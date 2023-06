Pistorius’ neuester Plan

Kay Nietfeld/dpa Aus sicherer Entfernung: Kriegsspielbeobachtungen (Vilnius, 26.6.2023)

Große Ankündigung in Vilnius: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius will 4.000 Soldaten der Bundeswehr dauerhaft in Litauen stationieren. Damit solle die Bundesrepublik »als größte Volkswirtschaft in Europa für den Schutz der Ostflanke« eintreten, verkündete der SPD-Politiker am Montag während seines Besuchs bei einem Militärmanöver in Prabade – nur wenige Kilometer von der Grenze zu Belarus entfernt. Voraussetzung für die Stationierung sei die Schaffung der »notwendigen Infrastruktur« zur Unterbringung der Soldaten durch die litauischen Behörden und Übungsmöglichkeiten.

Als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine hatte die Bundesregierung im Juni 2022 zugesagt, die Präsenz deutscher Soldaten zu verstärken und eine Kampftruppenbrigade bereitzuhalten. Die Bundeswehr ist seit 2017 in dem an Russland und Belarus grenzenden Litauen vertreten, derzeit mit etwa 800 Soldaten. Litauen hat bereits zugesagt, in den Ausbau von Kasernen und anderen militärischen Objekten zu investieren, um die Truppen bis 2026 aufnehmen zu können. Pistorius, der bei dem Manöver auf NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und den litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda traf, belegte seine provokante Entscheidung mit einer mehr als fragwürdigen historischen Begründung: Auch Deutschland hätte mal an der NATO-Ostflanke gelegen. »Wir waren diejenigen, die sich stets darauf verlassen konnten, dass die NATO-Partner im Ernstfall uns zur Seite stehen würden und mit uns für unsere Freiheit und Sicherheit in Deutschland eintreten und kämpfen würden.«

Ali Al-Dailami, stellvertretender Vorsitzender und verteidigungspolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke sagte am Montag gegenüber junge Welt: »Die Ankündigung des Verteidigungsministers sendet ein vollkommen falsches Signal: Statt über diplomatische Vermittlung an einem Ende des Ukraine-Kriegs mitzuwirken, setzt die Bundesregierung einmal mehr auf militärische Konfrontation.« Eine Stationierung Tausender Bundeswehr-Soldaten werde gewiss nicht zu einer »so dringend benötigten Entspannung« beitragen, sondern weiter an der Eskalationsschraube drehen, warnte Al-Dailami.