Bauchschmerzen des Tages: Radikale Siedler

Mussa Issa Qawasma/REUTERS Gewalt gegen Palästinenser bitte nur standesgemäß in Uniform (Hebron, 2.5.2023)

Seit ihrem Amtsantritt im Dezember eskaliert die ultrarechte israelische Regierung, in der Benjamin Netanjahu den »linken« Flügel bildet, die Gewalt in den besetzten palästinensischen Gebieten und will das Westjordanland in ein zweites Gaza verwandeln – nicht mehr »nur« Objekt der Apartheid, sondern Schlachtfeld soll es sein. Vergangene Woche dann die ersten Angriffe mit Kampfhubschraubern und Killerdrohnen seit fast 20 Jahren. Doch die Staatsgewalt bekommt zunehmend besorgt-bürgerliche Konkurrenz von der Basis: von radikalen Siedlern, die immer öfter brandschatzend durch palästinensische Gemeinden ziehen, wie jüngst etwa in Turmus Aya und Umm Safa.

Zu viel für drei Vertreter der Staatsgewalt. Die ausufernde Siedlergewalt sei »nationalistischer Terrorismus«, erklärten die Chefs der Polizei, des Militärs und des Inlandsgeheimdiensts Schin Bet in einer gemeinsamen Erklärung am Sonnabend: »Diese Anschläge verstoßen gegen alle moralischen und jüdischen Werte.« Fast könnte man den Eindruck bekommen, hier meldeten sich irgendwelche Menschenrechtsaktivisten zu Wort. Vorausgesetzt, versteht sich, man blendet den Umstand aus, dass es eben die Institutionen der drei Herren mit Bauchschmerzen sind, die seit Jahrzehnten die palästinensische Bevölkerung mit Terror überziehen. Die als die Fußsoldaten des Regimes in den ethnisch segregierten Straßen Hebrons, den Folterkellern Ramallahs oder aus dem Cockpit über den Wolken Gazas die Apartheid in die letzten Winkel Palästinas tragen.

Modernes Staatsverständnis: Bleibt die Gewalt der ultrarechten Siedler in einem gewissen Rahmen, drückt man gerne ein Auge zu und kollaboriert hier und da. Doch am Ende obliegt das Monopol darauf, den Palästinensern das Leben zur Hölle zu machen, dem israelischen Staat und seinen Schlägern in all den verschiedenen Uniformen. »Nationalistischer Terrorismus« bleibt Chefsache.