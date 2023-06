Jeder dritte Mieterhaushalt überfordert

Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa 3,1 Millionen Haushalte in der BRD müssen für die Warmmieten mehr als 40 Prozent ihres Einkommens ausgeben

Soviel ist sicher: Das Heizungsgesetz wird arme Haushalte besonders stark belasten, obwohl sie in Relation am wenigsten Energie verbrauchen. Bereits jetzt seien über sieben Millionen Haushalte mit ihren Wohnkosten überfordert, erklärte der Deutsche Mieterbund (DMB) am Donnerstag bei der Vorstellung einer Studie zur Wohnkostenbelastung. Demnach müssen 3,1 Millionen Haushalte für die Warmmieten mehr als 40 Prozent ihres Einkommens ausgeben. Weitere 4,3 Millionen Haushalte zahlen zwischen 30 und 40 Prozent ihres Einkommens. Damit ist jeder dritte Mieterhaushalt durch Wohnkosten überlastet.

Mieter machen 53 Prozent der Haushalte aus. Mehr als die Hälfte von ihnen, das betonte Franz Michel, DMB-Leiter Mieten- und Wohnungspolitik, hat durchschnittlich nur 1.706 Euro monatlich zur Verfügung (11,6 Millionen Mieterhaushalte bzw. 18,9 Millionen Mieter). Sie wohnen meistens in Gebäuden, die vor 1990 gebaut wurden. Dort sind auch die Energiekosten besonders hoch.

Insgesamt heizen Mieterhaushalte überwiegend mit fossilen Energieträgern, insbesondere mit Gas (52 Prozent) und Heizöl (18 Prozent). Mussten sie im Jahr 2021 bereits 772 Euro pro Jahr bzw. 64 Euro pro Monat für Wärmeenergie bezahlen, haben sich die Ausgaben fürs Heizen zuletzt binnen eines Jahres verdoppelt. 2022 kostete Heizen bereits 1.477 Euro pro Jahr bzw. 123 Euro pro Monat. Zwar könnten energetische Sanierungen die Heizkostenbelastung prinzipiell reduzieren, sagte DMB-Bundesdirektorin Melanie Weber-Moritz. Tatsächlich aber stiegen die Mieten wegen der Modernisierungsumlage nach einer Sanierung deutlich. Und zwar dauerhaft. Mit dem Heizungsgesetz soll nun noch eine weitere Modernisierungsumlage eingeführt werden, die bisherige bleibt bestehen.

Angesichts des Wohnungsmangels, der die Kaltmieten stark steigen ließ und lässt, fordert der DMB ein Sondervermögen von 50 Milliarden Euro für sozialen Wohnungsbau. Gegen das 100-Milliarden-Aufrüstungsprogramm der Bundesregierung hatte DMB-Präsident Lukas Siebenkotten am Donnerstag ausdrücklich nichts. Er gab aber zu bedenken, dass Wohnen doch »mindestens genauso wichtig« sei.