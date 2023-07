Neu erschienen

Glocke vom ­Ettersberg

Die 250. Ausgabe des 1958 von Überlebenden des KZ Buchenwald ins Leben gerufenen Mitteilungsblatts der Lagergemeinschaft Buchenwald-­Dora ist erschienen. Damals, heißt es im Editorial, habe das Bundesinnenministerium das Verbot der VVN in der Bundesrepublik vorbereitet, während in der DDR das Vermächtnis der Überlebenden mit der Schaffung der Mahn- und Gedenkstätte auf dem Ettersberg einen zentralen Ort erhalten habe. Auf mehreren Seiten werden Grußschreiben zum Jubiläum dokumentiert. (jW)

Die Glocke vom Ettersberg, Jg. 63/Nr. 250, 16 Seiten, kostenlos, Spende erbeten, Bezug: Lagergemeinschaft Buchenwald-Dora e. V., Eckenheimer Landstr. 93, 60318 Frankfurt am Main, Telefon 069/5970524

Friedensforum

Das Schwerpunktthema im aktuellen Heft der Zeitschrift Friedensforum ist der Krieg in der Ukraine. Angelika Claußen schreibt über die Zuspitzung des Krieges und mögliche Eskalationsgefahren. Angelika Wilmen stellt Vorschläge der IPPNW für Verhandlungen vor. Martin Singe erinnert an die »erfolgversprechenden Verhandlungen« zwischen Kiew und Moskau Ende März 2022 und ihr Ende: »Offensichtlich hatten die westlichen Staaten ihre Strategie geändert und setzten nun (...) auf einen Sieg der Ukraine und eine dauerhafte Schwächung Russlands.« Stephan Lindner schreibt über die mit Blick auf den Krieg in der Ukraine »gespaltene« deutsche Rechte. (jW)

Friedensforum. Zeitschrift der Friedensbewegung, Jg. 36, Nr. 4/­ 2023, 43 Seiten, 4,50 Euro, Bezug: Netzwerk Friedens­kooperative, Mackestr. 30, 53111 Bonn, E-Mail: friekoop@­friedenskooperative.de

IMI-Analyse

Für die kompakte Analyse-Reihe der Informationsstelle Militarisierung (IMI) hat Jürgen Wagner sich mit dem Anwachsen des Rüstungshaushalts und der »Shoppingtour« der Bundeswehr beschäftigt. Bis Frühjahr 2024 sollen die 100 Milliarden Euro aus dem »Sondervermögen« »verpulvert sein«. Gleichzeitig explodierten die Kosten für die Waffenlieferungen an die Ukraine, »die nicht einmal als militärische Ausgaben verbucht werden«. Der Anteil offizieller und auch inoffizieller Militärausgaben am Gesamthaushalt sei »inzwischen immens«. Dennoch werde weiterhin die »Legende von der chronisch unterfinanzierten Bundeswehr« am Leben gehalten. (jW)

IMI-Analyse, Nr. 24/2023, 4 Seiten, Bezug: Informationsstelle Militarisierung (IMI) e. V., Hechinger Str. 203, 72072 Tübingen, kostenloser Download über www.imi-online.de