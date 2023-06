»Feuer frei!«

Florian Boillot Eine zentrale soziale Frage: Wiederaneignung von Wohnraum – Bleiben für alle (Berlin, 3.4.2022)

Der Befund drohte zum Stimmungskiller zu werden: Die Situation verschlimmere sich, nur die Betroffenen würden nicht zorniger, so Veza Clute-Simon. Kollegin Carmel Fuhg ergänzte prompt: Und nein, man dürfe nichts delegieren, selber machen, das sei die Devise – oder: »Wer, wenn nicht wir, wann, wenn nicht jetzt!« Ein Appell, der zahlreiche Teilnehmer im gut gefüllten Sitzungssaal im Paul-Löbe-Haus des Bundestags am Freitag nachmittag durchatmen ließ, hörbar.

Damit umrissen die beiden Vertreterinnen der Kampagne von »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« (DWE) Ausgangslage und Handlungsdruck der mieten- und wohnungspolitischen Bewegung hierzulande. Der Anlass für die Standortbestimmung: eine Konferenz, zu der Linksfraktion und Ressortsprecherin Caren Lay eingeladen hatten – Motto: »Was tun gegen Vonovia und Co. auf Bundesebene?«

Das Reizthema also: Börsennotierte Konzerne seien längst Teil des Wohnungsmarktes, so Lay eingangs. Wie das? Befördert durch die Abschaffung der Wohngemeinnützigkeit 1990 unter Kanzler Helmut Kohl (CDU) und Jahre später mittels Steuergeschenke von Amtsnachfolger Gerhard Schröder (SPD) an Private-Equity-Unternehmen und Hedgefonds, die sich steuersubventioniert Wohnraum aneignen. Ware Wohnung als Spekulationsobjekt.

Eine Konsequenz: Das, was DWE in Berlin und das hanseatische Pedant »Hamburg enteignet« auf Landesebene anstreben, solle bundesweit stärker flankiert werden, sagte Lay. Die Massenprivatisierung kommunalen Wohnraums müsse mit mehr Wucht gestoppt und rückgängig gemacht werden. Und sowieso: »Mietwohnungen gehören nicht auf den Börsenplatz.«

Richtig ist ferner, der Neubau ist eingebrochen, und das Geschäftsmodell von Vonovia – günstige Zinsen, fiktive Buchgewinne, hohe Renditen, üppige Dividenden – ist futsch, anders ausgedrückt: ein Verlustgeschäft. Folge: Der Aktienkurs des Immobilienkonzerns aus Bochum ist binnen weniger Monate um zwei Drittel geschrumpft. Folge der Folge: Im ersten Quartal hat Deutschlands größter Mietwohnungskonzern aufgrund der Abwertung seines Immobilienportfolios mehr als zwei Milliarden Euro Miese gemacht. Auch damit müssten sich Mieterbewegte beschäftigen, bemerkte Lay. Und mit einem »Feuer frei!« übergab sie an den ersten Referenten.

Der ließ sich nicht lange bitten: Knut Unger vom Mieterverein Witten und Umgebung. Vonovia, LEG und weitere profitorientierte Unternehmen hielten bundesweit zwar nur rund fünf Prozent des Mietwohnungsbestandes, in den Ballungszentren indes bis zu 20 Prozent. Dort seien sie Preistreiber Nummer eins. Und richtig, das Wachstum auf Pump sei vorbei. Flossen 2021 noch rund 45 Prozent der Mieteinnahmen in die Dividenden der Aktionäre, würden diese nun vorrangig für die Liquiditätssicherung benötigt, weiß Unger. Um frisches Geld verbrennen zu können, braucht Vonovia Käufer für offerierte Immobilienpakete. Das ist – trotz der »schwierigen Marktlage« – teils gelungen. Der Dax-Konzern werde insgesamt fünf Bestandsobjekte mit 1.350 Wohneinheiten in Frankfurt am Main, Berlin und München für 560 Millionen Euro veräußern, hatte Anfang Mai der Pressestab verlautbart. Zuvor hatten Vonovia-Bosse mitgeteilt, 30 Prozent am Südewo-Portfolio in Baden-Württemberg an den »Vermögensverwalter« Apollo abzugeben. Der Erlös: eine Milliarde Euro. Deals, mit denen sich der Immohai aus der Schlinge retten konnte. Vorerst zumindest, schätzt Unger.

Zur Refinanzierung und zum Schuldenabbau spekuliert Vonovia zudem auf Steuermilliarden. Stichwort: staatliche Subventionen für die energetische Sanierung des Bestands. Da ist in den kommenden Jahren viel zu holen, sollen Gebäude und Wohnungen nach dem Willen der Ampelkoalition bis spätestens 2045 klimaneutral sein. Und es geht um kommunalen Rückkauf. Ein heikler Punkt. Denn bei weiterem Sinkflug des Aktienkurses könnte ein Einstieg bei Vonovia den Staat günstiger kommen als ein überteuerter Erwerb von maroden Wohnblöcken, prognostizierte Matthias Günther, Vorstand des Prestel-Instituts. Eine »Teilverstaatlichung« sei das aber nicht, ein Anteilskauf und vergleichbar mit einem Sanierungsvorhaben. Skepsis im Sitzungssaal. Warum sollte der Steuerzahler abermals einem strauchelnden Konzern aus der Patsche helfen? Zumal Vonovia? Nicht Verluste sollten vergesellschaftet werden, sondern Wohnraum, dauerhaft und bezahlbar.

Davon unabhängig. Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit monierte die enorme Finanzkonzentration im hiesigen Immobiliensektor samt »Steueroase Deutschland« für »Heuschrecken«. Und Stefan Klinski, Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht, hält »Marktzugangsbeschränkungen« für Vonovia und Co. juristisch durchsetzbar – mittels Genehmigungsvorbehalts bei renditegetriebenem Businessplan etwa.

Was tun? Unger prescht vor: Die Krise von Vonovia müsse verschärft werden, »wir wollen den ganzen Laden, nicht nur Teile«. Vergesellschaftung sei die Wiederaneignung von Wohnraum. Zentral dabei: die Organisierung von Mietern. Kurzum, »Vonovia ist ein großer starker, aber angreifbarer Gegner«. Ein Befund als Stimmungsaufheller.