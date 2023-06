Nachschlag: Herricht & Preil

Progress/ARD Wenn Hans-Joachim (l.) dem Rolf erklärt, wie man mit romantischem Damenbesuch umzugehen hat, wird ausnahmsweise mal »du« gesagt

Rolf Herricht und Hans-Joachim Preil: Aus der Kindheit sind vor allem ihre Stimmen, auf Schallplatten gebannt, in Erinnerung geblieben. Jahre später die Sketche des legendären DDR-Komikerduos in Bewegtbild zu betrachten, hat daher stets etwas von einer Zeitreise. Preil wurde an diesem Montag vor 100 Jahren geboren, weshalb der Rundfunk Berlin-Brandenburg an ihn erinnert. 15 Sketche, die laut einer nicht näher bezeichneten, aber »prominenten« Jury zu den besten erklärt wurden, kann man sich in einem rund 90 Minuten dauernden Nostalgie-Parforceritt anschauen oder anhören. Die von Preil verfassten Sketche setzen vor allem auf eins: den Kalauer. Die unpolitischen Alltagssituationen (Zugreise, Gartenarbeit) haben meist bildungsbürgerlichen Charakter (»Wilhelm Tell«, Klavierkauf). Die Komik folgt aus der Rollenverteilung: Preil als Oberlehrer-Spießbürger, Herricht als naiver Rüpel. Das Resultat ist zwar leichte, aber durchaus ernstgemeinte Unterhaltung. (mb)