Putsch abgebrochen

Stringer/REUTERS Irgendwie wollte niemand mitmachen bei der Meuterei: Spaziergängerin am Sonnabend in Rostow am Don

Der Söldnerführer Jewgeni Prigoschin hat seinen Putschversuch gegen die russische Militär- und Staatsführung nach knapp 24 Stunden abgebrochen. Am Samstag abend teilte er in einer Audiobotschaft mit, er habe angeordnet, den Vormarsch von Teilen seiner »Wagner«-Truppe auf Moskau abzubrechen, um »Blutvergießen unter Russen zu vermeiden«. Im Gegenzug verzichtete der russische Staat auf eine Strafverfolgung sowohl gegen Prigoschin selbst als auch gegen diejenigen seiner Soldaten, die an dem Putschversuch teilgenommen hatten. Der Söldnerchef bekam Asyl in Belarus. Weitere Zugeständnisse – etwa die von Prigoschin geforderte Entlassung von Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow – machte die russische Regierung offenbar nicht. Diejenigen Angehörigen der »Wagner«-Truppe, die sich an dem Putschversuch nicht beteiligt hatten, sollen beschleunigt in die russischen Streitkräfte integriert werden; über die weitere Verwendung der anderen wurde nichts mitgeteilt.

Das Ende der Revolte war das Ergebnis von Verhandlungen, die der belarussische Staatschef Alexander Lukaschenko »in Absprache mit Wladimir Putin« mit Prigoschin geführt hatte. Die russische Seite bestätigte die Rolle Lukaschenkos bei der Beendigung des Putschversuchs; Putin »dankte ihm für die geleistete Arbeit«. Dazu hatte er allen Anlass.

Denn die auf Moskau in Marsch gesetzten »Wagner«-Einheiten, über deren tatsächliche Stärke bislang keine Informationen vorliegen, waren innerhalb von wenigen Stunden von Rostow am Don über Fernstraßen bis in den Verwaltungsbezirk Moskau vorgestoßen, ohne auf größeren Widerstand regulärer Truppenteile oder der Polizei zu stoßen. Die Besatzung eines Kontrollpunkts an der Grenze zwischen den Bezirken Rostow und Woronesch ergab sich offenbar kampflos. Die »Wagner«-Leute schossen auf ihrem Vormarsch eine Reihe von Hubschraubern und Flugzeugen der russischen Armee ab. Die Gesamtzahl der Todesopfer bezifferten die russischen Behörden am Samstag abend auf 15 – im wesentlichen Angehörige der russischen Luftstreitkräfte.

Entscheidend dafür, dass Prigoschin den Putschversuch nach weniger als 24 Stunden abbrach, war möglicherweise der Umstand, dass die erhoffte Unterstützung der Putschisten durch Einheiten von Armee, Nationalgarde oder Polizei ausblieb. Präsident Putin hatte den Putschversuch in einer Videoansprache vom Samstag vormittag als Hochverrat und »Dolchstoß« in den Rücken der in der Ukraine kämpfenden Truppen bezeichnet und eine strenge Bestrafung der Anführer angedroht.

Anders als in Russland selbst fand Prigoschins Revolte in der Ukraine und bei der im Westen lebenden russischen »demokratischen Opposition« viele Befürworter. So schrieb der in London lebende Exoligarch Michail Chodorkowski am Vormittag, die Bevölkerung möge die nach Norden marschierenden »Wagner«-Leute mit Essen und Treibstoff unterstützen. Am Abend setzte er noch einen drauf und sah in der Revolte – kurz bevor sie faktisch endete – einen Anlass für alle »freiheitsliebenden Russen«, sich Waffen zu verschaffen und sich auf den Sturz des »Putin-Regimes« vorzubereiten. In Kiew schrieb Präsidentenberater Michailo Podoljak nach dem Ende des Putschversuchs, Prigoschin habe die in ihn gesetzten Hoffnungen enttäuscht. Aber immerhin habe er »die Schwäche des Regimes bloßgestellt«. So wie umgekehrt das »Regime« die Schwäche seiner Gegner.