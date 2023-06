Nachts sind alle Katzen grau

Rick Wilking/REUTERS Die üblichen Verdächtigen: Polizisten und Protestierende (Ferguson, Missouri, 10.8.2015)

»Immerzu mit Geistesblitzen über die blutigste Angelegenheit herfallen« – diesen Vorwurf richtete Karl Held auf dem legendären Konkret-Kongress 1993 in Hamburg gegen Wolfgang Pohrt, der – so Held – ja lieber »dichten« wolle, anstatt sich um die »korrekte Beurteilung« des Gegenstandes zu bemühen, der zur Diskussion stand.

Auch in dem 480 Seiten langen Essay »Phantombilder« der Amerikanistin und Germanistin Georgiana Banita wimmelt es nur so von Geistesblitzen. Ihre bevorzugte Methode zur Produktion von Geistesblitzen ist die Bildung von Analogien. Banita sucht – und findet! – überall Gemeinsamkeiten. Angefangen bei der Annahme einer grundlegenden Übereinstimmung von »antischwarzer Polizeigewalt« in den USA und in Europa bis hin zur Behauptung, dass sich eine von der Polizei durchgeführte Leibesvisitation nicht wesentlich von einem erzwungenen Sexualakt unterscheide.

Nun lassen sich freilich überall Ähnlichkeitsbeziehungen »nachweisen«, wenn man von den Unterschieden so lange abstrahiert, bis schließlich die Gemeinsamkeiten in den Blick kommen. Fragt sich nur, wie groß der Erkenntnisgewinn ist. Aber um Erkenntnis scheint es Banita ohnehin nicht zu gehen. Denn die würde dort ins Spiel kommen, wo der Vergleich die jeweiligen Besonderheiten der Vergleichseinheiten hervortreten lässt, wo das Feststellen von Analogien also Mittel der Forschung ist – und nicht das Ziel. Banita hingegen begnügt sich mit der Analogiebildung, da diese ihrer Überzeugung entgegenkommt, dass die westlichen Gesellschaften der Gegenwart grundlegend durch das Prinzip einer informellen Rassensegregation strukturiert würden, für dessen Um- und Durchsetzung eine rassistische Polizei verantwortlich sei. Entsprechend verzichtet die Autorin auf allzu kleinliche Differenzierungen. Schließlich birgt jede Unterscheidung und Konkretisierung die Gefahr, dass ihr unspezifisches und ahistorisches Rassismusverständnis in sich zusammenfällt. Aber eben dieses Dogma, dass der Rassismus das strukturbildende Ordnungsprinzip unserer Gesellschaft war und ist, bildet die Grundlage einer manichäischen Weltanschauung und der daraus abgeleiteten moralischen Urteile. Damit begeht die »kritische Weißseinsforschung« genau den Fehler, der jahrzehntelang »dem Marxismus« vorgeworfen wurde: die Erklärung komplexer sozialer Phänomene mittels eines universell gültigen Modells – nur dass bei ihr anstelle von »Klasse« die »Rasse« (bzw. race) steht.

Mit der unerschütterlichen Gewissheit, dass hinter jeder Polizeiaktion stets eine »rassistische Phänotypisierung« bzw. ein »phantombildgesteuerte(s) Schubladendenken« steckt, geht es bei Banita kreuz und quer durch alle Epochen, Regionen und Textgattungen. So unterscheiden sich die gegenwärtigen Praktiken des »Polizierens« in den USA, in Deutschland oder in Frankreich weder groß untereinander noch von ihren jeweiligen historischen Vorläufern. Die Verfolgung von Sklaven im amerikanischen Süden, die Internierung und Tötung von Juden und Kriminellen durch die Gestapo und die SS in Deutschland oder die französische Folter in algerischen Gefängnissen: Laut Banita alles Erscheinungsformen ein- und desselben Rassismus der Polizei.

Dass bei Banita schließlich auch noch die Grenze zwischen Fiktion und Realität überschritten wird, ist kein Zufall, sondern Merkmal ihrer literatur- und diskurswissenschaftlichen Weltanschauung. Unsere Vorstellungen des Fremden und anderen, so ließe sich ihr idealistisches Weltbild zusammenfassen, sind wesentlich von Diskursen geprägt – wobei die Unterscheidung zwischen fiktional und real zweitrangig ist. Wichtiger als die Unterscheidung zwischen empirischer Polizeiarbeit und Kriminalromanen des 19. oder Kinoblockbustern des 20. Jahrhunderts sind laut Autorin der Einfluss und die Wirkmächtigkeit der diskursiv erzeugten Phantombilder eines »marodierenden jungen Mannes mit dunkler Hautfarbe«.

Wer sich einmal vom Wahrheitsanspruch verabschiedet hat, hat auch keine Probleme mehr mit Widersprüchen, Inkonsistenzen und Argumentationslücken. Und davon gibt es in Banitas Buch eine Menge. So wird etwa ein und dieselbe Polizei, die eben noch als eine an sich gute Idee präsentiert wurde, die sich von ihrem eigentlichen Auftrag entfremdet habe, einige Seiten später als eine durch und durch problematische Institution beschrieben, in deren »Wesenskern« bereits ein »intrinsischer Defekt« angelegt sei. Ihre »Erbsünde« bestehe in ihrer Funktion der Überwachung von Fremden, Minderheiten und Anderen, wodurch letztlich die bestehenden sozialen Unterschiede aufrechterhalten werden sollten – die für Banita mit der Unterscheidung nach Hautfarben zusammenfallen. Hinter der »antischwarzen Paranoia« der Polizei und dem »an Verfolgungswahn grenzende(n) Misstrauen gegenüber den Schwarzen ›Anderen‹« verbirgt sich für Banita letztlich die Angst der »weißen Staatsmacht« und ihrer weißen Mehrheitsbevölkerung vor der Rache der Schwarzen. Die wirkliche Aufgabe der Polizei sei es daher, »die Freisetzung vormals unterdrückter Kräfte zu unterbinden«. Entsprechend sei auch die »technische Hochrüstung der Polizei rassistisch begründet«.

Das Ganze gipfelt in der absurden Behauptung, wir befänden uns gegenwärtig in einem »Krieg der Polizei gegen Schwarze«, in dem Polizeigewalt ein »Instrument der Repression nicht-weißer Bevölkerung« darstelle, mit dem »Schwarze und andere ›fremde‹ Verdächtige dauerhaft unter Schock und außer Gefecht gesetzt werden« sollten. Spätestens bei solchen Behauptungen hätte der Verlag entsprechende Belege einfordern müssen. Aber vermutlich wäre von dem Buch nicht viel übrig geblieben, hätte das Lektorat wissenschaftliche Kriterien angelegt.