Riot gegen Polizeischikanen

AdoraPress/M. Golejewski

Sie hatten genug von permanenten Behördenrazzien, Polizeischikanen und Diskriminierung: Vor 54 Jahren, exakt am 28. Juni 1969, begehrte die schwul-lesbische Community in der Bar »Stonewall Inn« in der New Yorker Christopher Street auf. Zuvor versammelten sich zahlreiche Personen in der Ostküstenstadt zur Beerdigung der Schauspielerin Judy Garland, die als »Ikone« schwuler Männer galt.

Der Aufstand war das Fanal der LGBT-Bewegung im Kampf für Gleichbehandlung und Anerkennung – und Protest vor allem gegen willkürliche Identitätsfeststellungen von Barbesuchern samt Verhaftungen und folgenden Anklagen wegen »anstößigen Verhaltens«.

Eine Protestgeschichte, die Anlass ferner für LGBTQIA+-Aktivisten in Berlin war, auf die Straße zu gehen. Am Mittwoch zogen rund 100 Personen durch Berlin-Friedrichshain (Foto) – Motto: »Stonewall was a riot«. (jW)