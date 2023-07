Systemfehler und Geldmangel

Sophia Kembowski/dpa Schutzsuchende müssen oft draußen bleiben: Frauenhäuser (Berlin, 21.11.2017)

Sucht eine Frau Zuflucht in einem Frauenhaus, muss zügig gehandelt werden. Oft gibt es nur ein kleines Zeitfenster, in dem der Mann außer Haus ist. Die Angst, ertappt und bestraft zu werden, lähmt und verbraucht seelische und körperliche Ressourcen. Hektisch werden die nötigsten Sachen gepackt und die Kinder geschnappt. Zudem gibt es in Frauenhäusern viel zu wenige Plätze, und eigentlich sollten gerade solche in akuten Situationen der Gefahr kurzfristig und barrierefrei erreichbar sein. Nach wie vor fehlen den Einrichtungen an vielen Stellen die Gelder, obwohl sich SPD, Grüne und FDP im Koalitionsvertrag darauf verständigt hatten, eine »verlässliche Finanzierung« sicherzustellen und das notwendige Angebot sogar auszubauen.

Die Frauenhauskoordinierung e. V. hat daher in der vergangenen Woche Abgeordnete zu einem parlamentarischen Frühstück eingeladen, um auf die prekäre Situation bei den Schutzräumen aufmerksam zu machen. Auf jede Person, die derzeit Zuflucht in einem Frauenhaus findet, kommen etwa zwei Personen, die den Schutz ebenfalls benötigen, ihn aber nicht erhalten können. Die bundesweite durchschnittliche Auslastung der Frauenhäuser lag im vergangenen Jahr bei 83 Prozent. Freie Plätze sind nicht selten innerhalb weniger Stunden wieder belegt, wie eine im März veröffentlichte Recherche des Netzwerks Correctiv ergab. »Ich glaube, dass ein Schlüssel im Kampf gegen Gewalt an Frauen in der sicheren Finanzierung der Frauenhäuser liegt«, sagte die Geschäftsführerin der Frauenhauskoordinierung bei der Begrüßung der Abgeordneten.

Die Gelder für Frauenhäusern kommen aus unterschiedlichen Quellen, einige mehr, andere weniger stabil. Eine Grundfinanzierung, die den Basisbetrieb aber bei weitem nicht abdeckt, wird von den Kommunen und Ländern gestellt. Die Frauen müssen sich an den Kosten beteiligen, die Beratungsstellen sind auf Spenden angewiesen wie auch auf Bußgelder, die einem gemeinnützigen Verein zufließen. Diese Art Finanzierung macht es für Betroffene komplizierter: Manche Kommunen rechnen die Finanzierung über die Sozialgesetzbücher SGB II oder SGB XII ab, was bestimmte Personengruppen wie Studentinnen, Auszubildende oder auch Asylsuchende ausschließt, da sie keinen Anspruch auf diese Leistungen haben. Für Frauen, die keine Hilfe in der eigenen Kommune finden, gibt es oft Probleme bei der Erstattung von Fahrtkosten. Ein wohnortnaher Platz ist oft nicht zu finden, und nach Angaben der Frauenhauskoordinierung haben ca. 90 Landkreise in Deutschland keine eigene Anlaufstelle.

Mittlerweile können sich schutz­suchende Frauen über die Zentrale Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser (ZIF) bundesweit einen Überblick verschaffen. Das hilft aber eher, Hürden im Blick zu behalten, als sie tatsächlich zu überwinden. Und der Mangel an freien Plätzen ist nur eine der Barrieren, auf die Schutzsuchende stoßen. Behinderungen, Haustiere oder gar männliche Kinder schränken das knappe Platzangebot weiter ein. Einige Frauenhäuser nehmen nur Söhne mit auf, die jünger als zwölf Jahre alt sind.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) hat für diese Legislatur­periode einen Gesetzentwurf zur bundesgesetzlichen Finanzierung von Frauenhäusern in Aussicht gestellt. Bisher liegt jedoch nichts Handfestes vor. Dabei sollte dem Ministerium klar sein, wie drängend die beschriebenen Probleme sind. Bereits im April dieses Jahres kündigte das Ressort an, keine neuen Förderanträge für das noch bis Ende 2024 laufende Bundesinvestitionsprogramm »Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen« mehr anzunehmen. Die bislang eingegangenen Anträge dürften »voraussichtlich die zur Verfügung stehenden Mittel in 2023 und 2024 binden«, heißt es auf der Homepage des Programms. Mit dem Programm werden Einrichtungen für von Gewalt betroffene Frauen gefördert, die den Zugang und die Nutzbarkeit verbessern wollen.