»Der freie Wohnungsmarkt ist gescheitert«

Sie sind mit einer steilen These in der wohnungspolitischen Debatte bekannt geworden: Immobilienkonzernen den Zugang zum Wohnungsmarkt zu versperren, sie gewissermaßen aus dem Wettbewerb zu nehmen. Salopp gefragt: Was ist Ihr Beweggrund?

Seit den 1990er Jahren hat sich auf den Wohnungsmärkten eine destruktive Dynamik entwickelt, weil große öffentliche Wohnungsbestände durch extrem renditehungrige Fonds und Börsenunternehmen übernommen wurden. Dadurch und durch die an den Märkten herrschende Freiheit der Spekulation sind wir in eine Situation geraten, in der gesagt werden kann, dass der freie Wohnungsmarkt gescheitert ist. Er kann die Aufgabe der Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum für alle nicht erfüllen. Wir brauchen wie in anderen Rechtsgebieten auch einen im öffentlichen Interesse gesteuerten Markt. Dazu steht rechtlich das Instrument der Marktzugangsbeschränkung zur Verfügung.

Bitte etwas genauer zum »versperrten Marktzugang«: Wen soll es treffen, beziehungsweise welche Kriterien sind für Sie dabei entscheidend?

Der Ausschluss muss diejenigen Unternehmen treffen, deren Geschäftsmodelle mit der Aufgabe, einen stabilen Wohnungsmarkt zu gewährleisten, nicht zu vereinbaren sind: Fonds, Börsenunternehmen und auch Private, die ihr Geschäftsgebaren im dunkeln lassen. Oder umgekehrt formuliert, es könnte und sollte so sein, dass für die Teilnahme am Wohnungsmarkt eine Genehmigung nötig wird, die nur erhält, wer bestimmte Kriterien erfüllt. Dabei sollte es darum gehen sicherzustellen, dass das, was im Wohnungsmarkt erwirtschaftet wird, auch im Wohnungsmarkt bleibt und nicht aus ihm herausgezogen wird. Dafür müssen geeignete Kriterien entwickelt werden.

Einfach dürfte das nicht werden, denn: Grundrechte, Gesetzgebungskompetenz und Europarecht – alles das spielt mit rein, oder?

Die schwierigste Herausforderung ist die Vorgabe wirklich gut geeigneter Kriterien dafür, wer unter welchen Voraussetzungen am Markt tätig sein darf und wer nicht. Wenn das gelungen ist, sind die rechtlichen Rahmenbedingungen kein Hindernis mehr. Denn gerechtfertigt wäre die Schaffung so einer Marktordnung ohnehin, verhältnismäßig wäre das mit Blick auf die dramatische Fehlentwicklung der Wohnungsmärkte auch. Die Gesetzgebungskompetenz für so eine Marktordnung liegt für die Ebene der regionalen Einzelmärkte bei den Ländern, aber der Bund könnte auch eine übergeordnete Marktordnung schaffen. Und der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat in mehreren Entscheidungen auch für das EU-Recht signalisiert, dass die Sicherung von bezahlbarem Wohnraum den Eingriff in den Kapitalmarkt rechtfertigen kann.

Brauchen wir zunächst nicht ein Mietenkataster, um einen Überblick über den Mietwohnungsmarkt zu bekommen? Beispielsweise darüber, welcher Hedgefonds wo und in welchem Ausmaß Wohnraum zur Ware macht?

Ein Mietenkataster wäre gut, aber für so eine Marktordnung wäre es nicht Voraussetzung. Die Unternehmen müssten im Genehmigungsverfahren gegenüber den Behörden ihre wirtschaftlichen Beherrschungsverhältnisse offenlegen. Wer das nicht tut, würde wohnungsrechtlich als nicht zuverlässig eingestuft werden, weil ein geordneter Markt nur mit transparent wirtschaftenden Unternehmen entstehen kann.

Abschließend: Wie stehen Sie zur Forderung der Vergesellschaftung profitorientierter Wohnungsunternehmen – von Vonovia und LEG Immobilien etwa?

Die Schaffung einer Wohnungsmarktordnung und die Vergesellschaftung einzelner Unternehmen zielen in die gleiche Richtung, doch die Wirkungen decken sich nicht. Die Marktzugangsordnung hat den Zweck, die Marktdynamik insgesamt in eine andere Richtung zu bewegen. Sie geht dabei davon aus, dass es weiter private Akteure gibt. Die Vergesellschaftung zielt, jedenfalls im »Berliner Modell«, darauf, konkrete Wohnungsbestände in den Besitz der öffentliche Hand zu überführen, um diese künftig gemeinwirtschaftlich zu bewirtschaften, also nicht mehr profitorientiert. Beides kann sich ergänzen, und beides ist unabhängig voneinander denkbar. Eine generelle Vergesellschaftung bestimmter Wohnungsunternehmen steht, wenn ich es richtig sehe, im Moment nicht zur Debatte.