»Heil Chile!«

Beim US-Kapital herrschte Euphorie nach dem Putsch gegen die Regierung von Salvador Allende. »Die Finanzwelt meines Landes hat vollkommenes Vertrauen zu dem, was die chilenische Regierung macht«, versicherte der damalige Vizepräsident der Manufacturers-Hanover-Trust-Bank James R. Greene im November 1973. Der als »Meisterdenker« der Chicago School of Economics hofierte Ökonom Milton Friedman forderte von den neuen Machthabern, »dass sie die Maßnahmen lange genug und hart genug durchsetzen«.

Nachdem Allende begonnen hatte, seine Wahlversprechen – die Verstaatlichung der Zement-, Textil- und Chemiewirtschaft wie der Banken und der Kupferminen – einzulösen, zog der US-Imperialismus die Handschuhe aus und leitete mit Sabotageakten und Mordattentaten das »Unvermeidliche« (The Economist) ein. Das von der Unidad Popular geschmiedete, überaus fragile Klassenbündnis gegen das Monopolkapital sollte zerschlagen werden. Damit war der Weg frei für die von Friedman verordnete »Schocktherapie«, der Enteignung der Arbeiter und Bauern sowie der Degradierung Chiles zum Rohstofflieferanten, zugunsten der Monopole in den imperialistischen Ländern.

Exportgut Faschismus

Der von der CIA auf Veranlassung von Washingtons damaligem Außenminister Henry Kissinger initiierte Umsturz und die zukünftigen Machtverhältnisse wurden schon am 11. September 1973 eindrucksvoll durch drei Zerstörer und ein U-Boot der US-Marine inszeniert, die 60 Kilometer vor der chilenischen Hafenstadt Talcahuano kreuzten und die konterrevolutionäre »Operation Unitas« der Putschisten zur Einnahme Valparaísos überwachten. Dieser Akt läutete in Chile nicht nur die Durchsetzung der von den USA nach dem Zweiten Weltkrieg betriebenen »Open Door Policy« auf wirtschaftlicher Ebene ein: »Im Zeitalter des imperialistischen Kapitalexports« sei »auch der Export der politischen Herrschaft des Monopolkapitals« und damit auch des Faschismus zu »einem Ding des Möglichen geworden«, merkte der Politikwissenschaftler Reinhard Opitz 1974 an. »Wieviel eigenen Vorteil auch immer die mit dem auswärtigen Monopolkapital paktierenden nationalen Oberschichten aus der in seinem Interesse und mit seiner Unterstützung von ihnen ausgeübten Diktatur für sich selber auf Kosten der übrigen Bevölkerung ziehen mögen, das Regulativ einer solchen Diktatur ist das auswärtige monopolkapitalistische Interesse.«

In den imperialistischen Zentren nehme die Ausbeuterklasse eine Zwangsrekrutierung und -formierung der Bevölkerung für die Verfolgung der »monopolkapitalistischen Interessen« vor, »wenn sie es für ›nötig‹ hält, die parlamentarisch-liberal verfasste Herrschaftsform – die darauf basiert, dass die Beherrschten irrige Ansichten von ihren eigenen Interessen haben und diese mit denen der Herrschenden verwechseln – durch eine faschistische zu ersetzen«, ergänzt Jürgen Lloyd, Opitz-Schüler und Vorstandsmitglied der Marx-Engels-Stiftung, rund ein halbes Jahrhundert später. In den abhängigen Ländern hingegen müsse die herrschende Klasse der Imperien »nicht so sehr auf die effiziente gesellschaftliche Kooperation der dortigen Bevölkerung« setzen, »sondern lediglich die für ihre Ökonomien relevanten Wirtschaftssektoren von ›Störungen‹ freihalten«, so Lloyd an die Adresse von Faschismusforschung, die exportierte Faschismen, mit Verweis auf fehlende Massenbasis oder nicht vollzogene Liquidierung von Parlamenten, nicht als solche erkennen will. Diese Besonderheiten in abhängigen Ländern gelte es, unbedingt zu verstehen. Nicht nur, um die blutige Diktatur in Chile damals, sondern auch, um die faschistische Raserei gegen die sozialistische Linke, das sowjetische Erbe und alles Russische in der Ukraine heute politisch und historisch richtig einzuordnen.

Parallelen zur Ukraine

Trotz nicht zu vernachlässigenden gravierenden Unterschieden (2014 wurde in Kiew keine sozialistische Regierung gestürzt, es gibt eine Zivilregierung) und abgesehen von der nicht eindeutig geklärten Frage, wie viel Macht Faschisten in der Ukraine gegenwärtig tatsächlich ausüben: Es gibt finstere Parallelen zwischen dem offen brutalen Abschreckungsregime des Militärs sowie der Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) in Chile und dem von einer Fassadendemokratie und NATO-Propaganda verdeckten Terror des Inlandsgeheimdienstes, hochgerüsteter Paramilitärs und Schlägerbanden, die, protegiert von der rechtsliberalen Regierung, das Land als Menschenjagdrevier beanspruchen dürfen, in der Ukraine. Nicht nur wüten Faschisten heute in der Ukraine wie damals in Chile mit (stillschweigendem) Einverständnis des Westens, um eine weitere von diesem bestellte neoliberale »Radikalkur« zu eskortieren. In beiden Fällen ist der abhängige Faschismus von einem Exportschlager des deutschen Imperialismus beeinflusst: dem Nazismus.

Was sich seit Beginn des Ukraine-Krieges durch eine Flut von Wolfsangeln, schwarzen Sonnen und anderen Symbolen Hitlerdeutschlands auf Fahnen, Uniformen und Ausrüstung der Kiewer Streitkräfte schmerzhaft in Erinnerung ruft, ist in bezug auf den Pinochet-Faschismus weitgehend in Vergessenheit geraten: Wie die Banderisten sich in den 1930er und 1940er Jahren und heute wieder außer auf ideologische Eigengewächse, etwa Dmitro Donzows integralen Nationalismus und Mikola Sziborskijs Natiokratie, auch auf »Mein Kampf«, Rosenberg, die Methoden der SA, Gestapo und des Militärgeheimdienstes stützen, baute die chilenische Junta auf die deutschen »Nacistas«.

Der Hitlerfaschismus war bereits seit Anfang der 1930er Jahre mit der Movimento Nacional-Socialista (MNS) in Chile verankert, die auf Betreiben eines in Deutschland ausgebildeten Generals gegründet wurde und deren »Jefe« (Führer) wie ihr von Oswald Spengler beeinflusster Chefideologe deutschstämmige Akademiker waren. Die MNS übernahm von der NSDAP das Programm, das Hakenkreuz, die braunen Uniformen – und ihre Anhänger, die vorwiegend aus reichen Familien stammten, grüßten sich mit »Heil Chile!«. Wie in »Chile. Ein Schwarzbuch« von 1974 dokumentiert, hatte die faschistische Deutsche Zeitung am 31. Januar 1933 »das neue Deutschland« gefeiert. Und jährlich gedenken am 5. September auf dem Friedhof von Santiago Männer in braunen Hemden und schwarzen Stiefeln den 55 chilenischen Nazis, die 1938 bei einem missglückten Putsch ums Leben gekommen waren. Während des Zweiten Weltkriegs agierten im – nicht zuletzt auf Druck der rechtsgerichteten deutschstämmigen Bevölkerung – bis Ende 1944 neutralen Chile unter einer sozialdemokratischen Regierung Agenten Nazideutschlands völlig ungehindert.

Nach dessen Niederlage fungierte der 1916 gegründete Deutsch-Chilenische Bund, laut »Chile-Schwarzbuch« eine »Leitzentrale für militaristische, chauvinistische und faschistische Beeinflussung«, als Auffangbecken für die über die »Rattenlinien« geflohenen Nazis. Im Bunde mit deutschstämmigen chilenischen Faschisten, wie Franz Pfeiffer mit seiner fast 10.000 Mitglieder zählenden Partido Nacional Socialista Obrero de Chile in den 1960ern und Roberto Thieme, einem der Führer der 1971 gegründeten rechtsterroristischen Gruppe Patria y Libertad, entwickelten sie sich zu mächtigen ideologischen Wegbereitern des Pinochet-Putschs. Ihr Propagandaorgan Condor, Nachfolger der Deutschen Zeitung, das sich an der Blattlinie des Völkischen Beobachters orientierte, diente als Megaphon gegen die Unidad Popular. Nach dem Umsturz leistete der Hitlerfaschismus, der »mittelalterliche Barbarei und Grausamkeit«, wie sie ihm Georgi Dimitroff 1935 bescheinigt hatte, mit den Mitteln der hochindustrialisierten Moderne ausgeübt hatte, auch praktische Terrorunterstützung in seinem Exilland: Pinochets Schergen sollten von seinem Spitzenpersonal die ausgeklügeltsten Techniken der Folter lernen – der mehr als 27.000 Chilenen zum Opfer fielen.

In der Bonner Republik (sie nahm zehn Tage nach dem Umsturz diplomatische Beziehungen zu Pinochets Junta auf und gewährte unter anderem Entwicklungshilfe) schlugen alte wie neue – meist verkappte – Nazis, die zum Establishment gehörten, revanchistische Töne an: »Die Regierung Allende hat das Ende gefunden, das sie verdiente«, meinte ein Manager der Hoechst-Farbwerke, Erbe des an der Schoah beteiligten IG-Farben-Konzerns. Andere sollten Chile sehr bald als Reservat ihrer in Stalingrad vorläufig untergegangenen Hoffnungen entdecken: Ein »Deutsch-chilenischer Freundeskreis« aus Ministerialbeamten, Industriellen und hohen Bundeswehr-Offizieren, von denen viele in Hitlers Wehrmacht gedient hatten, überreichte einem Polizeigeneral Pinochets eine großzügige Geldspende.

Hilfloser Antifaschismus

»Die nationalsozialistische Diktatur war Höhepunkt und Resultat des Antikommunismus. Ihr Endziel hieß Krieg gegen die UdSSR, ihre Methode Auschwitz und Vernichtungslager. Das chilenische Beispiel zeigt heute – vier Jahrzehnte später –, dass sich an diesen Grundproblemen nichts geändert hat«, stellte Wolfgang Abendroth 1974 fest. Das gilt es, in der Berliner Republik zu unterstreichen, wo – wie schon die Beteiligung am NATO-Angriffskrieg gegen Jugoslawien 1999 indizierte – wieder unter dem Begriff »national« nur die »Identifikation mit dem imperialistischen Denken« verstanden wird, wie Abendroth einen deutschen Zustand seit der Kaiserzeit beschrieben hatte. Die Ignoranz, mit der seit dem Maidan-Putsch in der deutschen Öffentlichkeit jeder kritische Bericht über Foltergefängnisse des Rechten Sektors in der Ukraine als »Putin-Propaganda« verhöhnt wird, steht dem Zynismus des Kommentars des 1989 verstorbenen CDU-Politikers und Vorsitzenden der Konrad-Adenauer-Stiftung Bruno Heck zur verzweifelten Lage der im Estadio Nacional gequälten politischen Gefangenen – »Das Leben im Stadion ist bei sonnigem Wetter recht angenehm« – nur unwesentlich nach.

Solchen schaurigen Kontinuitäten steht heute – anders als damals, als es auf deutschem Boden noch einen antifaschistischen Staat gab – ein invalider Antifaschismus gegenüber, der sich seiner marxistischen Basis entschlagen und weitgehend neoliberalisiert hat. Wie Wolfgang Fritz Haug 1967 bemerkte und der Ukraine-Krieg heute eindringlich belegt, lässt sich »hilfloser Antifaschismus« allzu leicht zum Antikommunismus »umpolen« (gegenwärtig wirkt er vor allem konstitutiv für den NATO-Korporatismus) und schließlich verblenden von den Ideologemen dessen, was er eigentlich zu bekämpfen hätte. »Wo der Antifaschismus eine Phrase ist, perpetuiert er Faschistisches.«

