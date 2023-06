Sunaks Pyrrhussieg

MAJA SMIEJKOWSKA/REUTERS Die Wut über die Massenverarmung durch Teuerung bleibt: Demo von NHS-Beschäftigten am 1. Mai in London

Es hat sich abgezeichnet, nun ist es fix: Die Arbeitskämpfe im britischen National Health System (NHS) wurden von der Regierung abgewürgt. Wie am Dienstag abend bekannt wurde, erhielt die größte Krankenpflegegewerkschaft des Königreichs, das Royal College of Nurses (RCN), von den Mitgliedern kein Mandat für weitere Streiks. Zwar stimmten 87 Prozent der Abstimmungsteilnehmer dafür. Weil aber mehr als die Hälfte der 300.000 RCN-Mitglieder fernblieb, ist das Votum ungültig.

Damit ist die Welle der großen Streiks im NHS erst einmal verebbt. Sie war schon am Rollen, als das RCN im Dezember zum ersten Ausstand in seiner mehr als 100jährigen Geschichte aufrief. Die beiden Hauptforderungen – Reallohnerhöhungen und Entlastungen durch Neueinstellungen – konnten nicht ansatzweise durchgesetzt werden. Es fehlte an Einigkeit, Radikalität und einer politischen Perspektive.

Zum einen setzte die konservative Regierung unter Milliardär Rishi Sunak auf Spaltung der Arbeiter, zum anderen auf Restriktion. Mit Erfolg. Im Frühjahr knickten kleinere NHS-Gewerkschaften ein und stimmten Reallohnverlusten zu. Gegen die Kollegen von RCN und Co., die weiter kämpften, verschärfte Sunak das Gesetz gegen Streiks. Die Novelle steht kurz vor der Verabschiedung.

Gemeinsame Streiks vieler Gewerkschaften über längere Zeiträume wären eine passende Antwort gewesen. Aber statt auf die Kämpfe der Mitglieder setzte die Führung des Dachverbands TUC auf die oppositionelle Labour-Partei. Mit deren Wahlsieg im kommenden Jahr, so die Hoffnung, werde sich einiges zum Besseren wenden.

Dabei war auch Labour weit davon entfernt, die Streiks zu unterstützen. Und so verlief auch die »Genug ist genug«-Kampagne, mit der Gewerkschaften ihre Kämpfe in der Gesellschaft verankern wollten, im Sande. Deren Ansatz, die Wut über die Massenverarmung durch Teuerung, ist jedoch nicht vom Tisch. Und auch im Gesundheitssystem werden die kleineren noch angekündigten Ausstände etwa der Ärzte der British Medical Association nicht die letzten sein.

Das NHS steckt eine Woche vor dem 75. Jahrestag seiner Gründung tief in der Krise. Und die wird sich weiter verschärfen. Überfüllte Spitäler werden endgültig aus allen Nähten platzen. Die Grundversorgung wird weiter zusammenbrechen. Und immer mehr überlastetes, unterbezahltes Personal wird sein Heil in der Flucht suchen. Zuletzt sind Tausende Krankenpflegerinnen zu Supermarktketten gewechselt, wo die Arbeitszeiten geregelter und die Löhne höher sind. Premier Sunak hat einen Pyrrhussieg errungen.