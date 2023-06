Rotlicht: Abolitionismus

John Marshall Mantel/ZUMA Wire/imago Den Unterdrückungsapparat auflösen – Kundgebung in New York (29.6.2020)

In »Ju$t« heißt es: »Look at all these slave masters posin’ on yo’ dollar.« Das Lied des US-amerikanischen Rapduos Run the Jewels stammt vom Album »RTJ4« (2020); veröffentlicht nur neun Tage nach der Ermordung des Afroamerikaners George Floyd in Minneapolis durch einen weißen Polizisten, der sich auf Floyds Hals kniete und den 46jährigen erstickte. »I can’t breathe« fand Einzug in die Lyrics des Songs »Walking in the Snow«, wodurch »RTJ4« zum Soundtrack der »Black Lives Matter«-Bewegung wurde, die unter anderem fordert, der Polizei die Mittel zu entziehen (»Defund the Po­lice«). Die Bewegung stellte sich damit in die Tradition des Abolitionismus.

Der deutsche Kriminologe Thomas Feltes führt als Höhepunkte des Strebens nach »Abschaffung« die ab 1780 entstandene Abolitionsbewegung gegen die Sklaverei in den USA sowie die später von England ausgehende Bewegung zur Abschaffung der staatlichen Aufsicht über die Prostitution an.

So allgemein der Begriff gehalten ist – er sagt nichts darüber aus, was oder wer abgeschafft bzw. aufgehoben gehört –, so divers sind die Bewegungen, die darunter firmieren. Forderungen, wie die nach Beendigung des Besitzes von und des Handels mit Menschen, nach zumindest Lockerung der Reglementierungen des Sexkaufs und der Drosselung des Steuergeldaufwands für die Polizei sind jedoch allesamt eines: staatskritische Postulate, die zugleich an den Staat adressiert sind. Derselbe Staat, der seiner herrschenden Klasse ermöglichte, für ihre ursprüngliche Akkumulation auf Sklavenarbeit zurückzugreifen, soll sie auch verbieten. In den USA so geschehen 1865 nach vierjährigem Sezessionskrieg. Ein Erfolg der Entwicklung des Kapitalismus entsprechend, der nach doppelt freien Lohnarbeitern verlangte. Den aus Afrika Verschleppten hatte man das Startkapital ausgequetscht, um es fürderhin zu mehren. Der Staat der weißen (Ex-)Herren kam seinen neuen Aufgaben auch dadurch nach, dass er eine teilprivatisierte Knastindustrie mit der höchsten Inhaftierungsrate der Welt schuf. Auf einen weißen Häftling kommen dabei 5,8 schwarze – nicht nur Ergebnis ökonomischer Ungleichheit, sondern auch eines institutionalisierten Rassismus.

Die gegenüber armen Nichtweißen praktizierte Polizeiwillkür trifft dabei auf Versatzstücke des Antietatismus, die die USA seit je weltanschaulich prägen: Von vor Armut und religiöser und politischer Verfolgung geflohen Siedlern erobert und eingerichtet, sind die USA davon geprägt, Probleme mit dem Staat durch Ferne von ihm zu lösen. Rechtslibertäre Ideologinnen wie Ayn Rand plädierten genauso für größtmögliche Abwesenheit des Staats wie Henry David Thoreau, dessen Essay »Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat« von Bürgerrechts- und antikolonialen Bewegungen weltweit rezipiert wurde. Seinen Wahlspruch, »Die beste Regierung ist die, welche am wenigsten regiert«, würde auch der weiße Waffennarr unterschreiben, der sein Hab und Gut durch Töten verteidigen will, wenn ein ihm suspektes, in vielen solcher Fälle eben schwarzes Subjekt, sich ihm nur nähert. Thoreau nach sei die Regierung »eine Art Holzkanone für das Volk; wenn man sie je im Ernst gebrauchen würde – sie würde ganz sicher platzen.« Mit ihrem Gebrauch als Unterdrückungsapparat macht der US-amerikanische Staat allerdings deutlich, dass seine Geräte zur Gewaltausübung gut funktionieren, dem Interesse der Masse seiner Bürgerinnen und Bürger in der Regel entgegen. Fordern Teile ebenjener eine Umfinanzierung – weniger Repression, mehr Förderung von Elendsvierteln –, dann ist das ein Reformkampf, auf den in Richtung eines Abolitionismus des Staats aufgebaut werden sollte. Nicht zur Abschaffung aller Staatlichkeit, sondern um die gerissene Lücke mit einem Staat der Arbeiterinnen und Arbeiter, gleich welcher Hautfarbe, zu füllen.