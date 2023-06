Nachschlag: Westliche Schadenfreude

Stringer/Reuters Der US-imperialistische Blick erkennt hier Helfer für den Sturz des »Teufels Putin«: »Wagner«-Söldner in Rostow am Don (24.6.2023)

Er habe am vergangenen Wochenende ausnahmsweise die großen US-Konzernsendern eingeschaltet, um zu erfahren, wie sie über den Aufstand der russischen Privatarmee »Wagner-Gruppe« berichteten. Was Brian Becker, Gastgeber des marxistisch orientierten Podcasts »The Socialist Program«, geboten bekam, hat er in seinem am Dienstag nachmittag veröffentlichten Vorwort zu einer Frage-Antwort-Runde mit Unterstützern geschildert. Seitens CNN, MSNBC und Fox News – allesamt »Echokammern der herrschenden Klasse« – habe angesichts der Möglichkeit, dass Jewgeni Prigoschin – ein »gemeiner Dieb« und Oligarch – den vom US-Imperium herbeigesehnten, endgültigen Niedergang Russlands herbeiführen könnte, helle Aufregung geherrscht. Die Tatsache, dass die Russische Föderation eine veritable Atommacht ist, sei dabei komplett ausgeblendet worden. Becker erinnerte schließlich daran, dass es von 1923 bis 1991 keine Privatarmeen und keine Söldner in der Region gegeben hatte. (mb)