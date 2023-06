EVG plant Warnstreik

Annette Riedl/dpa Streikkundgebung der EVG vor dem Berliner Hauptbahnhof am 14. März

Bei der Eisenbahngewerkschaft EVG deutet sich am kommenden Dienstag ein 24-stündiger Bahnstreik an. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch unter Berufung auf »Insider«. Die EVG erklärte zu den kursierenden Informationen zu einem möglichen Streik, dass man im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn derzeit alle Optionen prüfe. »Es gibt morgen eine Vorstandssitzung, in der Streikziele neu beschlossen werden«, zitierte die dpa aus Gewerkschaftskreisen.

Auch Bild berichtete über einen geplanten 24-Stunden-Streik am 4. Juli. »Kein ICE, kein IC, kein Cargo-Güterzug, keine Regionalbahn sollen dann fahren«, schrieb die Zeitung. Sie zitierte EVG-Streikleiter Frank Hauenstein: »Wir sind bereit, den Druck zu erhöhen. Der EVG-Vorstand entscheidet morgen bei seiner Sitzung über mögliche Maßnahmen.« Demnach soll die Streikentscheidung erst nach der Sitzung am Donnerstag offiziell bekanntgegeben werden. Laut dem Springer-Blatt laufen bei der Bahn bereits Vorkehrungen für den Streik.

Der Staatskonzern schlug derweil eine Schlichtung vor. »Damit soll der Tarifkonflikt ohne weitere Streiks in der Ferienzeit beigelegt werden«, teilte die Bahn mit. Die EVG solle bis Freitag mittag eine Rückmeldung geben.

Im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn lässt die Gewerkschaft EVG ihre Mitglieder in einer Urabstimmung bis Ende Juli über unbefristete Streiks entscheiden. Sie hatte angekündigt, dass in dieser Zeit Warnstreiks möglich seien.

Die EVG fordert zwölf Prozent mehr Lohn, mindestens aber 650 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Gewerkschaft verhandelt für rund 230.000 Beschäftigte bei rund 50 Bahn- und Busunternehmen, darunter etwa 180.000 bei der Deutschen Bahn. Jüngst konnte die EVG Tarifabschlüsse mit mehreren privaten Konkurrenten des Staatskonzerns erzielen.

Die Bahn hatte zuletzt einen »hohen Festbetrag« sowie einen zusätzlichen Inflationsausgleich von 2.850 Euro netto bei 27 Monaten Laufzeit in Aussicht gestellt. EVG-Tarifvorständin Cosima Ingenschay hatte vorige Woche erklärt, Verhandlungsstand mit der Bahn sei zuletzt ein Festbetrag von 400 Euro in zwei Schritten gewesen – im Dezember 2023 und im August 2024. Dies sei nicht ausreichend.