Kein Bettler vom Bosporus

Dilara Senkaya/REUTERS Ein Land im Umbruch mit eigener Agenda. Urbanes Transformationsprojekt in Istanbul

Am Donnerstag hat die türkische Zentralbank den Leitzins von 8,5 Prozent auf nunmehr 15 Prozent angehoben. Überraschend kam das nicht. Im Wahlkampf hatte Präsident Recep Tayyip Erdogan angekündigt, die Inflationsbekämpfung stärker in den Mittelpunkt seiner Politik zu stellen – sollte er erneut gewählt werden. Bekanntlich war es ein knappes Rennen. Der seit rund zwei Jahrzehnten das Land dominierende Politiker rettete sich in der Stichwahl knapp als Sieger über die Ziellinie. In den Mainstreammedien des Westens waren sich Kommentatoren und Analytiker zuvor ziemlich sicher, dass vor allem Erdogans »desaströse Wirtschaftspolitik« zu einem Machtwechsel führen werde. Daraus wurde nichts.

An der Arroganz hat sich im Westen nichts geändert: Trotz gewaltiger eigener wirtschaftlicher und sozialer Probleme sitzen die Auguren der hiesigen Leitmedien nach wie vor auf dem hohen Ross. Das trifft nicht nur auf die Analysen zur Ökonomie Russlands – der ja bereits im Frühjahr 2022 von der deutschen Außenministerin ein baldiger Ruin prophezeit worden war – zu. Auch andere Staaten, die sich dem Hegemonieanspruch des US-Imperiums und seiner EU-Gefolgschaft widersetzen, werden gerne in schlechtes Licht gerückt. Das gilt selbst für das NATO-Mitglied Türkei.

Vor allem die enorme Inflation, ein chronisches Leistungsbilanzdefizit und die »hohe« Staatsverschuldung (sie liegt mit rund 30 Prozent des BIP deutlich niedriger als in der BRD) werden als Fakten bemüht, wenn es um die dortige Lage geht. Allerdings führt die Betrachtung eines komplexen Gebildes, wie es eine Volkswirtschaft darstellt, unter ideologischen statt realen Gesichtspunkten zu einem verfälschten Bild. Das ist – so kennen wir »unsere« Massenmedien – zwar gewollt, führt in der Konsequenz jedoch zu falschen Schlussfolgerungen, die letztlich in politische und wirtschaftliche Fehlentscheidungen münden.

Ja, die Türkei wird von einer hohen Geldentwertung geplagt. Auf ihrem Höhepunkt waren es über 80 Prozent. Fakt ist auch, dass sich Erdogan gegen Zinserhöhungen gestemmt hatte, weil er wegen der dadurch erhöhten Kreditzinsen eine Pleitewelle, weniger Invetitionen und eine Rezession fürchtete. Regelmäßig feuerte er Notenbankchefs, denen er die zunächst geringen Erfolge bei der Inflationsbekämpfung anlastete. Allerdings musste er auch lernen, dass es in einer vom US-Dollar dominierten Weltwirtschaft vor allem im »verbündeten« Westen Werkzeuge gab, die mächtiger waren als seine Dekrete.

Die Wirtschaft der Türkei hat zwei ernste Schwachstellen: Die Abhängigkeit von Energieträger- und Rohstoffimporten und eine noch nicht leistungsstark genug entwickelte industrielle Basis. Beides führte zu einer defizitären Handelsbilanz – also einer hohen Verschuldung bei ausländischen Lieferanten –, die trotz enormer Deviseneinnahmen aus dem Tourismus in eine defizitäre Leistungsbilanz mündete. Das wiederum rief regelmäßig die Dollar-Aufsicht – sprich die führenden US-Ratingagenturen – auf den Plan. Deren Urteile – auch Rating der Kreditsicherheit für Investoren genannt – waren entsprechend schlecht. Türkische Staatsanleihen kosteten und kosten deshalb höhere Zinsen – was wie bei vielen Staaten dieser Welt in einen Teufelskreis münden kann.

Der deutliche Zinsschritt vom Donnerstag war das erste Signal der neuen Notenbankchefin Hafize Gaye Erkan. Nicht ganz unerwartet reagierte die Dollar-Welt darauf nicht positiv – sondern mit einer weiteren Abwertung der Lira. Obwohl die Inflationsrate sich in den vergangenen sechs Monaten fast halbiert hat, wird das Problem also weiter akut sein. Die Regierung hat auch zuvor versucht, die sozialen Verwerfungen der Geldentwertung teilweise zu mildern. So wurde der Mindestlohn um 55 Prozent, die Beamtenbesoldung um 30 Prozent angehoben. Auch »Energiehilfen« wurden (wie in Deutschland) gewährt. Doch es bleibt ein harter Weg, besonders für die ärmeren Bevölkerungsschichten.

Zweifellos: Die Probleme sind groß. Denn Erdogan verfolgt – im Gegensatz zu vielen anderen US-Verbündeten – eine strikte Politik, die die nationalen Interessen priorisiert. So betrachtet, ist die wirtschaftliche Bilanz seiner bisherigen Regierungsära alles andere als schlecht. Die 85 Millionen Einwohner zählende Republik hat sich in den zurückliegenden 20 Jahre in die Gruppe der 20 größten Wirtschaftsmächte der Welt emporgearbeitet. Und nicht nur das: Bei der Betrachtung der die Wirklichkeit besser abbildenden Berechnung des Bruttoinlandsprodukts nach Kaufkraftparität (engl. purchasing power parity/PPP) rangierte die Türkei zuletzt mit nach IWF-Berechnungen rund drei Billionen US-Dollar weltweit auf Platz elf. Das ist knapp hinter Frankreich und noch vor den G-7-Staaten Italien und Kanada.

In Ankara hat man frühzeitig erkannt, dass Wirtschaftsentwicklung nur mit günstiger Energie zu haben ist. Nicht zuletzt das strategische Bündnis mit anderen Turkstaaten, insbesondere dem ölreichen Aserbaidschan, soll da helfen. Erdogans spezielle Beziehungen zu Russland – und auch sein Liebäugeln mit einem BRICS-Beitritt – sind ein Teil dieser Strategie. Es ist schon interessant, dass russische Kriegsschiffe regelmäßig Drohnenangriffe auf die Turk-Stream-Gasleitung im Schwarzen Meer verhindern, während türkische Suchschiffe im Mittelmeer weiter in »umstrittenen« Meeresgebieten auf Gassuche sind.

Wie viele andere Staaten Asiens, Afrikas und Lateinamerikas steht die Türkei zudem vor der Alternative: Wirtschaftswachstum oder Untergang. Im Jahr 2050 wird das Land vermutlich um die 100 Millionen Einwohner zählen. Den Platz unter den wichtigen Wirtschaftsnationen zu halten oder zu verbessern, ist also weniger eine Prestige- als eine Überlebensfrage. In EU-Europa tut man sich mit solchen Gedankengängen zwar schwer. Aber auch hier wird in Zukunft wieder Brechts Spruch besser verstanden werden: Erst kommt das Fressen, dann die Moral.