Angreifer des Tages: Orca

Brend Schuil/Team Jajo/The Ocean Race/dpa Jetzt schnappʼ ich dich!

Dumm gelaufen. Stahlblauer Himmel, der Wind ist gerade etwas abgeflaut. Zeit für den verdienten Griff in die Eistruhe. Ah, Dom Perignon – das Leben könnte schlimmer sein. Schatz, kommst du bitte? Und wie Schatzi kommt: Rumms!

Schatzi – der an tierischen News interessierte jW-Leser weiß es längst – trägt selten Bikini, den gibt es in seiner Größe nicht. Schatzi wird bis zu zehn Meter lang, kann schon mal an die sechs Tonnen auf die Waage bringen, stammt aus der Familie der Delfine, hängt meist mit Artgenossen in küstennahen Gewässern rum und verspeist liebend gern niedliche Robben.

Für Segelboote interessiert sich Schatzi, nennen wir ihn Orca oder Schwertwal, seit ein paar Jahren auch sehr. Die erste Begegnung ruppiger Art datiert auf Juli 2020. Vor der Küste der andalusischen Hafenstadt Cádiz war’s. Seither scheppert es in schöner Regelmäßigkeit, in der Straße von Gibraltar, vor der Küste Portugals, im Nordwesten der Iberischen Halbinsel etc. Orcas rammen die Boote, schlagen auf die Ruder ein. Die Boote drehen sich mitunter um 180 Grad. Gesunken sind auch ein paar. Zuletzt wurden am Donnerstag, im Ocean Race, westlich von Gibraltar zwei Rennyachten von Orcas angegriffen. So weit die harten Fakten.

Die wissenschaftlichen Erklärungen sind dünner, aber durchaus lesenswert: Vom übertriebenen Spieltrieb stürmischer Schwertwalteenager ist die Rede. Oder von der Verfeinerung der Jagdtechnik am Übungsbeispiel Segelyacht. Möglicherweise ist auch die Coronapandemie schuld: Die Tiere haben sich an die Ruhe im Wasser gewöhnt, jetzt wird wieder rumgelärmt, was ihnen selbstverständlich nicht passt. Aber wer weiß, vielleicht gab es in der Vergangenheit auch eine dramatische Urszene, eine für Orcas ungemütliche Begegnung mit einem Boot? Orcas haben ein sehr gutes Gedächtnis. Und sie sind ausgesprochene Plaudertaschen.