Putins Wallenstein

Reuters Kontrolle übernommen: Prigoschin am Sonnabend in der russischen Kommandozentrale in Rostow am Don (Videostill)

Jewgeni Prigoschin und seine „Wagner“-Truppe sind nicht aus dem Nichts entstanden. Sie sind Produkte des Herrschaftssystems von Wladimir Putin. Nach dem Vorbild der US-amerikanischen „Privaten Militärunternehmen“ à la Blackwater gebildet, haben die – damals noch überwiegend hochprofessionellen – Söldner von „Wagner“ im Nahen Osten und Afrika Aufgaben der Regime- und Rohstoffsicherung übernommen, bei denen Russland nicht offiziell in Erscheinung treten wollte.

Der Aufstieg und Formwechsel der „Wagner“-Truppe im Ukrainekrieg hat ebenfalls mit einer Entscheidung der Putinschen Führung zu tun: Den Krieg nach Möglichkeit so zu führen, dass er für die breite Masse der Bevölkerung keine größeren Auswirkungen hatte. Prigoschin zahlte gut, und er machte im ersten Kriegsjahr der zahlreichen Insassenschaft russischer Straflager ein Angebot, auf das viele eingingen: Dienst bei „Wagner“ mit der Erwartung der Begnadigung nach sechs Monaten Fronteinsatz. Die Elitetruppe wurde zum inoffiziellen Strafbataillon. Ein großer Teil der so Geworbenen hat das geforderte halbe Jahr an der Front nicht überlebt; wem das doch gelang, kehrte in vielen Fällen offenbar zu seiner gewohnten kriminellen Lebensweise zurück. Davon zeugen viele Berichte aus russischen Regionen.

Als Chef der Truppe, die in monatelangen Kämpfen die Stadt Bachmut – oder das, was noch von ihr übrig ist – für Russland eroberte, wurde Prigoschin zu einem auch innenpolitischen Machtfaktor. Er kokettierte sogar damit, für den rechtsnational-chauvinistischen Flügel der russischen Gesellschaft um die Präsidentschaft zu kandidieren. Das war im Kreml so sicherlich nicht vorgesehen, und dass die offizielle Armeeführung vor diesem Hintergrund versuchte, ihm etwa durch die Kürzung von Munitionslieferungen die Flügel zu stutzen, ist plausibel, wenn man unterstellt, dass sich die „Parkettgeneräle“ (ein Ausdruck von Prigoschin, den Wladimir Putin bei seinem Treffen mit ausgewählten Frontkorrespondenten übernommen hat) in erster Linie mit internen Intrigen und Unterschlagungen beschäftigten – wie es ihnen der Söldnerchef vorgeworfen hat. Bewiesen ist es nicht, und die „Wagner“-Soldaten, die am Sonnabend in den Straßen von Rostow fotografiert wurden, trugen saubere Uniformen wie frisch aus der Kleiderkammer.

Ebenso wenig bewiesen ist die Hypothese, Prigoschin habe sich auf ein doppeltes Spiel mit dem ukrainischen oder einem NATO-Geheimdienst eingelassen. Aber es fällt schon auf, dass Michail Chodorkowski nichts Eiligeres zu tun hatte, als aus seinem Londoner Exil die russische Bevölkerung zur Unterstützung des Putschisten aufzurufen. Sollte sich am Ende aber bestätigen, dass westliche Geheimdienste dem für seine rohen Methoden – er rief dazu auf, keine Gefangenen zu machen und Deserteure aus seiner Kriminellenarmee mit dem Vorschlaghammer totzuschlagen – berüchtigten Prigoschin mindestens mitfühlend die Daumen drücken, dann würde das nur die alte Maxime bestätigen: Hundesohn, aber unserer.