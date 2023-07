»Die Spekulation mit Immobilien hat zugenommen«

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Bagger auf dem für die Intel-Fabrik vorgesehenen Gelände in Magdeburg (12.1.2023)

Die Bundesregierung und der US-Konzern Intel haben einen Fördervertrag unterzeichnet. Fast zehn Milliarden Euro Steuergelder sollen in den Bau einer Chipfabrik in Magdeburg gehen. Die Landesregierung Sachsen-Anhalts zeigt sich begeistert über die Ansiedlung. Wie bewerten Sie diese enorme Subvention?

Diese Subvention ist in erster Linie geopolitisch motiviert. Nicht nur Deutschland und die Europäische Union, sondern auch die USA und China nehmen aktuell eine Menge Geld in die Hand, um die Ansiedlung von Produktionsstandorten der Halbleiterindustrie auf ihrem Staatsgebiet zu fördern. Chips sind schon jetzt ein notwendiger Bestandteil von Wertschöpfungsketten der großen Volkswirtschaften. Denn, wie es Ursula von der Leyen ausgedrückt hat, ohne Chips kein digitales Produkt. Mit Hilfe des 2021 angekündigten EU Chips Act – der diese Subventionen der Bundesregierung erst ermöglicht hat – soll die Abhängigkeit europäischer Industrien von asiatischen Produzenten reduziert werden. Dabei verfolgt die EU das Ziel, ihren Marktanteil an der globalen Halbleiterproduktion bis 2030 zu verdoppeln.

Und da kommt Intel ins Spiel.

Ja. Um zumindest in die Nähe des selbstgesteckten Ziels zu gelangen und sich im Konkurrenzkampf behaupten zu können, braucht die EU – in Ermangelung eines europäischen »Champions« – den ehemaligen Marktführer Intel. Und Intel braucht die Milliardensubventionen der EU-Mitgliedstaaten und der USA, um die Marktführerschaft im Halbleitergeschäft zurückgewinnen zu können. Kurz gesagt ist es für die genannten Beteiligten eine Win-win-Situation. Ob die Partner ihre gemeinsame Wette tatsächlich gewinnen werden, ist eine andere Frage.

Ihre Gruppe kritisiert, dass die ökologischen Auswirkungen der Ansiedlung von der Stadt kleingeredet werden. Welche Auswirkungen sind zu befürchten?

Ein Beispiel: Während das Helmholtz-Institut die Wasserentnahme aus der Elbe unter den gegenwärtigen Bedingungen als unbedenklich beschrieb, wies zuletzt der Verband »Pro Elbe« darauf hin, dass der enorme Wasserverbrauch Intels zu erheblichen Problemen im Ökosystem führen kann, da schon jetzt durch lange Niedrigwasserperioden und eine fortschreitende Tiefenerosion des Flussbettes die wertvollen Elbauen nur unzureichend mit Wasser versorgt werden. Wir gehen davon aus, dass durch die Ansiedlung von Intel sich lokale Verteilungskämpfe zwischen Landwirtschaft, Industrie und Privathaushalten um das knapper werdende Gut Wasser verschärfen werden.

Die neue Großfabrik dürfte auch Mehrbelastungen für die Verkehrswege nach sich ziehen. Wie könnten die aussehen?

Mehrbelastungen in der Verkehrsinfrastruktur können durch den steigenden Zuliefererverkehr entstehen, von dem der Flughafen Leipzig-Halle oder die Autobahn A 14 voraussichtlich erheblich betroffen sein werden.

Auch auf dem bereits angespannten Wohnungsmarkt in Magdeburg könnte die Ansiedlung die Lage verschärfen. Was zeichnet sich in diesem Bereich ab?

Mit der Ankündigung über die Ansiedlung Intels hat die Spekulation mit Immobilien in Magdeburg spürbar zugenommen. Neben steigenden Mieten im Altbestand wird der Wohnungsbau insbesondere für vergleichsweise zahlungskräftige Haushalte mit zukünftigem »Intel-Gehalt« vorangetrieben. Verdrängungsprozesse und eine steigende soziale Ungleichheit werden zwangsläufig die Folge sein.

Sie haben auch darauf hingewiesen, dass mit Intel zahlreiche ausländische Arbeitskräfte kommen. Sie befürchten eine »Zweiklassenpolitik« der Ämter. Was meinen Sie damit konkret?

Hier beziehen wir uns insbesondere auf die Magdeburger Ausländerbehörde, die schon lange für ihre rassistische Bürokratie kritisiert wird. Es häufen sich hier Fälle, in denen Menschen ihre Ausweisdokumente nicht verlängern können und somit an den Rand der Illegalität getrieben werden. Die Befürchtung ist, dass mit der Intel-Ansiedlung eine Zweiklassenpolitik in den Ämtern etabliert wird und Intel-Mitarbeiterinnen und -mitarbeiter bevorzugt werden.

Wie arbeitet das Sozialkombinat Ost? Welche Ziele verfolgen Sie?

Das Sozialkombinat Ost ist eine politische Gruppe aus Magdeburg, die das Ziel verfolgt, radikal linke Positionen wieder nachvollziehbar und anschlussfähig zu machen sowie dabei stets spezifisch ostdeutsche Verhältnisse zu berücksichtigen.