Freund der deutschen Bombe

Am 16. Juni erklärte Wladimir Putin, dass mit den Arbeiten für die angekündigte Verlegung taktischer Atomwaffen nach Belarus begonnen worden sei. Die Stationierung hatte Russland mit der Bereitstellung von US-Atomwaffen im Rahmen der »nuklearen Teilhabe« in Westeuropa begründet. Am 21. Juni kündigte der russische Präsident an, die neue, schwere Interkontinentalrakete vom Typ »Sarmat« werde demnächst in Dienst gestellt. Sie hat eine Reichweite von 18.000 Kilometern und kann laut Wikipedia mit zwei atomwaffenfähigen »Awangard«-Gleitflugkörpern bestückt werden, die mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit gelenkt ins Ziel rasen. Nach Ansicht des früheren Chefs des Strategischen Kommandos der USA, John E. Hyten, gibt es gegen diese Waffe bislang keine zuverlässige Verteidigungsmöglichkeit mit Flugkörpern.

Als Putin 2018 diese und andere Hyperschallwaffen vorstellte, spielten westliche Experten das herunter oder machten sich lustig. Den ersten Test der »Sarmat« im April 2022, über den Russland die USA informiert hatte, nannte der Sprecher des Pentagon, John Kirby, »Routine«.

Die Entwicklung der Rakete war nach einer Mitteilung des russischen Verteidigungsministeriums von 2014 u. a. eine Reaktion auf das US-Programm »Prompt Global Strike« (PGS), das im Jahr 2003 aufgelegt worden war. Kurz zuvor hatten die USA den Vertrag über das Verbot antiballistischer Raketenabwehr (ABM) gekündigt. PGS soll es ermöglichen, jedes beliebige Ziel auf der Erde innerhalb einer Stunde mit Raketen zu treffen. Bis heute haben aber die USA keine Hyperschallwaffe in Dienst gestellt. Russland verfügt dagegen neben der »Awangard« über die schiffsgestützte »Zirkon« und die luftgestützte »Kinschal«, die bereits in der Ukraine gegen einen Führungsbunker der NATO eingesetzt wurde. China verfügt offenbar über eine einsetzbare Hyperschallwaffe.

In westlichen Medien wird über die russische Waffentechnik, die Putin 2018 als »Garanten der Sicherheit Russlands auf mehrere Jahrzehnte hinaus« bezeichnet hatte, spärlich oder herablassend berichtet. Um so mehr breitet eine neue Generation von Kremlastrologen angebliche Drohungen Putins mit einem Atomkrieg oder wie in den vergangenen Tagen Artikel russischer Sicherheitsexperten, in denen über die Möglichkeit begrenzter atomarer Schläge spekuliert wird, aus. So durften am Freitag der Moskauer FAZ-Korrespondent Friedrich Schmidt und Redakteur Reinhard Veser unter der Überschrift »Das Spiel mit der Bombe« phantasieren: »In Russland streiten Befürworter und Gegner einer nuklearen Eskalation.« Belege aus der Staats- oder Militärführung gab es nicht.

Wichtiger erscheint im Vergleich dazu ein Leitartikel des FAZ-Außenpolitikchefs Nikolas Busse vom Donnerstag. Unter dem Titel »Putins Nuklearimperialismus« beklagt er, dass die nun verkündete Atomwaffenstationierung in Belarus im Westen »nicht mehr allzu große Aufmerksamkeit« gefunden habe. Anzumerken wäre, dass sein Blatt erheblichen Anteil daran hat, die strategisch-militärische Wirklichkeit zu vernebeln. Da will nun Busse für Klarheit sorgen und – Überraschung – fragt nach der deutschen Bombe: »Auf Dauer allerdings werden die Deutschen sich fragen müssen, ob sie wirklich nur auf amerikanische Atomwaffen setzen können. Dass die Amerikaner sich im Ernstfall für Europa auslöschen lassen, wurde schon im Kalten Krieg mit guten Gründen bezweifelt.« Busse nennt zwar keinen guten Grund, folgt aber mal wieder der Atomsucht, die in einigen westdeutschen Oberstübchen seit Jahrzehnten schwere Schäden hinterlässt. Die Devise lautet: keine deutsche Souveränität, kein deutscher Platz an der Sonne ohne eigenen roten Knopf. Sie können nicht anders.