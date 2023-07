Familie ist kein Wort

Beatrice Lundborg/DN/TT/imago Vom Drama zum Folk: Rufus Wainwright

Ein All-Star-Album funktioniert ja in der Regel nach einem einfachen Schema: Ein knappes Dutzend Musiker – in der Regel jünger und kommerziell gerade erfolgreicher als der nominelle Hauptkünstler des Albums – wird eingeladen, um ihre jeweiligen Trademark-Manierismen abzuliefern, damit auch der letzte erkennt, wer da mitmacht, und am Ende klingen alle Tracks eher nach den Gastmusikern. Man erinnere sich mit gerechtfertigtem Grauen an Werke von John Lee Hooker oder Van Morrison.

Nun gibt es bei »Folkocracy«, dem neuen Werk von Rufus Wainwright, schon in der Ausgangssituation einen grundlegenden Unterschied zum typischen All-Star-Album: Wainwright ist weder senil noch ist er kommerziell auf die Unterstützung bekannterer Musiker angewiesen. Es steht lediglich sein 50. Geburtstag vor der Tür. Am 22. Juli ist es soweit. Traditionell eine Phase, in der man sich intensiv mit »Woher komme ich, wohin gehe ich, und was soll das alles?«-Fragen beschäftigt. Ob man will oder nicht.

Rufus Wainwright kommt aus einer Folk-Dynastie, einer »Folkocracy«, wenn man so will. Aus einer legendären, gleichwohl legendär dysfunktionalen dazu. Vater Loudon Wainwright III wurde in den frühen 70ern neben etlichen anderen Folkies als neuer Bob Dylan gehandelt. Was Blödsinn war, zu eigen waren Musik und Texte von Beginn an, zu Recht gilt er seit Jahrzehnten als einer der angesehensten Musiker des Genres. Rufus’ Mutter, Kate McGarrigle, bildete mit ihrer Schwester Anna ein erfolgreiches Duo. Auch Rufus’ drei Jahre jüngere Schwester Martha ist in der Szene keine Unbekannte.

Folk hat Rufus Wainwright zeitlebens begleitet. Vermutlich einer der Gründe, weshalb er zum Genre immer einen gewissen Abstand hielt. Zwar war in seinem Songwriting der Folk nie weit weg, aber ihn zog es stärker zum operatischen Pop, zum Schwelgerischen, zum Drama. So entging er auch, zumindest halbwegs, den Vergleichen mit dem Vater – das Verhältnis der beiden war und ist ohnehin recht angespannt.

Schon Loudon III hatte mit dem übermächtigen Schatten seines Vaters Loudon jr. zu kämpfen, Kolumnist und Redakteur des berühmten Life-Magazines. Loudon III tendierte (und tendiert) dazu, seine persönlichen Kämpfe in Songs zu verarbeiten. Oft voller Einsicht, mal albern, mal spöttisch. Die einsichtsvolle Seite im Privatleben zu zeigen fiel ihm allerdings schwer. Diese Diskrepanz ist wahrscheinlich einer der Hauptgründe für das schwierige, zwischen Abstand und Nähe pendelnde Verhältnis zu seinen Kindern.

Der relativ langen Rede relativ kurzer Sinn: Auf »Folkocracy«, dem ersten expliziten Folk-Album seines Sohnes, fällt vor allem die Abwesenheit des Vaters auf. Martha Wainwright, Lucy Wainwright Roche (Tochter von Loudon III mit Suzzy Roche), Anna McGarrigle – alle sind sie da. Auch Chaim Tannenbaum, der die Wainwrights und McGarrigles seit Jahrzehnten am Banjo begleitet, ist dabei. Gut, um es mit Wes Andersons großartigem Film »The Royal Tennenbaums« zu sagen: »Family isn’t a word, it’s a sentence.«

Rufus Wainwright ging es weniger ums Abgreifen bekannter Namen, viel eher um die Beschäftigung mit den eigenen musikalischen Wurzeln und um das für Folk typische gemeinsame Musizieren. Mit Musikern, die er kennt, die er interessant findet. Und gern auch mit Musikern, die bislang kaum im Genrezusammenhang aufgetaucht sind. So hören wir, neben den Familienmitgliedern, ein hübsch buntes Grüppchen: Madison Cunningham, John Legend, Susannah Hoffs (The Bangles), Chris Stills (Sohn von Stephen Stills und Véronique Sanson), Sheryl Crow, Brandi Carlile, Andrew Bird, Anohni, Talking-Heads-Sänger David Byrne, Nicole Scherzinger, Van Dyke Parks und Chaka Khan. Da Rufus ein schlauer Mensch ist, lautete seine Maßgabe: »Gastmusiker, toll, unbedingt! Aber auf keinen Fall Duette!« Daher gibt es elegantes Verse-Trading, Unisonogesang, Background-Gesänge. Und alle Musiker haben die Botschaft verstanden. Niemand drängt sich in den Vordergrund, alle scheinen große Freude am Community-Musizieren zu haben.

Wainwright fasst den Begriff »Folk« entspannt, so finden sich neben etlichen Traditionals und Kompositionen von Ewan MacColl oder Peggy Seeger auch Werke von Neil Young, Franz Schubert, The Mamas and the Papas sowie sein eigenes Stück »Going to a Town« vom 2007er Album »Release the Stars«. Produziert wurde angenehm zurückhaltend von Mitchell Froom, der seine schlechte Angewohnheit abgelegt hat, jeden Song mit stark verhallter Perkussion anzureichern. Den Ausklang bildet eine bezaubernde Familieninterpretation des Klassikers »Wild Mountain Thyme« – eine der schönsten Folk-Balladen weit und breit. »Folkocracy« ist, anders gesagt, eine schöne kleine Platte mit großen Namen. Eine würdige Art und Weise, 50 zu werden.