Armut per Gesetz

Jan Woitas/dpa Altersarmut vorprogrammiert: Die meisten Friseure werden nach Mindestlohn bezahlt

Das ist dann wohl der müde Abklatsch des »Doppelwumms«: Die gesetzliche Lohnuntergrenze soll in zwei Trippelschritten von derzeit zwölf Euro auf zunächst 12,41 Euro und später 12,82 Euro angehoben werden. So lautet die Empfehlung der sogenannten Mindestlohnkommission, die am Montag verkündet wurde und absehbar durch die Bundesregierung umgesetzt wird. Demnach tritt die erste Erhöhung zum 1. Januar 2024, die zweite zum Jahresanfang 2025 in Kraft. Die Beschlussfassung erfolgte gegen das Votum der Beschäftigtenvertreter. »Für eine Anpassung lediglich im Cent-Bereich konnten wir auf keinen Fall unsere Hand reichen«, befand anschließend Stefan Körzell, Vorstandsmitglied beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) in einer Stellungnahme. Damit erlitten Millionen Werktätige einen »enormen Reallohnverlust«.

Neben Körzell halten innerhalb des Gremiums der Chef der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU), Robert Feiger, sowie Verdi-Vize Andrea Kocsis die Fahne der »Arbeitnehmer« hoch. Gegenüber den drei Abgesandten des Unternehmerlagers, den beiden wissenschaftlichen Mitgliedern und der Kommissionsvorsitzenden Christiane Schönefeld von der Bundesagentur für Arbeit (BA) hatten sie das Nachsehen. Die zweistufige Aufstockung diene dazu, »die Lohnkostensteigerungen für die betroffenen Betriebe vor dem Hintergrund der gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage tragfähig zu halten und zugleich die Verdienste der Beschäftigten zu stabilisieren«, heißt es in der Begründung des Entscheids. Dieser leiste einen Beitrag »zu fairen und funktionierenden Wettbewerbsbedingungen«.

Gewerkschaften und die Partei Die Linke hatten dagegen für einen Nachschlag auf bis zu 14 Euro plädiert. Der Sozialverband Deutschland (SoVD) hält gar einen Satz von 14,13 Euro angesichts der drastisch hochgeschnellten Lebenshaltungskosten für geboten. Studien haben wiederholt gezeigt, dass die anhaltend hohe Inflation über die Maßen Geringverdiener belastet, weil ein Großteil ihrer Einnahmen in die Finanzierung von Energie und Lebensmitteln fließt. Es sei beschämend, »dass die Arbeitgeber in dieser Situation mit den höchsten Teuerungsraten gerade bei den finanziell Schwächsten des Arbeitsmarktes sparen wollen«, monierte DGB-Mann Körzell, der in der Kommission für eine Steigerung auf »zumindest 13,50 Euro« geworben hatte. »Vollkommen aberwitzig« nannte er das Vorgehen der Kapitallobbyisten, nicht die geltenden zwölf Euro, sondern die bis 30. September 2022 gezahlten 10,45 Euro zur Berechnungsgrundlage der neuen Sätze gemacht zu haben.

Mit dem vergleichsweise großen Sprung hatte die Ampelregierung den Mindestlohn ausnahmsweise per Gesetz festgelegt, um ihn maßgeblich auf Betreiben der SPD »armutsfest« zu machen. Diesen Anspruch erfüllte die Maßnahme freilich schon damals nicht. Von der Erhöhung profitierten nach Angaben des Statistischen Bundesamts zwar rund 5,8 Millionen Menschen, die vorher weniger verdienten. Trotzdem leben weiterhin die meisten von ihnen unterhalb der Armutsgrenze, und mit der Rekordinflation hat sich die Lage für viele sogar verschärft. Über einen »schlechten Scherz« empörte sich am Montag Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK. »Das Ergebnis ist zutiefst enttäuschend«, beschied sie in einer Medienmitteilung, wer Vollzeit arbeite, müsse von seinem Verdienst leben und ausreichend Beiträge in die Rente einzahlen können, damit diese im Alter zum Leben reiche. Dafür seien die vereinbarten Zulagen »bei weitem nicht genug«. Den Kommissionsvorschlag wird die Koalition sehr wahrscheinlich übernehmen und wieder auf dem »normalen Dienstweg« per Verordnung für verbindlich erklären.

Einen »Schlag ins Gesicht für Millionen Beschäftigte« und eine »herbe Missachtung der EU-Mindestlohnrichtlinie«, beklagte die Vizechefin der Bundestagsfraktion Die Linke, Susanne Ferschl. Jetzt werde überdeutlich, dass die Vorgabe der Europäischen Union von 60 Prozent des mittleren Einkommens als Untergrenze ins Mindestlohngesetz aufgenommen werden müsse. Das entspreche wenigstens 13,50 Euro, gab Ferschl in einer Presseerklärung zu bedenken. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) solle ernsthaft erwägen, diesen Beschluss »nicht rechtskräftig zu machen«.