Nachschlag: Ein bisschen Schiffbruch

IMAGO/SNA Läuft alles nach Plan: Der Rote Platz im Ruhemodus (24.6.2023)

Der Deutschlandfunk-Podcast »Der Tag« ist ein wenig wie die »Tagesschau«: Die wichtigsten Nachrichten des Tages, zum Abend ideologisch eingenordet. Bevor man sich am Montag mit dem »Dammbruch« von Sonneberg befasst, geht es um die turbulenten Ereignisse in Russland. Putsch, kein Putsch – Genaues weiß man nicht. Dafür wird kräftig spekuliert: War nicht vielleicht alles ein großer Plan, um Putin zu stärken? Wäre der Gegenstand solch wilder Gedankenspiele, sagen wir, die Sprengung einer Pipeline – im selben Sender klagte man über »Verschwörungsmythen«. Moskau-Korrespondentin Christina Nagel sieht’s übrigens anders: »Klar ist, auch der Präsident hat ein bisschen Schiffbruch erlitten.« Weil Gewaltmonopol und so. Moderator Philipp May dagegen bekennt, er verstehe zwar Warnungen vor einem »Failed state mit Atomwaffen in der Hand von Irren«, aber er sei schon »leicht enttäuscht« gewesen, als es hieß, Prigoschin ziehe zurück: »Worauf soll man da eigentlich hoffen?« Nicht auf den Qualitätsjournalismus. (pm)