Brieffreundschaft des Tages: Pedro und Mohammed

Ballesteros/Agencia EFE/imago Eine bizarre Korrespondenz, die sich schwer entschlüsseln lässt (Rabat, 19.11.2018)

Es sah aus wie eine Indiskretion: Im Frühjahr vergangenen Jahres veröffentlichte das marokkanische Außenministerium im Internet Ausschnitte aus einem Brief des spanischen Premierministers Pe­dro Sánchez an den marokkanischen König Mohammed VI. Der war voll mit schmeichelhaften Sätzen. Aber vor allem einer erregte Aufsehen. Darin stellte sich Sánchez hinter die marokkanische Position im Westsahara-Konflikt und nannte einen von Rabat vorgestellten Autonomieplan den besten Beitrag zu seiner Lösung. Das wurde dann bei einem Besuch von Sánchez in Rabat auch offiziell so festgehalten.

Allerdings ist bekannt, dass Rabat vor keinen legalen und illegalen Mitteln zurückscheut, um seine Besetzung der Westsahara zu verteidigen. Da werden gerne einmal Stellungnahmen auswärtiger Diplomaten verändert und promarokkanisch umgebogen, wie es auch der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock zu Amtsantritt passierte. Am Montag veröffentlichte nun die spanische Zeitung El Debate eine Untersuchung, aus der hervorgeht: In Spanien selbst gibt es keine Spur von dem fraglichen Brief. Es kann also nicht mehr überprüft werden, was drinstand. Möglicherweise habe Marokko die Geschichte von dem Brief komplett erfunden.

Aber warum schweigt dann Sánchez und lässt die Sache nicht auffliegen? Die Antwort könnte in einem Skandal liegen, der bisher nicht die Beachtung gefunden hat, die er verdient hätte, nämlich der Affäre um die israelische Spionagesoftware »Pegasus«. Die nutzte der marokkanische Geheimdienst nämlich nach Erkenntnissen von Amnesty International auch, um den spanischen Staatschef zu bespitzeln. Über das, was Marokko dabei herausfand, gibt es diverse Spekulationen. Eine klingt wenig plausibel: Unlautere Geschäfte der Familie Sánchez in Marokko wären dort auch ohne Abhören nicht unentdeckt geblieben.