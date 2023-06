»Britische Lehrkräfte verteidigen ihren Reallohn und kämpfen für Schulen im Interesse des Gemeinwohls«. Vortrag von Gewerkschaftschefin Louise Atkinson. Seit einem halben Jahr befinden sich die Lehrkräfte und schulischen Assistenzkräfte in Großbritannien mit ihrer Bildungsgewerkschaft National Education Union in einem landesweiten Arbeitskampf. Dienstag, 27.6., 19 Uhr. Ort: Kosmos, Karl-Marx-Allee 131a, Berlin. Veranstalter: »Schule muss anders«, »Genug ist genug«, GEW Berlin

»Nachtredaktion«. Film, DDR 1973. In einer Druckerei arbeitet am Ende des Jahres 1900 eine geheime Nachtredaktion, um den Druck der ersten Iskra, der Zeitung der russischen Revolutionäre, vorzubereiten. Die Geheimpolizei will die Sache verhindern. Mit Einführung und anschließendem Gespräch mit jW-Autor F.-B. Habel. Anmeldung unter tickets@peter-hacks-gesellschaft.de. Mittwoch, 28.6., 19 Uhr. Ort: Café Sibylle, Karl-Marx-Allee 72, Berlin. Veranstalter: Peter-Hacks-Gesellschaft

»Unter der Friedensfahne vereint – Esoteriker, Querdenker, Rechte in München«. Vortrag mit Diskussion. Seit dreieinhalb Jahren marschiert jeden Mittwoch »München steht auf« unter der Friedensflagge. Welche Inhalte und Ziele die Aktion hat und wie es kommt, dass diese Märsche durch München, teilweise mit Fackeln, störungsfrei ablaufen können, darüber informiert Robert Andreasch, Mitarbeiter der Antifaschistischen Informations-, Dokumentations- und Archivstelle München. Donnerstag, 29.6., 20 Uhr. Ort und Veranstalter: Kurt-Eisner-Verein, Westendstraße 19, München