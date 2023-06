Putsch, Revolte, Demo?

Uncredited/AP/dpa Söldner auf einem Panzer in Rostow am Don (24.6.2023)

Nach dem für fast alle Beteiligten glimpflichen Ende des Marsches der »Wagner«-Truppe auf Moskau stellt sich um so mehr die Frage, was uns da am Wochenende eigentlich vorgeführt worden ist: War das ein Putsch(versuch), eine Militärrevolte, eine bewaffnete Demonstration?

Von seiten der russischen Behörden werden die Vorgänge heruntergespielt. Der Geheimdienst FSB teilte am Montag mit, die Ermittlungen wegen »bewaffneter Meuterei« seien eingestellt worden. Es sei festgestellt worden, dass die Beteiligten ihre Handlungen, die direkt auf das Begehen eines Verbrechens gerichtet gewesen seien, von sich aus eingestellt hätten. Einen Marsch über 500 Kilometer zur Vorbereitungshandlung herunterzudefinieren, zieht die Frage nach sich, was denn dann die eigentliche Meuterei gewesen wäre: Wenn sie ihre Truppenfahne über den Roten Platz getragen hätten? Dass es kein wirklicher Putschversuch war, lässt sich begründet behaupten: Schließlich hat Prigoschin immer nur die Entlassung von Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerasimow verlangt, den Rücktritt Wladimir Putins aber nicht. Was »nur« in seine Kompetenzen eingegriffen hätte.

Gleichzeitig teilt Jewgeni Prigoschin mit, er bereue nichts, was er getan oder angeordnet habe. Und der Abschuss eines sündhaft teuren, fliegenden Kommandostandes der russischen Luftwaffe mit zehn Mann Besatzung sei Übereifer eines »Deppen an der Flak« gewesen, der auf alles geballert habe, was geflogen sei. Da fühlt sich einer ziemlich sicher.

Vielleicht gehörte das, was wir am Wochenende gesehen haben, tatsächlich zu den Risiken und Nebenwirkungen, wenn man, wie in Russland geschehen, Staatsfunktionen privatisiert – durch die Gründung privater Militärfirmen. Verschärft dadurch, dass die Söldner von »Wagner« nicht nur irgendwo im fernen Afrika für Russland bewaffnete Beziehungspflege betrieben haben, sondern mit ihrem Gewaltpotential ins eigene Land bzw. vor dessen Türen – in die Ukraine – geholt wurden. Denn für Prigoschin bedrohte das Ultimatum der Staatsführung, seine Truppe der Militärführung zu unterstellen, damit den Primat der Politik wieder herzustellen, aber auch die eigene, private Kontrolle über sie abzugeben, sein über Jahre erfolgreiches Geschäftsmodell.

Womöglich wurde da nur eine geographische Abgrenzung der Tätigkeitsfelder ausgeschossen. »Wagner« teilt mit, seine Rekrutierungsbüros in mehreren Städten Sibiriens seien weiterhin offen, die Truppe arbeite »im Normalbetrieb«. Russlandinterner Gewinner des Wochenendes dürfte die direkt dem Präsidenten unterstellte Nationalgarde sein. Sie wurde vom Präsidenten ausdrücklich belobigt und darf sich auf eine Ausstattung mit schweren Waffen freuen. Für den Fall, dass sich »Wagner« doch noch einmal von der Kette losreißt.