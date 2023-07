Der Himmel kann warten

Masakazu Ishiguro/Manga Cult Das Leben könnte leichter sein: Gefahr von oben

Wohin gehen, wenn die Welt in Trümmern liegt? In Masakazu Ishiguros Manga »Heavenly Delusion« hat die Menschheit – mindestens Japan – einen Zusammenbruch erlebt. 15 Jahre nach der Postapokalypse wandern die 18 bis 20jährige Leibwächterin Kiruko (den Grund für ihr unbestimmtes Alter erfährt der Leser später) und der 15jährige Maru durch das vor sich hin bröckelnde Land. Der Ort, nach dem sie suchen, ist ein unbekannter »Himmel«, ein »Paradies«. Auftakt ihrer Odyssee ist der mysteriöse Auftrag einer sterbenskranken Frau, die sich um Maru gekümmert und ihn in Kirukos Büro abgeliefert hat. Maru soll im vermeintlichen Himmel einem Jungen, der aussieht wie er, ein Serum verabreichen. Könnte dieser Junge Tokio sein, Schüler in einem aseptisch wirkenden und von der Außenwelt abgeschotteten Institut?

Auf der langen Reise drohen Kiruko und Maru nicht nur Gefahren durch menschenfressende Ungeheuer, sondern auch durch menschliche Bewohner einer Welt, in der verschiedene Vorstellungen von Ordnung und Moral existieren. Doch auch in dieser Welt gibt es Momente des Glücks und Augenblicke großer Schönheit.

»Heavenly Delusion« versetzt den Leser in ein postapokalyptisches Szenario, das in diesen Zeiten – trotz Menschenfressern etc. – gar nicht mal so irreal erscheint. Die Menschen zahlen noch mit Geld aus alten Zeiten, erfreuen sich an übrig gebliebenen oder neuen Kulturgütern, versuchen, über die Runden zu kommen. Unterschiedliche Vorstellungen des Wiederaufbaus werden ausprobiert: Während die einen zurück zur Natur wollen, Kommunen gründen oder für die gänzliche Überwindung des Technizismus plädieren, wird anderswo an der Verschmelzung von Mensch, Maschine und KI gebastelt.

Dabei arbeitet Ishiguro mit Szenarien, die von Denkern des Transhumanismus recht ähnlich skizziert werden. Man denke an den Traum vom unsterblichen Bewusstsein, das, irgendwo hochgeladen, den Verfall des menschlichen Körpers auf ewig überdauert.

Angst vorm Alleinsein

Die für den Manga typische Mischung aus Science Fiction, Action, Schockmomenten, existentieller Tragik und Komik funktioniert über weite Strecken hervorragend. Dazu beitragen glaubwürdige Charaktere, in denen sich die moralischen (und sonstigen) Ambivalenzen eines Lebens nach der Apokalypse spiegeln. Trotz enormer Fähigkeiten und Kräfte – die Hauptfiguren sind keine Übermenschen. Sie haben Angst, etwa vorm Alleinsein. Die Dynamik der Beziehung von Kiruko und Maru, Ernst und Dialogwitz im gelungenen Zusammenspiel treiben die Handlung voran. Maru begehrt Kiruko, drängt sich ihr mitunter ein wenig auf. In solchen Momenten wirkt die humoristische Erzählhaltung leicht irritierend.

Visuell ist »Heavenly Delusion« über jeden Zweifel erhaben. Die postapokalyptische Welt, die Ästhetik des Verfalls, profitiert vom Kunst- und Designstudium Ishiguros. Beeindruckend auch der Sinn des Künstlers für Architektur: Mitunter fühlt sich man sich beim Anblick der Gebäude an die Stadtschluchten von Katsuhiro Otomos Science-Fiction-Klassiker »Akira« erinnert. Auch das ausdrucksstarke Minenspiel der Protagonisten und das Gespür des Zeichners für Perspektive und Bildfolge sind toll.

Nah an der Vorlage

Auch die Umsetzung des Buches als Anime (Disney plus) kann mithalten. Inhaltlich ist sie nah an der Vorlage, man könnte die Dialoge im Manga glatt mitlesen. Was die grafische Gestaltung anbelangt, geht man eigene Wege. Alles ist wunderbar flüssig animiert, die Szenerie erstrahlt in einem an Wasser- und Pastellfarben erinnernden Glanz. Bereits der Vorspann ist ein grafisches Feuerwerk, meisterhafte Übergänge, visuelle Spielereien und ein passender Titelsong lassen den Zuschauer von Anbeginn an nicht mehr los. Beispielhaft zeigt die Umsetzung, wie sich die Möglichkeiten moderner Animationstechnik mit einer handgezeichnet wirkenden Ästhetik vereinen lassen. Ein produktiver Gegensatz zu den zahlreichen Animes, die im sterilen CGI- bzw. Computergrafiklook daherkommen.

Die zwei Formate ergänzen sich hervorragend. Während sich die Panels im Manga bereits beim Lesen in Bewegung setzen und sozusagen Film werden, bietet die Form des Anime einen faszinierenden Blick auf Bekanntes und darüber hinaus. Am besten erst lesen, dann gucken.