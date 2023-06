Nachschlag: Verwirrend und intim

IMAGO/UIG Rosa Luxemburg

Margarethe von Trottas Film – erstaunlicherweise 1986 in Westdeutschland veröffentlicht – macht es einem nicht leicht. Etliche Zeitsprünge verwirren selbst den mit dem Stoff vertrauten Zuschauer, irgendwann im Verlauf des Streifens weiß man sich am Grauton von Rosas Frisur zu orientieren. Nichtsdestotrotz fesselt die intime Vermittlung der Geschichte der Revolutionärin, gespielt von Barbara Sukowa. Ganz nah dran werden ihre unumstößlichen Überzeugungen vermittelt – etwa, dass die Soldaten nur Schlachtvieh des Kapitals sind. Wahrscheinlich als Zugeständnis an bundesrepublikanische Verhältnisse bleibt die Gründung der KPD oder die USPD unerwähnt, Luxemburg bis zum Schluss Verfechterin der wahren Sozialdemokratie. Als solche verabschiedet sie sich im Januar 1919 auf der Straße von Leo Jogiches, taucht in der nächsten Einstellung im Hotel Eden umringt von Freikorps-Schergen wieder auf. Etwas erklärungsbedürftig, aber sehenswert – nur noch bis Freitag in der Arte-Mediatek. (mme)