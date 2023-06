Christian Charisius/dpa Hier wohnt kein Unheil zwischen Zeilen: Heinz Strunk (in seiner Wohnung)

Übers Internet lässt sich ja weiß Gott auch viel Schlechtes sagen; aber ohne Internet (und Wikipedia) wüsste man vielleicht gar nicht, dass zu Heinz Strunks literarischer Wahlverwandtschaft Philip Roth, John Cheever, Franz Kafka und Anton Tschechow gehören und nicht etwa Thomas Bernhard, Wilhelm Genazino und Peter Kurzeck, die obsessiven Kurzpass-Spieler, die das Immergleiche durch die Unendlichkeit sturer Variation schicken.

Das Leben auf diese Weise schon formal auf den Begriff zu bringen, ist keine Limitation, sondern Kunst, und wie zum Beweis ist Heinz Strunks Erzähl- und Miniaturenband »Der gelbe Elefant« immer da nicht recht gelungen, wo die Geschichten sozusagen ins Freie wollen und einer Pointe dienen, die als bloß variierte aber keine ist. Ein Plot, also etwas, das in einer Pointe endet, ist in Strunks Ästhetik auch gar nicht recht vorgesehen – »alles Mögliche kann einem im Leben passieren, und vor allem nichts«, heißt es bereits im zweiten Roman »Die Zunge Europas« –, und der Clou der Erzählung »Eisengreis«, in der ein körperfixiert-selbstoptimierter Senior sich beim Training beide Arme bricht und in seinem Fitnessraum eingesperrt Wochen auf Rettung warten muss, ist dann sowenig einer, dass er hier verraten werden muss: Die Truhe, in der sich der zerstörte Homo faber (»KEINE DESTRUKTIVEN GEDANKEN ZULASSEN!«) gegen das nicht zu löschende Deckenlicht zur Ruhe legt, wird, da der Deckel klemmt, umstandslos entsorgt. Das ist zuviel der Allegorie, und vielleicht ist die Allegorie schon das Problem.

Im famosen Eingangstext »Kroketten (Croquettes)«, in dem zwei Vorstadtpaare – »gleiche Grammatik von Mimik und Posen, reduziert aufs Notwendigste, Kollektivgesichter« – versuchen, ihre Urlaubsbekanntschaft in den Alltag zu retten, ist die Hölle dagegen das, was immer all dor ist: der Stammgrieche mit den nummerierten Grilltellern und seinen »hausgemachten Kroketten«, die natürlich nicht hausgemacht sind, die würgende Nichtkommunikation, die Verzweiflung über den »Status quo mit der armseligen Bilanz«. Auch hier endet alles, wie es enden muss, aber eben im Nichts, so wie das Leben der typisch Strunkschen Figuren, zumal der männlichen, im Nichts endet, Figuren, die der Erzähler mit einer Mischung aus Verachtung und Anteilnahme schildert. »Steilgehen« heißt ein Text in ironischer Programmatik: »Sie sitzen und quatschen und trinken Bier. Die große Leere, das große Nichts. Männer ohne Eigenschaften. Tragen Käppis, um den allgemeinen Mangel an Substanz zu betonen.« Ein Mangel, der wiederum mit Sprüchen, Schwund- und Werbedeutsch gefüllt wird, wie alle Versuche, originell zu sein, nichts weiter abbilden als das gähnende Gegenteil: »Jetzt kann sie auch den Aufdruck auf seinem Käppi erkennen: ›Got MILF?‹ Wahnsinn. Wie kann man auf die Idee kommen, beim ersten Date eine Kappe mit so einem Spruch zu tragen?« Wahnsinn, aber Alltag, und Literatur heißt, daraus nicht Kabarett werden zu lassen.

Dass Strunk ein Existenzialist ist, müsste er nicht aussprechen. Aber seine Erzähler sprechen immer alles aus: »Ihr letzter Gedanke: Ich hoffe, das war alles der Mühe wert«, und auch das ist eine Erklärung für seinen Erfolg, dass hier kein Unheil zwischen Zeilen wohnt, sondern mit aller melancholischen Sorgfalt serviert wird. Das permutativ Ausweglose des immer neuen, immer gleichen Arrangements dient dabei einem Hyperrealismus, der die existentielle Banalität so gnadenlos ausleuchtet, dass zwischen Effekt und Substanz nicht zu trennen ist: Strunks Prosa als Einfaches, das so schwer gelingt, ist dann nicht Satire, sondern Evidenz, und die Kunst ist, dass keine Verfremdung das Entfremdete kaschiert, das allein uns, um ein Adorno-Wort zu variieren, als vertraut berührt. Heinz Strunks Figuren sind zugleich exemplarisch und, als solche der Kunst, Sonderfälle, und nie ist sauber zu entscheiden, ob nun das Exemplar uns berührt oder der Sonderfall, ob das Kaputte zum Lachen ist oder der Reflex, sich darin nicht erkennen zu wollen: »Er steckt seine Hand in die Chipstüte wie ein Waschbär, riecht dauernd an seinen Händen. Sie riechen dann für kurze Zeit nicht nach Speichel, sondern nach dem Gewürzpulver auf den Chips.«

Den Unterschied zwischen Symbol und Allegorie bestimmte Goethe entlang der Frage, ob man im Besonderen das Allgemeine schaue oder zum Allgemeinen das Besondere suche. Das Besondere, das der überaus große Autor Heinz Strunk im Allgemeinen erkennt, ist bloß das Allergewöhnlichste, und es sind nicht die »eminenten Fälle, die, in einer charakteristischen Mannigfaltigkeit, als Repräsentanten von vielen anderen dastehen« (an Schiller, 16.8.1797), sondern die anderen. Dabei kann es bleiben.