»Das System Kita ist am Limit«

Wegen des Fachkräftemangels fordert die Gewerkschaft Verdi Baden-Württemberg einen runden Tisch zur Kitamisere. Wie groß ist das Problem?

Ausbildungskapazitäten wurden erhöht und Erziehungspersonal hinzugewonnen, aber für den Bedarf an Kitaplätzen gibt es nicht genug Fachkräfte. Rechtsansprüche können nicht erfüllt werden: weder für die unter dreijährigen Kinder, noch für die im Alter bis zu sechs Jahren; erst recht nicht für den neu hinzugekommenen Ganztagsanspruch in Grundschulen. Mehr als 10.000 Fachkräfte fehlen, um die Jüngsten mit frühkindlicher Bildung zu versorgen.

Wie sieht der Versorgungsschlüssel aus?

Die Gruppen von je 20 bis zu 28 Kindern, gestaffelt je nach Alter und Unterbringungszeiten, sowie 15 Kindern bei den unter Dreijährigen in der Krippe, sind zu groß. Wir brauchen mehr Erziehungspersonal pro Kind, um Chancen anzugleichen und alle Kinder mit der institutionellen Bildung auf einen ähnlich guten Stand zu bringen. Die Idee der Landesregierung (Koalition aus Bündnis 90/Die Grünen und CDU, jW), »Wenn wir es nicht hinkriegen, genug Personal einzustellen, rechnen wir den Personalschlüssel herunter«, greift nicht. Unausgebildete Kräfte hinzuzuziehen, wie es in der Praxis bereits geschieht, kann keine Lösung sein. Schon allein aus Haftungsgründen braucht es genug ausgebildete Fachkräfte, damit es nicht zur Kindeswohlgefährdung kommt. Ziel kann aber nicht sein, Kinder nur aufzubewahren.

Es gibt die Vorstellung, sich mit Tagesmüttern und -vätern aus der Misere des Fachkräftemangels zu ziehen.

In der Kindertagespflege gibt es eine Mindestvoraussetzung fachlicher Grundbildung und eine begrenzte Gruppengröße. Oft arbeiten dort auch pädagogisch geschulte Kräfte, etwa weil sie nicht in ständig personell unterbesetzten Kitas beschäftigt sein wollen. In Kitas Standards zu unterschreiten und wegen des Fachkräftemangels Personen hinzuzuziehen, die es irgendwie nett finden, mit Kindern zu arbeiten, ist die schlechtere Lösung.

Das liefe auf eine Entprofessionalisierung durch die Hintertür hinaus – oder findet die bereits statt?

Freilich darf es nicht dazu führen, eine Schmalspurausbildung für ausreichend zu halten. Angesichts der Misere wäre die Aussetzung des Rechtsanspruches auf einen Kitaplatz zu erwägen. Wir wissen bereits, dass wir nicht genug Personal haben, um den Anspruch ganztägiger pädagogischer Betreuung an den Schulen zu erfüllen. Es hilft nichts, sich alles schönzureden, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Hinz und Kunz in die Kitas zu holen, pädagogische Standards aufzuweichen, nur um den Schein zu wahren: Das kann es nicht sein. Eine Stadt kann nur so viele Plätze vergeben, wie sie personell gewährleisten kann, sonst kommt sie in Regress; muss Schadenersatz für Arbeitsausfall oder private Unterbringung leisten. Wir müssen also das Platzangebot vorübergehend reduzieren, zeitweise auch Öffnungszeiten verringern. Flankierend gilt es, sozialpolitisch und gesellschaftlich andere Lösungen zu finden.

Wer steht dafür aus Ihrer Sicht politisch in der Verantwortung?

Die Landesregierung muss ihre Fachministerien hinzuzuziehen. Nicht nur das Kultus- und Sozialministerium, auch das Wirtschaftsministerium muss mit der Suche nach Lösungen befasst werden. Das Problem muss zur Priorität eins auf der politischen Agenda werden: Wie können Eltern in die Lage versetzt werden, ihre Sorgearbeit zu erfüllen? Es muss betriebliche Lösungen geben; Lohn- oder Einkommensersatzleistungen für Eltern, wenn die Betreuung auf sie zurückfällt.

Wer soll an dem von Ihnen geforderten runden Tisch Platz nehmen?

Das Dienstleistungssystem Kita ist am Limit. Wir müssen darüber hinaus denken. Nicht nur Eltern- und Beschäftigtenvertreter, auch Arbeitgeberverbände und Unternehmen müssen sich damit befassen. Es muss Zugeständnisse in der Arbeitswelt geben: Wie wollen wir mit den jüngsten und schutzbedürftigsten Mitgliedern unserer Gesellschaft umgehen? Wer in Schicht arbeitet, hat anderen Bedarf als Teilzeitbeschäftigte; nicht jeder kann mit dem SUV das Kind holen und bringen, viele sind auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Allen Kindern muss die Chance eröffnet werden, zu einer eigenständigen Persönlichkeit herangebildet zu werden.