Die Radioroboter kommen

IMAGO/YAY Images Brei bleibt Brei: KI am Steuer

Der südwestdeutsche Sender Big FM hat vorige Woche groß angekündigt, demnächst das »erste KI-gesteuerte Radioprogramm Deutschlands« zu starten. Es soll zusätzlich zu den bisherigen Programmen der Audiotainment Südwest produziert werden, mit Moderationen, aber »völlig ohne (menschliche) Moderatoren«. Die ersten Robojocks der Republik wären das trotz dieser Ankündigung nicht, bereits seit 1. März wird vor der norddeutschen Küste die Internetwelle The Rock! Radio Helgoland komplett von künstlicher Intelligenz hergestellt. Warum? »Auf Helgoland gibt es zuwenig Leute, die sich für Radiomachen begeistern. Es gibt entweder ein KI-Radio Helgoland, oder gar kein Radio Helgoland«, erklärte Eigentümer Thore F. Laufenberg auf Anfrage der jungen Welt. Entscheidet die Software über die Auswahl der Wortbeiträge oder tut das noch ein Mensch? »Die Software. Da arbeitet keiner dran.« Muss man sich die Studios von The Rock! jetzt menschenleer vorstellen? »Ja. Komplett.« Das Ergebnis ist ein durchhörbares Rockformat mit Nachrichten, Service und Moderationen, die klingen, als würde Siri aus dem Telefonbuch vorlesen – was sich nur wenig unterscheidet vom herkömmlichen Kommerzradio. Die Software hat der Senderchef, Sohn des weitgereisten Radiovagabunden Frank Laufenberg, selbst geschrieben, er will sie demnächst »für kleines Geld« anbieten. Da gucken die innovativen Kollegen von Big FM, die haben ihr KI-System teuer in den USA eingekauft.

Diese Woche im Dampfradio: Menschengemachtes Kabarett in der »Unterhaltung nach zehn« mit dem neuen Programm von Helmut Schleich, »Das kann man so nicht sagen« (Di. und Mi., 22.04 Uhr). Zum 125. Geburtstag von Hanns Eisler am 6. Juli sind zwei Sendungen im Angebot, die »Kaisers Klänge«-Ausgabe »Von Berlin nach Hollywood« mit Filmmusik des Meisters (Mi., 20.04 Uhr, HR 2 Kultur) und seine »Deutsche Sinfonie«, aufgenommen vor eineinhalb Jahren in der Elbphilharmonie (Do., 20.03 Uhr, WDR 3). Im Hörspiel »Die Öffnung der Welt« von Sabine Salzmann suchen die Eltern einer flügge gewordenen Tochter in Rom neue Freiheiten und geraten dabei an gruselige Gestalten (BR 2023, Ursendung, Fr., 21.05 Uhr, Bayern 2). Der betuliche Sheriff Lucian Wing hat in seinem Städtchen in Neuengland alles im Griff, bis Kleinkriminelle damit anfangen, Hände und Augen zu verlieren; nagelneues Stück von Silke Hildebrandt nach »Herren der Lage« aus der Lucian-Wing-Trilogie von Castle Freeman (SWR 2023, Ursendung, Sa., 19.05 Uhr, SWR 2).

Das ARD-Radiofestival beginnt, die Kultursender schalten bis Mitte September Teile ihrer Programme zusammen und starten mit »Klassik am Odeonsplatz«. Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks mit Christian Thielemann am Pult spielt Verdi-Hits (Sa., 20 Uhr, auf allen ARD-Kulturwellen). In »Fragen an den Autor« verrät der Investigativjournalist Ronen Steinke »Wie der Geheimdienst Politik macht« (So., 9.04 Uhr, SR 2). Auf der Suche nach Antworten auf die Frage »Was ist Heimat?« hat Robert Schoen vor zehn Jahren Flüchtlingen eine alte Heidi-Verfilmung vorgeführt und sie dann reden lassen. Das Ergebnis ist das preisgekrönte Hörspiel »Heidi Heimat« (HR 2013, So., 16.05 Uhr, HR 2 Kultur). Schließlich beginnt am Montag die Lesung von Mary Shelleys »Frankenstein« mit Jens Wawrczeck (BR 2012, Mo., 9 Uhr, MDR Kultur, HR 2 Kultur, 11.10 Uhr, RBB Kultur, 14.30, HR 2 Kultur, 15.40 Uhr, SWR 2, 19 Uhr, MDR Kultur, 23 Uhr, Bremen 2, HR 2 Kultur, MDR Kultur, NDR Kultur, RBB Kultur, SWR 2, WDR 3; Bayern 2 schon So., 12.30 Uhr).