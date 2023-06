Der Krieg und das Business

Christoph Soeder/dpa Zuhören fällt ihr schwerer: Annalena »Ich will sprechen« Baerbock und Naledi Pandor am Dienstag in Pretoria

Bei den alle zwei Jahre stattfindenden Treffen der binationalen Kommission von Deutschland und Südafrika soll die Zusammenarbeit beider Staaten vertieft werden. Das zumindest war die Absicht Nelson Mandelas, auf dessen Initiative hin das Format 1996 ins Leben gerufen worden war. Entsprechend sprach Südafrikas Außenministerin Naledi Pandor auf der Pressekonferenz mit Amtskollegin Annalena Baerbock am Dienstag in der Hauptstadt Pretoria auch von Deutschland als »wichtigem Investor in Südafrika« und als »wichtigem Entwicklungspartner«, auch im Kampf gegen den Klimawandel. Baerbock, die vor ihrer Abreise am Montag noch per Pressemitteilung angekündigt hatte, »zuhören« zu wollen, schien es allerdings weniger um deutsch-südafrikanische Themen zu gehen als um die Mobilisierung gegen Russland.

Südafrika sei »Wortführer Afrikas bei den Vereinten Nationen, den G20 und der UN-Klimakonferenz« sowie »Schlüsselpartner« bei Themen wie »Klimakrise und Ernährungssicherheit«, hatte Baerbock vor ihrer Abreise geschrieben und die Prognose gewagt: »Wenn das Land Nelson Mandelas und Desmond Tutus seine Stimme gegen Unrecht erhebt, hört die Welt hin. Deswegen will ich in Pretoria auch darüber sprechen, wie Südafrika sein Gewicht für ein Ende der russischen Aggression (…) in die Waagschale werfen kann.« So kam die Außenministerin in einem Atemzug von »zuhören« zu »ich will sprechen«. Obwohl gerade Deutschland überhaupt nicht hingehört hatte, als Südafrika etwa während der Coronapandemie mit anderen Ländern des globalen Südens die Freigabe der Impfstoffpatente forderte. Das wurde von Berlin blockiert.

In Südafrika hat man das ebensowenig vergessen wie die Reiserestriktionen, die die Länder der EU nach der Entdeckung der Omikron-Variante durch südafrikanische Forscher Ende 2021 trotz Warnung der Weltgesundheitsorganisation gegen Südafrika verhängt hatten. In Pretoria rief Pandor in Erinnerung: »Wir hatten starke Meinungsverschiedenheiten während der Pandemie zu Fragen der Gerechtigkeit bei der Verteilung von Impfstoffen.«

Ähnliches lässt sich jetzt auch in der Haltung zum Krieg in der Ukraine feststellen. Baerbock glaubte, in Pretoria erklären zu müssen, dass dieser »nicht nur ein europäischer« sei, sondern »auch Afrika etwas angeht«. In einem Gastbeitrag in der südafrikanischen Zeitung Sunday Times hatte sie sich zwei Tage zuvor zu der These verstiegen, die Zögerlichkeit hinge mit der Entfernung von »rund 9.000 Kilometern« zusammen. Am Dienstag erklärte sie den Südafrikanern dann noch, dass auch in Afrika die Lebensmittelpreise gestiegen seien. Pandor wies ruhig, aber bestimmt darauf hin, dass Südafrika sich für eine Beendigung des Kriegs einsetze und nie etwas anderes getan habe. Die Südafrikanerin war erst vor knapp zwei Wochen gemeinsam mit Präsident Cyril Ramaphosa und Vertretern sechs weiterer afrikanischer Staaten im Rahmen einer Friedensinitiative nach Kiew und St. Petersburg gereist.

Es stimmt: Das Verhältnis zwischen Deutschland und Südafrika ist, wie in den vergangenen Tagen vielfach geschrieben, belastet. Das gilt allerdings nicht erst seit dem Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine und Berlins Kritik an Südafrikas neutraler Haltung. Nein, es ist auch der belehrende Grundton deutscher Politiker, den man in Pretoria offensichtlich nicht mehr hören mag. Auch nicht, wenn diese über Korruptionsbekämpfung referieren – ohne darauf einzugehen, das deutsche Konzerne wie T-Systems oder SAP jahrelang zu den größten Profiteuren irregulärer und mutmaßlich durch Schmiergeldzahlungen erlangter Aufträge südafrikanischer Staatskonzerne gehörten. Unter den Folgen wie einer drastischen Stromunterversorgung mit täglichen Notabschaltungen sowie maroder Schienen- und Hafeninfrastruktur leiden Südafrikas Gesellschaft und Volkswirtschaft bis heute.

Zumindest für die Elektrizitätskrise präsentierte Baerbock in Pretoria eine Lösung: Ein 8,5 Milliarden US-Dollar (7,8 Milliarden Euro) schweres Investitionsprogramm für eine »gerechte Energiewende« in Südafrika, das Berlin bereits 2021 gemeinsam mit der EU, den USA, Großbritannien und Frankreich auf den Weg gebracht hatte. Details wurden bisher kaum transparent gemacht, klar ist allerdings, dass das Milliardenpaket nur zu maximal drei Prozent aus Fördermitteln besteht und Südafrikas Stromversorgung dadurch nicht nur grüner werden, sondern auch in Investorenhände übergehen soll. Denn wie Baerbock so schön in der Sunday Times schrieb: »Wenn wir über die Vertiefung der deutsch-südafrikanischen Beziehungen sprechen, dann meinen wir Business.«