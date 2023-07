Nachschlag: Manila auf Kriegskurs

IMAGO/Jim LoScalzo Ferdinand Marcos jr. zu Besuch bei US-Präsident Biden (1.5.2023)

Ein Jahr nun ist Rodrigo Duterte, Hitler-Verehrer und Massenmörder, als philippinischer Präsident aus dem Amt. Die DLF-Reportage bilanziert den innen- und außenpolitischen Kurs seines Nachfolgers Ferdinand Marcos jr. mit Blick auf den »Antidrogenkrieg« und das Verhältnis Manilas zu Beijing. Geschätzte 30.000 Konsumenten und Dealer fielen von 2016 bis 2022 Dutertes Todesschwadronen zum Opfer. Unter Marcos jr. sei die Zahl solcher Tötungen zwar stark zurückgegangen, doch die Täter, häufig Polizisten, blieben weiterhin straffrei. Unterdessen spitzt der Diktatorensohn die Konflikte mit der Volksrepublik zu und biedert sich Washington an. Die USA dürfen ihre Präsenz in dem Inselstaat jetzt um weitere vier Militärstützpunkte erweitern, Manila selbst rüstet kräftig auf und provoziert die Volksrepublik mit als Antiterroroperationen getarnten Manövern im Südchinesischen Meer. Natürlich keine Drohung gegen Beijing – wie auch die US-Basen laut philippinischem Außenminister Manalo nur als »Katastrophenzentren« fungieren. Könnte am Ende sogar stimmen. (shu)