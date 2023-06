Keine Operette

IMAGO/SNA Dieses Mal gutgegangen: Moskau in Zeiten der am Sonnabend ausgerufenen »Antiterroroperation« (24.6.2023)

Die Kommentatoren der bürgerlichen Medien freuten sich schon auf den »Anfang vom Ende des Systems Putin«. Die Wahrheit am Ende des Putschwochenendes ist die genau umgekehrte: Jewgeni Prigoschin ist gescheitert. Niemand aus den Herrschafts- und Funktionseliten des russischen Staates wollte sich mit ihm gemein machen, nicht einmal jene hohen Offiziere, die Prigoschin und seine Söldnertruppe über Monate und Jahre gefördert hatten. Die Bevölkerung der Regionen, in denen die »Wagner«-Leute auftauchten, blieb gleichgültig oder kritisch. »Geht zurück an die Front«, war noch das mindeste, was sie zu hören bekamen.

Trotzdem muss der Putschversuch für den russischen Präsidenten und die Staatsmacht ein Warnsignal sein. Erstens, weil die Personallage der russischen Armee offenbar so angespannt ist, dass es Prigoschins Vorkommandos bis in den Moskauer Umlandbezirk schafften, ohne auf ernsthaften Widerstand zu stoßen. Zweitens, weil Putin offenbar die Vermittlung des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko in Anspruch nehmen musste, um Prigoschin zum Aufgeben zu veranlassen. Die für ihn persönlich gefundene Lösung – keine Strafverfolgung und eine Art Exil in Belarus – ist für den russischen Staat zwar blamabel, weil er sein Gewaltmonopol nicht durchsetzen konnte, aber letztlich wohl doch akzeptabel. Denn erstens kann in Belarus der russische Geheimdienst weiter ein wachsames Auge auf ihn haben. Zweitens könnte die Anwesenheit eines erprobten Haudegens wie Prigoschin in Belarus für ihn die Gelegenheit zur »Frontbewährung« werden, falls es in Belarus zu einer Wiederholung der Anläufe zum prowestlichen Regimewechsel kommen sollte.

Der für Putin und sein Regime peinlichste Aspekt besteht aber darin, was russische Klatschmedien am Samstag abend berichteten: dass Oligarchen, auch sehr kremlnahe wie die Brüder Rotenberg, in der Situation der Ungewissheit nichts Eiligeres zu tun hatten, als das Land in ihren Privatjets zu verlassen. Das bedeutet, dass die Oligarchenklasse, der Putin zu Beginn seiner Amtszeit die Garantie ihres wie auch immer zusammengerafften Reichtums im Austausch gegen politische Loyalität gegeben hatte, sich bewusst ist, dass diese Garantie eben auch nur so viel wert ist wie Putins Fähigkeit, sie tatsächlich durchzusetzen.

Ob Prigoschins Putschversuch mit dem ukrainischen oder einem westlichen Geheimdienst abgesprochen war, kann man einstweilen der Spekulation überlassen. Auffällig ist, dass in Washington sehr schnell – noch am Freitag abend – eine Krisensitzung einberufen wurde. Auf eine paradoxe Weise kann der Aufstandsversuch des Söldnerführers dem Präsidenten aber sogar noch politisch nützen: Angesichts der Prigoschin zugeschriebenen Absicht, sich eines Teils der russischen Atomwaffen zu bemächtigen, kann Putin darauf verweisen, dass wenigstes dieses Szenario nicht eingetreten ist. Solange er an der Macht ist.