»89. Todestag Erich Mühsams«. Lesungen, Gespräche, Picknick, Montag 10.7., 14 Uhr. Ort: Ehrengrab von Erich und Zenzl Mühsam, Waldfriedhof Dahlem, Berlin. Veranstalter: Freundeskreis Erich Mühsam, Berlin

»Deutsch­lands wer­te­ge­lei­te­te Außenpolitik: Impe­ria­lis­mus mit bes­tem Gewissen«. Vortrag und Diskussion. Men­schen­rech­te, Frei­heit und Demo­kra­tie, Femi­nis­mus, Recht und Regeln – die­se Geschen­ke soll die Welt von Deutsch­land erhal­ten, dafür soll man der Regie­rung und ihrem fei­nen Land dank­bar sein. Mittwoch, 12.7., 19 Uhr. Ort: DGB Gewerkschaftshaus, Wil­helm-Leu­sch­ner-Stra­ße 69, Frankfurt. Veranstalter: farbeROT

»Verkehrswende, Gewerkschaften und die Zukunft der Arbeit«. Vortrag und Diskussion mit Stephan Krull. Die Industrie muss schrumpfen und sich radikal ändern. Was wird dann aus den Jobs bei BMW, Schaeffler & Co.? Mittwoch, 5.7., 19.30 Uhr. Ort: Alte Schreinerei, Johannisstraße 33, Dießen. Veranstalter: Mittwochsdisko Dießen in Kooperation mit dem Kurt-Eisner-Verein/Rosa-Luxemburg-Stiftung Bayern

»Lieder- und Kulturabend – Krieg ihrem Krieg«. Im Mittelpunkt steht der Kampf gegen den Krieg und was jeder dazu beitragen kann. Freitag, 7.7., 18.30 Uhr. Ort und Veranstalter: Haus mit der roten Fahne, Tulbeckstr. 4, München

»Ukraine – welchen Staat unterstützt Deutschland da eigentlich?«. Referent ist der Philosoph und Publizist Dr. Werner Rügemer. Montag, 10.7., 18 Uhr. Ort: Kiezraum auf dem Dragonerareal, Mehringdamm, Berlin. Veranstalter: Frieden gewinnen