr (Ortszeit) zum Protestmarsch aufgerufen. Die »Solidarität gegen systemischen Rassismus und Polizeigewalt« steht im Mittelpunkt, um »der 63 Opfer zu gedenken, die von der Polizei seit 2006 in der Stadt erschossen wurden«, ohne dass je einer der Täter belangt wurde, wie das indigene »NDN Action Network« (Aktionsnetzwerk nicht toter Einheimischer) den Behörden vorwirft.

In Rapid City liegt der indigene Anteil an der Bevölkerung bei zehn Prozent, aber bei den Gefängnisinsassen macht er 51 Prozent aus. Wie bei den in Massen inhaftierten schwarzen Jugendlichen sei auch ihren indigenen Altersgenossen der Weg der »School-to-Prison Pipeline« vorgezeichnet, klärt das NDN auf: Im Schulbezirk Rapid City litten die mehr als 3.000 indigenen Schülerinnen und Schüler am meisten unter disziplinarischen Maßnahmen. »100 Prozent aller Schulverweise treffen Kinder und Jugendliche aus indigenen Familien«, erklärt NDN und nennt den Grund: »Weil Polizisten in den Schulen die Aufsicht führen, werden aus einfachen disziplinarischen Maßnahmen schnell Strafverfahren.« Es gehe jetzt darum, »den Polizeistaat zur Rechenschaft zu ziehen« und bei der Kundgebung vor dem Rapid City Police Department eine »machtvolle Botschaft« an das US-Justizministerium in Washington zu richten: »Wir stehen zusammen und nehmen die tödliche Polizeigewalt nicht länger hin, sondern kämpfen für Gerechtigkeit, Sicherheit und Gleichbehandlung für alle«, so das NDN Network.

Wegen des in den vergangenen Jahren gewachsenen indigenen Widerstands verfolgt das US-Justizministerium schon seit einiger Zeit die Situation in Rapid City. Bezeichnend ist eine von Washington angestrengte Bundesanklage gegen die Inhaber eines Hotels der Stadt. Wie eine Kurzmeldung der Agentur AP vom Oktober 2022 besagte, lautete der Vorwurf auf »rassistische Diskriminierung« und »Verletzung der Bürgerrechte amerikanischer Ureinwohner«, indem sie ihnen zweimal eine Zimmerbuchung verweigerten. Ihre Rechtfertigung in Internetmedien: Sie wollten nicht, »dass amerikanische Ureinwohner unser Haus betreten«.

Die arrogante Macht europäischer Siedler bekam ihre bis heute stabilen Fundamente, als die 13 britischen Kolonien in der »Neuen Welt« Nordamerikas am 4. Juli 1776 ihre Loslösung von Großbritannien proklamierten. Thomas Jefferson, von 1801 bis 1809 dritter Präsident der durch die Amerikanische Revolution begründeten USA, war Hauptverfasser der Unabhängigkeitserklärung. Er schuf auch die Tradition der Feierlichkeiten zu diesem für die neuen Herren über das »Indianerland« und über ein Heer aus Afrika verschleppter Arbeitssklaven so wichtigen Feiertag. Jefferson öffnete das Weiße Haus an diesem Tag für Diplomaten, die zivile Beamtenschaft und das Offizierskorps und begann damit bis heute einen Reigen ständig pompöserer Jubelfeiern.

Seine Vorgänger George Washington und John Adams und viele ihrer Nachfolger im Weißen Haus hielten selbst Sklaven. Auch für katholische und staatliche Universitäten galt es als »normal«, ihre Eliteschulen durch den Handel mit Sklaven zu finanzieren. Die Herren im Weißen Haus standen voll hinter der ständig nach Westen ausgeweiteten Eroberung des Landes der indigenen Nationen durch den Genozid der »Indian Wars« und das Einpferchen der überlebenden Völker in sogenannte Indianerreservate. Indigene Kinder wurden zu Tausenden in Umerziehungsinternate verschleppt, um sie nach dem Vorbild der 1879 von US-General Richard Henry Pratt gegründeten »Industrieschule für Indianerkinder« an die Eroberergesellschaft anzupassen. Für Pratt war das die Fortsetzung der brutalen »Indianerkriege« mit anderen Mitteln.

Vor diesem Hintergrund und angesichts der heutigen prekären Lage der indigenen, schwarzen und hispanischen Bevölkerung klang es wie Hohn, als Joseph Biden, der 46. US-Präsident, am 4. Juli 2021 in seinem ersten Dienstjahr »unsere Freiheit, unsere Liberalität, unsere Unabhängigkeit« hervorhob und den 4. Juli einen »heiligen Tag« nannte. Biden sah in den Denkmälern, die er bei seiner Rede aus der Warte des US-Kapitols vor sich hatte, Zeichen »der Größe und Güte unserer Nation«. Er lobte sie als »Denkmäler des Lichts und der Freiheit«: das »hochaufragende Denkmal für George Washington, den General, der unsere Revolution anführte und als Präsident unsere Nation auf den richtigen Kurs brachte«. Das Monument für Thomas Jefferson, »dessen Worte über Freiheit und Gleichheit buchstäblich die Welt veränderten«. Und sogar das gegenüber dem Jefferson Memorial errichtete Denkmal für Martin Luther King Jr., der »den Blick auf das gelobte Land richtet, in dem Gleichheit nicht nur ein Wunsch, sondern Realität« sei.

Hinter der Vereinnahmung des 1968 durch ein politisches Attentat ermordeten Bürgerrechtlers King für das Diktat der in der US-Gesellschaft angeblich vorhandenen »Gleichheit« steckt ein Zwang. Es treibt die US-Eliten seit jeher um, von allen Bürgern zu verlangen, mit den ersten Worten der Präambel der Unabhängigkeitserklärung, wonach »alle Menschen gleich geschaffen« seien, ein Glaubensbekenntnis der bürgerlichen Herrschaft ihres Imperiums abzulegen.