Mehr Entertainment

Arnd Wiegmann/REUTERS Quatsch auf allen Kanälen: Mit digitalen Formaten wird das Angebot nicht besser (Berlin, 19.4.2005)

Bei der Senderkette Pro-sieben-Sat.1 laufen die Geschäfte zuletzt nicht mehr so gut. Seit dem Jahr 2000 hat der Konzern, zu dem unter anderem die Sender Pro sieben, Sat.1 und Kabel eins gehören, kontinuierlich Marktanteile verloren. Zuletzt brach das Werbegeschäft ein, im ersten Quartal fuhr die Gruppe einen Verlust von 15 Millionen Euro ein. Ein Grund mehr für den niederländischen Vorstandssprecher Bert Habets, der das Unternehmen mit Sitz in Unterföhring bei München seit Herbst führt, sein schon länger geplantes Kürzungsprogramm durchzuziehen. Wie die Süddeutsche Zeitung am 15. Juni berichtete, wird das Unternehmen voraussichtlich mindestens mehrere hundert Stellen streichen.

»Die Verkleinerung, auf die wir uns vorbereiten, ist signifikant umfangreicher als die früheren Umstrukturierungen, die wir in unserer Gruppe hatten«, zitierte das Blatt den Konzernchef. Zuletzt waren 2019 an die 120 Vollzeitstellen weggefallen. Wie viele es jetzt in dem Unternehmen mit mehr als 7.000 Beschäftigten genau werden sollen, sagte der Manager nicht. Es sollten vor allem da Kosten eingespart werden, wo es »Redundanzen« gebe, erklärte Habets laut RTL.de. Unter anderem liege das an der Komplettübernahme der Streamingplattform Joyn mit 500 Beschäftigten, die zu Doppelungen geführt habe.

Was mit der erst vor kurzem aufgebauten Nachrichtenredaktion passieren wird, mit der die Privatsender in eigenen Journalismus investiert hatten, ist offen. Jedenfalls hatte Habets bereits Ende März erklärt, dass künftig vor allem in das Kerngeschäft Unterhaltung investiert werden solle. Der Konzernchef zeigte sich damals laut Handelsblatt davon überzeugt, »dass wir auf diese Weise unsere Führungsposition im deutschsprachigen Entertainmentmarkt stärken und unser mittelfristiges Umsatzwachstumsziel von durchschnittlich vier bis fünf Prozent pro Jahr erreichen«. Die konzerneigene Streamingplattform Joyn solle demnach eine noch wichtigere Rolle spielen als bisher. Inzwischen heißt es, dass die monatliche Reichweite von Joyn von vier Millionen Nutzern in eineinhalb bis zwei Jahren etwa verdoppelt werden solle.

Völlig unklar ist, wie sich der Tod des italienischen Medienmoguls Silvio Berlusconi am 12. Juni auf die Entwicklungen bei Pro-sieben-Sat.1 auswirken werde. Die Holding der Berlusconi-Familie Media for Europe (MFE) hält mehr als 25 Prozent der Aktien und ist damit der größte Investor der Sendergruppe. In der SZ wird Habets in dem Zusammenhang mit den Worten zitiert, es sei »für jeden klar«, dass es eine »neue Dynamik« geben werde.

Bisher hatten sowohl die MFE als auch die zweitgrößte Investorin, die tschechische PPF-Gruppe der Milliardärin Renata Kellnerova, darauf gedrängt, die Sender der Gruppe noch mehr als bisher entlang quotenträchtiger Unterhaltungsformate auszurichten. Über die geplanten Umstrukturierungen sollen jetzt erst einmal Gespräche mit dem Betriebsrat geführt werden. Aber die künftige strategische Ausrichtung der Sendergruppe ist bereits klar: Unterhaltung und digitale Formate.

Damit passt der angekündigte Stellenabbau bei Pro-sieben-Sat.1 in den Trend. In den vergangenen Wochen haben eine Reihe von Medienbetrieben Sparrunden und Entlassungswellen angekündigt, so zum Beispiel RBB, SWR, Deutsche Welle, Gruner und Jahr und zuletzt der Springer-Konzern. Kathlen Eggerling, Verdi-Gewerkschaftssekretärin für den öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunk Berlin-Brandenburg, kommentierte diese Entwicklung Anfang April mit den Worten: »Jetzt wird ›Digital first‹ gnadenlos vorangetrieben.« Anders sei kaum nachvollziehbar, »warum jetzt mit aller Gewalt und um den Preis riesigen Stellenabbaus diese Sparrunden durchgedrückt werden«.