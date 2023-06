Markus Scholz/dpa Acht Bier in der Sonne: Carsten Meyer aka Erobique

Wer 25 Jahre braucht, um seinem Debütalbum eine zweite Platte folgen zu lassen, ist entweder sehr faul – oder Carsten Meyer aka Erobique, ein hierzulande einzigartiges Phänomen in puncto Umtriebigkeit. Uneitel ist er auch noch. Bis Mitte der 2000er Jahre produzierte Meyer mit DJ Koze und Cosmic DJ als International Pony ­funky Elektropop. Mit Jacques Palminger und Chris Dietermann arbeitete er an »Songs for Joy«, einem ­Hobby-Songwriter-Projekt am Maxim-Gorki-Theater Berlin, das eine ganz und gar herrliche Platte hervorbrachte. Überhaupt Theater: Von Zürich über München nach Hamburg reichen seine Einsätze als Musikarrangeur, ob Märchen oder Rocko Schamonis »Dorfpunks« – immer findet der gebürtige Westfale passende ­groovy Klänge. Für Film und Fernsehen werkelt Meyer auch, die pseudo-authen­tischen NDW-Stücke der Fraktus-Mocku­mentary sind von ihm, der Soundtrack für die TV-Serie »Der Tatortreiniger« geht auf seine Kappe. Auf seinem eigenen Label A-sexy bringt er mit den Hamburg Spinners jazzige Hammondorgelmusik heraus und vielerlei Soloprojekte unter.

Bei all seinen Unternehmungen verzichtet Meyer/Erobique auf Insignien der Coolness. Wer ihn live gesehen hat, wird sich an einen tapsigen Teddy­bärtypen erinnern, der sich in der Rolle des Conferenciers nicht sehr wohlfühlt, aber beim Improvisieren verschwitzt-verschmitzt in Fahrt gerät – und gar nicht anders kann, als jedes Stück in eine alle Gäste umarmende House-Party zu verwandeln. Dass auf diesen Improfeten Hits wie »Easy Mobeasy« oder »Urlaub in Italien« entstehen, ist eher Zufall als Kalkül.

Denn Meyer interessiert sich für den Moment, am liebsten in Gesellschaft. Mal schauen, was passiert, derweil spiel’ ich ein bisschen Klavier. So funktioniert auch »Erobique No. 2«: Dreizehn sehr unterschiedliche Tracks zwischen Quatsch und großer Kunst. Übergreifendes Thema – wenn man denn eines sucht – ist die Ferne bzw. der Urlaub. Mit dem northern­souligen »Springinsfeld« geht es aber erst mal entspannt los. Es folgen Stücke namens »Ahoj!«, »Acquamarina«, »Mantas«, »Salut Les Copines!« oder »Italotape«. House, Yachtrock, Filmmusik, Blue Eyed Soul, angejazzte Improvisationen verschränken und verdaddeln sich, es ist ganz wundervoll und maximal easymobeasy.

Wie immer ist Erobique nicht allein: Der von ihm sehr bewunderte Berliner Produzent Siriusmo sorgt für technoide Vibes, Laing-Sängerin Nicola Rost ist Erobiques Duettpartnerin im vertonten Musikfachbegriff-ABC »Der Arpeggiator«, Lieven Brunckhorst und Jan Delays Bläser steuern fetten Orchestersoul bei. Sophia Kennedy singt discodivenhaft in »Synaesthesie« von »wohltemperierten Kadenzen« – quasi der Oberbegriff für Erobiques Musik. Mit »Verkackt« und dem mehr als sieben Minuten langen Abgeher »Hitsong von uns beiden« (inklusive Verneigung vor Whirlpool Productions) schüttelt Meyer beiläufig große Schlager (ja, er liebt Schlager) aus seinem Hawaiihemdärmel, aber wie es halt so ist auf einer entspannten Gartenparty, manchmal werden auch blöde Witze gemacht: »Ravedave« klingt nach acht Bier in knalliger Sonne. Nicht mehr so frisch. Aber das macht nichts, denn gleich setzt sich Erobique wieder ans Klavier – und spielt eine wohltemperierte Kadenz.