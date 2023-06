Jeder vierte bezweifelt, bis zur Rente zu kommen

Düsseldorf. Mehr als ein Viertel der Beschäftigten in Deutschland bezweifelt, dass sie in ihrem Beruf unter den aktuellen Anforderungen ohne Einschränkungen bis zum Rentenalter durchhalten können. »Gut 20 Prozent glauben, das eher nicht zu schaffen«, erklärte das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung am Dienstag. Weitere knapp sieben Prozent sind demnach sogar überzeugt, ihre Arbeit auf keinen Fall durchhalten zu können. Noch deutlich höher ist die Zahl unter Beschäftigten, die ihre Arbeitssituation generell als stark belastend (43 Prozent) oder äußerst belastend (59 Prozent) empfinden. (AFP/jW)