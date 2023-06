Der Abgang allen Fleisches

Century Media Sauber durch den Dreck: Unearth

Auch im Metal: Braindrain. Genauer: die Abwerbung und -wanderung von denen, deren Hirne mit ihren Händen und manchmal auch Füßen synaptisch sauber interagieren, aus Image- und Einkommensgründen. Als etwa 2012 Mitchell Lucker nach einem Motorradunfall starb und die Deathcore-Wuchtbrummen Suicide Silence die anschließende ­Stille am ­Mikro beenden wollten, zogen sie ein Jahr später Hernan Hermida von All Shall Perish ab. Und wahrlich, alles sollte vergehen. Zehn Jahre Reunion-Gerüchte haben nicht dazu geführt, dass All Shall Perish sich je davon erholt haben, dass Hermida das kommerziell erfolgreichere dem weit interessanteren Projekt vorzog.

Als 2014 Sänger Tim Lambesis dafür in den Knast ging, dass er einen Zivilbullen mit einem Assassinen verwechselt und ihm aufgetragen hatte, seine Frau zu ermorden, rückte bei der christlichen Metalcoreband As I Lay Dying niemand nach. Mag vielleicht daran gelegen haben, dass man Bandgründer Lambesis hätte rausklagen müssen; die Riffs, die er den Gitarristen obendrein schrieb, fehlten denen hörbar, als sie Wovenwar gründeten und recht unmotiviert ihr Ding ohne Lambesis und mit Shane Blay von Oh, Sleeper probierten. Nach vorzeitiger Haftentlassung und Anabolikaentzug Lambesis’ saßen dann folgerichtig As I Lay Dying in alter Vollbesetzung vor der Kamera, um die Wiedereingliederung zu legitimieren. Das Quintett wirkte wie fünfe, die auf Klassenfahrt so versehentlich wie freiwillig miteinander Gruppensex und sich nun dafür zu rechtfertigen hatten.

Rudelbumms aber ist nicht mehr: Neben Lambesis selbst ist mittlerweile mit Gitarrist Phil Sgrosso nur noch ein anderes Mitglied der goldenen Ära der Band erhalten geblieben. Braindrain braucht’s: Für die Festivaltour letztes Jahr und die Arbeiten am achten Studioalbum wurde anderen ordentlich ausgespannt. Ryan Neff von Miss May I übernimmt den Bass und das klare Trällern; mit Nick Pierce (Drums) und Ken Susi (Leadgitarre) gehen gleich zwei von der 1998 in Boston gegründeten Metalcoremaschine Unearth ab.

Anders als All Shall Perish hat Unearth der Aderlass jedoch nicht gänzlich auslaufen lassen. Das zeigt ihr achter Langspieler, der jüngst veröffentlicht und für den mit Schlagzeuger Mike Justian ein Exmitglied reaktiviert und mit Peter Layman ein zweiter Gitarrist fürs Liveprogramm angestellt wurde. »The Wretched; The Ruinous« verweist allerdings schon im Titel darauf, dass es prekär zugeht.

Musikalisch fahren Unearth derweil nicht auf der Felge. War das Vorgängeralbum »Extinction(s)« (2018) arg garagenrauh, auf dem Melodic-Death-Brummer mit zweistimmig gezupftem Gitarrenintro wie »Zombie Autopilot« (2004 auf »The Oncoming Storm« zu finden) wie aus lang vergangenen Sonnentagen wirkten, kehrt die Band nunmehr zu besseren Aufnahmegeräten und zwischen Hardcorebrecheisen und Uhrwerkgefriemel austarierten Komposita zurück. Keine andere Metalband veranschaulicht besser, wie sauber es sich durch Dreck fahren lässt, wenn man nur genug Profil und mit dem Steuer umzugehen gelernt hat. Der Gang allen Fleisches, »Into the Abyss«, bei dem die Band dramaturgisch verpasste, ihn ganz an den Schluss des Albums zu setzen, zeugt am besten von diesem Geschick.

An den großen Schaltern und Knöpfen wird gen Abgrund manövriert, vermitteln Unearth mit »Dawn of the Militant« und lassen im Ungefähren, wer oder was denn militant wird bei all dem herrschenden Wahnsinn. Am ehesten noch vom Glauben Abgefallene wie Robert Oppenheimer (1904–1967). Jahre nach der unter anderem durch seine Synapsen ermöglichten Zündung der ersten Atombombe namens »Trinity« in der Wüste von New Mexico im Juli 1945 gab er Mitte der 60er, von seiner eigenen Schöpfung in Schrecken versetzt, aus der Bhagavad Gita wieder: »If the radiance of a thousand suns / were to burst at once into the sky / that would be like / the splendor of the Mighty One and I am become Death, the shatterer of worlds.« Unearth zitieren wiederum fleißig aus dem Zitat. Mag bequem sein, wirkt aber unbequem, indem es die Gefahr der nuklearen Selbstauslöschung als Dauer- und akute Gefahr der Jetztzeit präsentiert. Die falsche Entscheidung über den Verbleib der Gattung lag noch nie so nah.

Ob die beiden Unearth-Abgänger das Richtige getan oder sich zum musikalischen Sterben dazugelegt haben, wird man hören, wenn neues Material von As I Lay Dying erscheint. Lambesis, der seine Zeit im Knast besser hätte nutzen können, um seine vom Unsinnlabern ramponierte Stimme zu retten, brachte jüngst mit einem seiner Nebenprojekte, Born Through Fire, das Debüt »Purify and Refine« raus; weder geläutert noch verbessert, liegt damit eine fade B-Seite aus lichteren Tagen des Metalcore vor. Unearth jedenfalls würden sich für so eine Hirnlosigkeit schämen.