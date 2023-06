»Hoffnungslosigkeit – das hat Tsipras geschafft«

Marko Djurica /REUTERS Ausgabe von Essen in einer Suppenküche in Athen (20.1.2015)

Sie verließen 2015 als Mitglied des Zentralkomitees die »Koalition der radikalen Linken«, griechisch »Synaspismos Rizospastikis Aristeras« (Syriza). Am 25. Januar hatte Syriza die Wahlen zum griechischen Parlament gewonnen, die griechische Linke – im politischen Spektrum Griechenlands gilt die sozialdemokratische Pasok nicht als »links« – stellte zum ersten Mal in der Geschichte des Landes den Ministerpräsidenten, Alexis Tsipras, und eine Koalitionsregierung mit der rechtsnationalen Partei der »unabhängigen Griechen« (Anexartiki Ellines, Anel) als Koalitionspartner. Knapp sechs Monate später war es mit der Einheit der Gewinner vorbei, was war passiert?

Die Syriza hatte seit 2012 insgesamt elf Bewegungen zusammengefasst, sechs davon als hauptsächliche Träger der Koalition. Es handelte sich um teilweise sehr unterschiedliche Gruppen und Gruppierungen, die verschiedene Vorstellungen davon hatten, wohin eine linke Regierung das Land führen sollte. Es ging zum Beispiel um die Antwort auf die Frage, ob Griechenland den Euro als Währung abschaffen, aus der Euro-Zone austreten sollte, ob wir die von rechten und sozialdemokratischen Regierungen angehäuften Schulden bezahlen oder die Begleichung dieser Schulden verweigern sollten – wie das andere Länder vor uns getan hatten.

Was war Ihre persönliche Position?

Ich gehörte zu einer der bedeutenden Bewegungen, der Linken Plattform, deren Thesen und Programm marxistisch geprägt waren. Uns war klar, dass unsere Vorstellungen in der Euro-Zone, im Euro, nicht realisiert werden konnten. Eine echte politische Wende war in diesem Rahmen nicht möglich. Tsipras’ Position war diffus und in der Minderheit. Er hat es allerdings geschafft, das ist in der Tat auch heute noch seine Stärke, seine Gegner auseinanderzudividieren.

Tsipras wurde im Januar 2015 gewählt, das war ein Ereignis für die gesamte europäische Linke, sah man einmal von Pessimisten wie Ihrem Landsmann Mikis Theodorakis ab, der Tsipras von Beginn an für einen »Verräter« hielt …

Kaum war Tsipras an der Macht, eröffnete die EU – die Regierungen in Berlin und Paris, die EZB, der IWF, das Finanzkapital – einen regelrechten Krieg gegen uns. Nicht mit echten Waffen, die Waffe unserer Gegner war das Geld. Banken machten zu, Geldautomaten waren nicht mehr verfügbar, das Land sollte finanziell trockengelegt werden. Ein neokolonialer Krieg gegen eines der schwächsten Mitglieder der Union, Erpressung nach dem Motto: Wer unserer Politik nicht zustimmen will, der muss mit Macht überzeugt werden. Für uns von der Linken Plattform war der Austritt aus dem Euro von Beginn an kein Tabu, sondern – im Gegenteil – Bedingung für den gewollten und erforderlichen gesellschaftspolitischen Wandel.

Wie wollte Tsipras sich aus dieser Position befreien?

Wir Linke in der Syriza hatten immer gesagt: Wir zahlen nicht, raus aus dem Euro! Tsipras hat gezahlt. Er hat dafür die öffentlichen Kassen geleert, er hat das Geld staatlicher Institutionen konfisziert. Er hat das Gegenteil dessen gemacht, was wir wollten. Er war auf so eine Situation nicht vorbereitet. Er argumentierte: Wenn wir das sagen, was uns vorschwebt, bevor wir in Brüssel verhandeln, wird man uns nicht anhören. Sein Schwachpunkt: Er wollte gerne an die Verhandlungsbereitschaft der Gegner glauben. Eine Sackgasse, aus der ihn schließlich am 5. Juli das Referendum herausholen sollte – eine Volksabstimmung zur Frage: Sollen wir uns der Erpressung des europäischen Finanzkapitals weiter beugen, soll die Troika aus EZB, IWF und Kommission weiter über die Finanzen Griechenlands herrschen? Die Antwort der Griechen, die selbst Tsipras und seine Regierung überraschte, war deutlich – 61,5 Prozent sagten: »Nein!«

Das Wort »Oxi« wurde zu einer Art Schlachtruf für die europäische Linke, das Votum der Griechen wurde gefeiert …

… mit der Magie des Alexis Tsipras wurde aus dem »Nein« jener Leute, die ihn gewählt hatten, ein »Ja«. Tsipras unterschrieb die Kapitulation.

Was passierte danach? Wurde er innerparteilich, unter den Aktivisten der Syriza, nicht in Frage gestellt?

Die Leute sagten sich, er wird einen Plan haben, den wir nicht kennen. Wenn ein Hoffnungsträger sagte, es ging nicht anders, dann war das vermutlich Teil seiner Strategie. Davon hat er profitiert und im September 2015 erneut die Wahlen gewonnen, das hat ihm die Haut gerettet.

Die Linke in Europa, besser gesagt die Sozialdemokraten – etwa Sigmar Gabriel in Deutschland und François Hollande in Frankreich –, hat den Griechen nicht geholfen. Sie waren nicht interessiert an Tsipras und seiner Truppe, sie hatten ihn nicht einmal empfangen, als er auf Vorwahltour die Hauptstädte abklapperte. Mal abgesehen von Jean-Luc Mélenchon in Frankreich, der ihn allerdings – nach der Kapitulation in Brüssel – schnell wieder fallenließ.

Schon 2012 waren die führenden Köpfe des Syriza in Frankreich unterwegs. Ich war als Übersetzer dabei, Panagiotis Lavazanis, der die Partei 2015 verlassen hatte und die Laïki Enotita (Volkseinheit) gründete, war Delegationsführer. Wir trafen Mélenchon und den damaligen Nationalsekretär der Kommunisten, Pierre Laurent. Tsipras hielt eine sehr kämpferische Rede, man verglich unseren Besuch mit dem Fidel Castros im März 1995 … Das war das letzte Mal, dass er solchen Zulauf hatte.

Wie beurteilen Sie Tsipras’ Regierungszeit bis 2019?

Die Linke des Jahres 2015 ist nicht mehr da. Tsipras hat das von ihm unterschriebene Memorandum mit den Stimmen der Rechten im Parlament durchgepaukt. Er hat es buchstabengetreu umgesetzt. Das alte Lied: Die Linke hat die Politik der Rechten realisiert. Es erhob sich im Parlament oder in der Partei nicht eine einzige Stimme gegen ihn – aber man wusste, was kommen würde: rohe neoliberale Politik, nicht ein Abgeordneter hat dagegen die Hand gehoben. Syriza war ein Block in Tsipras’ Diensten.

Sein Ergebnis war 2019 noch keine Katastrophe … Mit 31,5 Prozent lag er nur etwas mehr als 8,3 Punkte hinter dem Wahlsieger Kyriakos Mitsotakis und der Nea Dimokratia (ND, 39,85 Prozent).

Syriza hatte es noch einmal geschafft, seine Wählerschaft mit dem bekannten Reflex der »nützlichen Stimmabgabe« gegen eine Rechte zu mobilisieren, die sich sicher war, zurück an die Macht zu kommen. In den Händen Tsipras’ und seiner Partei war dieses neue Mandat – eine schlagkräftige Opposition gegen Mitsotakis aufzubauen – irgendwo vergleichbar mit dem »Oxi« des Volkes zur Herrschaft der Troika. Es war, wenn man so will, Tsipras’ letzte Chance, die Bedeutung der Linken zu retten. Er hat sie nicht genutzt. Während der vier Jahre, die folgten, hat Syriza eine blutarme Opposition organisiert, die in gerader Linie die Politik ihrer vierjährigen Regierungszeit fortsetzte. Tsipras hat 45 Prozent der von Mitsotakis vorgelegten Gesetzentwürfe mitgetragen – eingeschlossen die symbolträchtigsten Projekte der Rechten: zum Beispiel der Verkauf des alten Athener Flughafengeländes Elliniko an den Oligarchen Giannis Latsis. Dessen Plan, unterfüttert vom Kapital des Emirats Katar, sieht die Erschaffung einer »Athener Riviera« vor – gigantische Türme mit Luxusappartements, Spielcasinos und Einkaufzentren.

privat Stathis Kouvelakis

Was wollte der linke Syriza-Flügel?

Die Mobilisierung gegen dieses Projekt war für Syriza vor dem Sommer 2015 eine große Causa, die es zu verteidigen galt.

Wie sieht es derzeit mit dem Verlust von Eigenheimen aus, deren Besitzer die Bankdarlehen nicht mehr bedienen können – geschuldet dem Einbruch von Löhnen und dem Verlust kleiner Geschäfte?

Betroffen sind aktuell rund 300.000 Unterkünfte, es kommt der größte jemals in Europa realisierte Transfer von Familienbesitz auf uns zu – direkt in die Hände der Investmentfonds, dieser in der Hauptsache von Aasgeiern geführten ausländischen Fonds mit Sitz in sogenannten Steuerparadiesen. Statt die verarmten Eigentümer zu schützen, garantierte die Regierung Syriza die Rentabilität der Investitionen in Höhe von bis zu 50 Prozent ihres Nennwertes. Syriza hat die Transfers erleichtert und die früher öffentliche Versteigerung der Häuser und Wohnungen auf eine Internetplattform verlegt. Konnten vorher solidarische Gruppen die Übernahme versteigerter Unterkünfte physisch blockieren, so wurden sie unter Tsipras (und Mitsotakis, jW) mit Gewalt ferngehalten.

Nun hat Griechenland vier Jahre hinter sich, in denen das Land nicht nur von einer Partei der bürgerlichen Rechten regiert wurde, sondern vor allem von einer einzigen Familie, Mitsotakis, die Reichtum in politische Macht – und umgekehrt politische Macht in Reichtum – umgesetzt hat. Kyriakos Mitsotakis ist Regierungschef, seine Schwester Dora Bakogiannis – früher Außenministerin – passt auf die Partei ND auf, ihr Sohn Konstantinos Bakogiannis ist Bürgermeister von Athen, der Vater Konstantions Mitsotakis war zu Beginn der 90er Jahre Ministerpräsident. Bei der jüngsten Wahl am 21. Mai hat Kyriakos Mitsotakis 40,8 Prozent der Stimmen eingefahren und Tsipras auf 20,07 Prozent reduziert. Warum kann sich ein Volk in die Arme einer ultrareichen Oligarchenfamilie werfen? Womit wird uns der Wahlsonntag am 25. Juni überraschen?

Tsipras ist entscheidend geschwächt. Er und Syriza werden eine krachende Niederlage erleben. Die griechische Linke wird in eine lange Phase der Krise eintreten. Tsipras hatte vor dem jüngsten Wahlgang im Mai eine »Vertrag des Wandels« versprochen; das hat nicht geklappt. Danach hat er schnellstens auf die »Wählerschaft der Mitte« umgeschaltet, die mit einem Votum für die ND und Mitsotakis oder für die sozialdemokratische Pasok liebäugelte. Er schmeichelte der Mittelklasse und bereute öffentlich, diese zu hoch besteuert zu haben. Jetzt verspricht er eine »progressive Regierung«, die er offenbar mit der Pasok zu bilden gedenkt – ohne auch nur den geringsten Ansatz eines gemeinsamen politischen Programms zu präsentieren. Eine Idee, die Pasok sofort aufs schärfste zurückgewiesen und ihm damit einen letzten Rest an Glaubwürdigkeit genommen hat.

Die Frage war, warum die Griechen Mitsotakis und Nea Dimokratia wählen.

Es herrschten am Ende der Regierungs- und der Oppositionszeit von Tsipras komplette Demoralisation, Desillusionierung, Hoffnungslosigkeit im Volk. Das hat Tsipras immerhin geschafft. Es geht also nicht darum, die Griechen für die Wahl der Rechten zu verurteilen, sondern darum, die völlige Niederlage der Linken mit Tsipras zu untersuchen. Tsipras ist keine Lösung mehr, er ist keine Alternative. Und er ist schlimmer als die deutsche SPD, die zumindest nie behauptet hat, ihr Programm auf marxistischer Grundlage formuliert zu haben. In der Partei Syriza glaubt man gar nichts mehr, schon gar nicht an die Erkenntnisse eines Karl Marx. Die eigentliche Tragödie dieser von Tsipras beschlagnahmten Linken ist, dass sie eine furchtbare Niederlage eingesteckt hat, ohne je eine Schlacht geschlagen zu haben.

Und die bürgerliche Rechte? Sie hat sich den Überbleibseln der inzwischen verbotenen Faschistenbewegung Chrysi Avgi nicht nur angenähert, sondern einen großen Teil absorbiert. Man denke an die Minister Adonis Georgiadis und Makis Voridis – beide ehemaliger Führer faschistischer Gruppen …

Das ist richtig. Die ND hat unter Mitotakis einen dicken Brocken des rechten außerdemokratischen Führungspersonals absorbiert. Allerdings nicht deren gesellschaftliche Basis. Seit mehr als einem Dutzend Jahre kumuliert die faschistische Rechte eine Wählerschaft rechts der Nea Dimokratia, die während dieser gesamten Periode mit durchschnittlich zehn Prozent Wählerpotential signifikant blieb. Tatsächlich schafft es die ND nicht, sich diesen Sockel der radikalen Rechten einzuverleiben, selbst dann nicht – so der aktuelle Stand –, wenn ihre Macht anwächst. Es handelt sich also um ein Phänomen, das in der Gesellschaft verwurzelt ist.

Zurück zur Linken und Syriza. Tsipras hat jüngst im Wahlkampf härtere Maßnahmen gegen Flüchtlinge gefordert und sich damit in den Chor sozialdemokratischer und »grüner« Opportunisten eingereiht, die im fremdenfeindlichen Milieu fischen. Ein letzter »Coup de grâce« für die Glaubwürdigkeit der Syriza, die 2015 menschenwürdigen Umgang mit den Flüchtlingsfamilien versprochen hatte?

Ein ultimativer Verlust dessen, was einmal Referenz der Linken war. Tsipras hat erklärt, dass er die Militarisierung der Grenzanlagen unterstützt – eine veritable Mauer gegen Immigranten längs des Grenzflusses Evros, der Griechenland von der Türkei trennt. Dieses neue Dispositiv erlaubt es den griechischen Ordnungskräften, mit Geheimdienstmethoden ankommende Geflüchtete in großer Zahl und illegal zurückzuschicken. Um das Ganze zu krönen, hat Syriza – die bereits einen guten Teil der Pasok-Nomenklatura absorbiert hat – es für vorteilhaft gehalten, sich bizarre Kandidaten auf die Wahlliste zu setzen: Stefanos Kasselakis etwa, einen griechisch-US-amerikanischen Reeder und ehemaligen Devisen- und Effektenhändler des Geldhauses Goldman Sachs, oder auch Evangelos Antonaros, ehemals Sprecher verschiedener rechter Regierungen.

Erreicht Syriza wenigstens noch die Jungwähler?

Bei den Jungen zwischen 17 und 24 Jahren hat Syriza zuletzt 14 Prozentpunkte verloren. Ergebnis: seit 2019 eine Talfahrt von 38 auf 24 Prozent. Syriza kann nicht mehr behaupten, eine »Partei des Wechsels« zu sein. Ich nenne ein charakteristisches Symptom für den Schwindel, der Syriza offenbar erfasst hat und straucheln lässt: Die Kommunikation der Wahlkampagne der Syriza hat Tsipras dem Herrn Nikos Marantzidis anvertraut, einem führenden Kopf der revisionistischen griechischen Historikerschule, in der die Geschichte des griechischen Widerstands und des Bürgerkriegs in antikommunistischer Manier umgeschrieben wird.

Wie muss man den Status der Syriza, ihre Rolle in der Politikszene und in der griechischen Gesellschaft heute, einen Tag vor der Wahl, für die nähere Zukunft des Landes und seiner Bevölkerung beschreiben? Könnte beispielsweise der frühere, in den Niederlanden geborene Finanzminister Euklid Tsakalotos die Partei führen, falls sie Tsipras endlich abservieren wollte – es gibt Gerüchte in dieser Richtung.

Der Mann ist ein Idiot, er spricht nicht mal korrektes Griechisch. Nein, man muss viel mehr festhalten, dass Syriza in der heutigen Verfassung nur noch ein Kadaver seiner früheren Identität ist. Unfähig, sich als eine andere Bewegung neu zu erfinden, die wenigstens ein bisschen in der Gesellschaft verankert wäre. Die Partei kontrolliert kein einziges wichtiges Rathaus und ist lediglich marginal präsent in den Gewerkschaften oder Studentenvereinigungen. Sie ist vollkommen fixiert auf ihren entwerteten Anführer und ist dabei, in eine Periode heftiger Turbulenzen einzutauchen. Immerhin: Einige Köpfe der Syriza lassen inzwischen durchblicken, dass die Figur Tsipras nicht mehr tabu sei.

Und die Kommunisten? Griechische Intellektuelle, die einst Tsipras bejubelten, geben sich seit einigen Monaten als Wähler der KKE und Gönner des Generalsekretärs Dimitris Koutsoumbas zu erkennen …

Die Kommunisten sind fraglos eine historische griechische Partei, aber leider nutzlos, wenn man mich fragt. Ihre Organisation ist undurchsichtig und funktioniert nach wie vor in stalinistischer Manier. Obwohl sie gesellschaftspolitisch limitiert ist, hätte die KKE der Wahl eine gewisse Note geben können, wenn sich die Partei nicht in Sektierertum vergraben und jegliche Form gemeinsamer Aktion mit anderen Parteien der Linken kategorisch ablehnen würde. Aber ich kann die Wahl mancher Linker verstehen – sie zeigt, dass auch diese intelligenten Leute nicht mehr die geringste Hoffnung haben.