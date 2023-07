Streit um »Klinikreform«

Julian Stratenschulte/dpa »Bedrohliche Lage«: Viele Klinikstandorte stehen vor der Insolvenz

Das Gesetz über die Neuordnung der Krankenhäuser soll nach den Vorstellungen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. Aber ein Treffen des Bundesgesundheitsministers mit seinen Kollegen aus den Ländern am vergangenen Donnerstag förderte viele Unstimmigkeiten bei der geplanten »Reform« zutage. In den Worten von Lauterbach: »Wir haben uns heute angenähert.« Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) meinte dagegen, das Treffen habe verdeutlicht, »dass die Bundesregierung, die Länder und die Bundestagsfraktionen der Ampelregierung bei einigen zentralen Positionen der Krankenhausreform noch deutlich auseinanderliegen«.

Es muss auf jeden Fall weiterverhandelt werden, etwa bei der in dieser Woche anstehenden Gesundheitsministerkonferenz sowie in einer weiteren Runde am 10. Juli. Während der Sommerpause soll ein Gesetzentwurf erarbeitet werden, damit die Neuordnung des Krankenhaussektors zum 1. Januar 2024 starten kann. Im Grundsatz bestehe Einigkeit bei den Zielen, meinten neben dem Bundesgesundheitsminister auch der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Bündnis 90/Die Grünen) sowie weitere Länderminister. Konsens gibt es ganz allgemein über die Notwendigkeit, die Krankenhausfinanzierung durch weitgehende Abkehr von den Fallpauschalen zu entökonomisieren und die Krankenhäuser selbst in verschiedene Leistungsgruppen (»Levels«) einzuteilen. Sämtliche für die Umsetzung wichtigen Details wie die Gestaltung und Finanzierung der vorgesehenen Vorhalteleistungen, Definition der geplanten Krankenhausleistungsgruppen und Versorgungsstufen sind weiter strittig.

Minister Lucha betonte, wie wichtig ihm und seinen Länderkollegen die Wahrung ihrer Kompetenzen bei der Krankenhausplanung sei. Außerdem müssten kleinere Kliniken im ländlichen Raum für die Grundversorgung der Menschen erhalten bleiben. Während der Bundesgesundheitsminister darauf beharrte, dass künftig Qualitätsdaten von Krankenhausangeboten öffentlichgemacht werden sollen, wetterte der bayerische Gesundheitsminister Holetschek scharf gegen die »ohne Not vom Zaun gebrochene Qualitätsdebatte«. Die sei überflüssig und fahrlässig; sie werde allein aus politischer Taktik geführt, verunsichere die Patienten und degradiere die »professionelle und aufopferungsvolle Arbeit des Klinikpersonals insbesondere in den kleineren Krankenhäusern«, heißt es in einer Erklärung des Ministers.

Vollends enttäuscht vom Ausgang des Bund-Länder-Treffens zeigte sich die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG). Ihr Vorsitzender, Gerald Gaß, befürchtet, dass der »kalte Strukturwandel in der Krankenhauslandschaft und das Kliniksterben« weitergehen und »sogar eine neue Dynamik entfalten« werde. Nach derzeitigem Stand hätten weder der Bund noch die Länder vor, den Krankenhäusern den nötigen Inflationsausgleich zu gewähren. So blieben die Kliniken auf ihren hohen Verlusten infolge gestiegener Kosten sitzen. »Dabei ist völlig klar, dass die Verantwortung für diesen Inflationsausgleich der Bund und damit die Bundesregierung trägt.« Dass die behaupte, es sei kein Geld für die Sicherung der Krankenhausversorgung da, sei angesichts eines 500 Milliarden Euro umfassenden Bundeshaushaltes nicht nachvollziehbar. Die Menschen in von Krankenhausinsolvenzen betroffenen Regionen würden das »sicher weder verstehen noch akzeptieren«.

Die DKG hatte vor kurzem auf die bedrohliche Lage vieler Krankenhäuser in der Bundesrepublik hingewiesen. Ohne angemessenen Inflationsausgleich stünden in naher Zukunft viele Klinikstandorte vor der Insolvenz, »weil sie absehbar die Rechnungen des Krankenhauses sowie Löhne und Gehälter nicht mehr bezahlen können«, so Gaß. Das sei eine Katastrophe und stelle »eine noch nie dagewesene Bedrohung der für die Gesundheitsversorgung wichtigsten Infrastruktur« dar. Um das abzuwenden, ruft die DKG alle betroffenen Klinikträger auf, Anträge auf Betriebskostenzuschüsse und Defizitausgleich bei den zuständigen Kommunen zu stellen.