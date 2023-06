Klage gegen Schmerzgriffe

Paul Zinken/dpa Staatsmacht aktiv: Protestler am Boden fixiert mittels Schmerzgriffen (Berlin, 9.7.2022)

Die Gesellschaft für Freiheitsrechte klagt gegen die Anwendung von Schmerzgriffen durch die Polizei:

Gemeinsam mit dem Aktivisten Lars Ritter erhebt die Gesellschaft für Freiheitsrechte e. V. (GFF) seit Dienstag Klage vor dem Verwaltungsgericht Berlin. Gegenstand ist der Einsatz von Schmerzgriffen zur Auflösung einer friedlichen Demonstration. In jüngster Zeit hat die Polizei vermehrt Schmerzgriffe eingesetzt, um friedliche Protestaktionen zu beenden – darunter viele, die eine bessere Klimapolitik fordern. Das gezielte und unnötige Zufügen von Schmerzen, um polizeiliche Maßnahmen bei der Auflösung von Demonstrationen durchzusetzen, verstößt klar gegen Grundrechte. Dieses Vorgehen verletzt auch das rechtsstaatliche Kernprinzip der Verhältnismäßigkeit, weil mildere Mittel eingesetzt werden könnten. Ziel der Klage ist es, gerichtlich die Rechtswidrigkeit des Schmerzgriffeinsatzes feststellen zu lassen und dieser Polizeipraxis damit klare Grenzen zu setzen.

»Die Polizei darf Schmerzgriffe nicht einsetzen, um friedliche Demonstrant*innen zu quälen. Damit missbraucht sie klar ihr Gewaltmonopol und erschüttert so das Vertrauen in den Rechtsstaat«, kritisiert GFF-Verfahrenskoordinator Joschka Selinger. »Auch im Falle unseres Klägers war der Einsatz von Schmerzgriffen völlig unverhältnismäßig, da die Beamten den Demonstranten auch schlicht und einfach hätten wegtragen können.« (…)

Die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg protestiert gegen die Verschrottung von Castor-Transporthauben und teilte dazu am Dienstag mit:

Seit mehr als 14 Tagen wartet die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg (BI) auf Aufklärung durch das niedersächsische Umweltministerium: Aufmerksame Passanten hatten Castor-Transporthauben auf dem Schrottplatz eines Lüchower Betriebes entdeckt. Die Elbe-Jeetzel-Zeitung berichtete (21. Juni) und die BI fragte bei der Atomaufsicht in Hannover nach, warum diese Castor-Transporthauben aus dem Zwischenlager Gorleben nicht freigemessen wurden, wie der Betreiber, die bundeseigene Gesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) einräumte, schließlich waren sie einmal erheblicher radioaktiver Strahlung ausgesetzt.

»Vielleicht ist der ganze Vorgang wirklich harmlos und nicht der Rede wert, und es ging nur um die Entsorgung von Altmetall. Vielleicht aber lag ein Verstoß gegen die Strahlenschutzverordnung vor, weil eine Freimessung notwendig gewesen wäre. Wir waren und sind um Aufklärung bemüht«, so BI-Sprecher Wolfgang Ehmke, der sich zugleich tief enttäuscht vom Verhalten des NMU zeigt: »Keine Antwort ist auch eine Antwort, das nährt natürlich Zweifel an dem ganzen Vorgang.«

Unterdessen werden für das baugleiche Zwischenlager Ahaus Testfahrten angekündigt: Atommüll aus dem stillgelegten Reaktor AVR in Jülich soll möglicherweise nach Ahaus verfrachtet werden. Seit Jahren setzt sich die BI »Kein Atommüll in Ahaus« dafür ein, dass dieser Müll in Jülich selbst gelagert und für eine Endlagerung konditioniert wird. »In Ahaus kann eine Konditionierung nicht stattfinden. Daher wäre die einzig vernünftige Lösung, die Brennelemente in Jülich zu belassen, anstatt in den nächsten Jahren 152 Transporte durch NRW nach Ahaus zu veranstalten«, schreibt die dortige BI.